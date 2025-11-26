Deviza
Változás jön: új ügyfélkört szolgál ki a One, megjöttek a részletek – erre érdemes figyelni

A One Magyarország veszi át a Direct One teljes hazai műholdas ügyfélkörének kiszolgálását, miután a 4iG csoporthoz tartozó DIGI tranzakcióját a GVH jóváhagyta, majd a DIGI beolvadt a One-ba. A Direct One műholdas előfizetői automatikusan átkerülnek a One Magyarországhoz, a szolgáltatás nagy része változatlanul megmarad, ugyanakkor az e-Pack kedvezmény a jelenlegi formájában megszűnik.
VG/MTI
2025.11.26, 16:54
Frissítve: 2025.11.26, 17:18

December 1-jétől a One Magyarország szolgálja ki a Direct One műholdas ügyfeleket – közölte a távközlési szolgáltató szerdán.

one magyarország Budapest,,Hungary,-,Jan,26,,2025:,Sign,Of,One,,A
A One Magyarország szolgálhatja ki a Direct One műholdas ügyfeleit / Fotó: Csikiphoto / Shutterstock

Hogyan történt az, hogy a One Magyarország szolgálhatja ki a Direct One műholdas ügyfeleit?

  • 2024 júliusában a 4iG Nyrt. leányvállalata, a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. adásvételi szerződést írt alá a Direct One hazai műholdas ügyfélállományának megvásárlásáról. 
  • A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2025. július 22-én jóváhagyta az ügyletet. 
  • 2025. szeptember 30-án a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. beolvadt a One Magyarország Zrt.-be, 
  • ezért a tranzakció zárását követően, 2025. december 1-jétől a Direct One műholdas előfizetőit a One Magyarország Zrt. szolgálja ki.

A One Magyarország Zrt. az előfizetői jogviszony megszakítása nélkül a továbbiakban is biztosítja a műholdas szolgáltatást a korábbi Direct One-ügyfeleknek. 

Az érintett előfizetők a szolgáltatóváltást követően automatikusan átkerülnek a One TV Medium programcsomagba, amely 99 csatornát – köztük 18 HD minőségű adást – tartalmaz.

Az ügyfelek további előfizethetnek extra tartalmakra is.

A szolgáltatás havi bruttó előfizetési díja nem változik, ugyanakkor 

a Direct One feltételekhez kötött e-Pack kedvezménye a jelenlegi formájában megszűnik. 

2025. december 1-jétől lehetőség van arra, hogy – új szerződés megkötését követően – az ügyfelek igénybe vegyék a One Magyarország e-Pack kedvezményét.

A tranzakció a Direct One online TV előfizetőit nem érinti – közölték. További információ a One-üzletekben, a cég weboldalán, valamint a belföldről díjmentesen hívható 1270-es telefonszámon érhető el.

Mint a nyáron lapunk beszámolt róla, azzal, hogy a GVH rábólintott az ügyletre, több mint 150 ezer fővel bővül a 4iG közvetett leányvállalatának ügyfélállománya. A 4iG ezzel megerősíti vezető pozícióját a műholdas televíziószolgáltatások terén.

Gigabites ország, 5.5G-re hangolva – új korszakba lépett az alig egyéves One: van egy szolgáltatás, melyben tarol a vállalat

A 4iG csoport távközlési márkája új fejlesztési hullámot indít: a vállalat egyszerre fejleszti vezetékes és mobilhálózatát, miközben stabilan növeli ügyfélbázisát. A One Magyarország célja, hogy az ország legmodernebb, jövőálló infrastruktúrája épüljön ki, amely már az 5.5G korszakra is felkészült.

 

