Változás jön: új ügyfélkört szolgál ki a One, megjöttek a részletek – erre érdemes figyelni

December 1-jétől a One Magyarország szolgálja ki a Direct One műholdas ügyfeleket – közölte a távközlési szolgáltató szerdán.

A One Magyarország szolgálhatja ki a Direct One műholdas ügyfeleit / Fotó: Csikiphoto / Shutterstock

Hogyan történt az, hogy a One Magyarország szolgálhatja ki a Direct One műholdas ügyfeleit?

2024 júliusában a 4iG Nyrt. leányvállalata, a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. adásvételi szerződést írt alá a Direct One hazai műholdas ügyfélállományának megvásárlásáról.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2025. július 22-én jóváhagyta az ügyletet.

2025. szeptember 30-án a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. beolvadt a One Magyarország Zrt.-be,

ezért a tranzakció zárását követően, 2025. december 1-jétől a Direct One műholdas előfizetőit a One Magyarország Zrt. szolgálja ki.

A One Magyarország Zrt. az előfizetői jogviszony megszakítása nélkül a továbbiakban is biztosítja a műholdas szolgáltatást a korábbi Direct One-ügyfeleknek.

Az érintett előfizetők a szolgáltatóváltást követően automatikusan átkerülnek a One TV Medium programcsomagba, amely 99 csatornát – köztük 18 HD minőségű adást – tartalmaz.

Az ügyfelek további előfizethetnek extra tartalmakra is.

A szolgáltatás havi bruttó előfizetési díja nem változik, ugyanakkor

a Direct One feltételekhez kötött e-Pack kedvezménye a jelenlegi formájában megszűnik.

2025. december 1-jétől lehetőség van arra, hogy – új szerződés megkötését követően – az ügyfelek igénybe vegyék a One Magyarország e-Pack kedvezményét.

A tranzakció a Direct One online TV előfizetőit nem érinti – közölték. További információ a One-üzletekben, a cég weboldalán, valamint a belföldről díjmentesen hívható 1270-es telefonszámon érhető el.

Mint a nyáron lapunk beszámolt róla, azzal, hogy a GVH rábólintott az ügyletre, több mint 150 ezer fővel bővül a 4iG közvetett leányvállalatának ügyfélállománya. A 4iG ezzel megerősíti vezető pozícióját a műholdas televíziószolgáltatások terén.