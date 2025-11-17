Kitört a népharag a vidéki városban: átépítették az egyik legnagyobb boltot, önkiszolgáló kasszákkal adták vissza - "Szegény idős emberek"
Reggelente sok áruházban látni, ahogy az önkiszolgáló kasszasor mellett tanácstalanul toporgó vásárlók próbálják megfejteni, miért villog pirosan a gép, miközben a rendszer újra és újra ugyanazt kéri: „helyezze a terméket a csomagolófelületre”. Amikor átalakították az egyik legnagyobb miskolci hipermarketet, és több új önkiszolgáló kasszát helyeztek el, a kommentek azonnal elárasztották a boon.hu kommentszekcióját.
A reakciókból gyorsan kiderült, hogy
kevés olyan bolti fejlesztés van ma, amely ennyire megosztaná a vásárlókat.
Az áruházláncok között ráadásul nagy a szórás: van, ahol külön személyzet felügyeli az egész sort, máshol egyetlen dolgozónak kell egyszerre tíz gépet kezelnie, ami gyakran azonnali torlódást okoz. Olvasóink egy része szerint ezek a kasszák gyorsabban viszik előre a sort, vagy épp nyugodtabb környezetet teremtenek, mások viszont lassúnak, zavarónak vagy igazságtalannak érzik a működésüket. A legélesebb bírálatok arról szóltak, hogy a technológia sokszor inkább hátráltat, és különösen nehéz az idősebbek számára. A legtöbb vélemény elvi alapon utasítja el az önkiszolgáló kasszákat. Szerintük a rendszer csökkenti a pénztárosok szerepét és elvárja, hogy a vevő végezze el a munkát.
Van, aki szerint túl kicsi a mérleg, sok terméket nem érzékel, az életkor-ellenőrzés és egyéb problémák miatt pedig gyakran így is meg kell várni a személyzetet.
5 tipikus hiba az önkiszolgáló kasszáknál
- A mérleg nem érzékeli a terméket
- Rossz vonalkód, vagy több próbálkozás kell
- 18+ termék miatt hosszú várakozás
- “Helyezze a terméket a pakolófelületre!” hibaüzenet
- Túl kicsi a pakolófelület
Magyarországon tarol a rendszer
Miközben a vélemények megoszlanak, a számok egyértelműek. A Shopfully európai kutatása szerint tízből heten már használják az önkiszolgáló kasszát Magyarországon. Az önkiszolgáló kassza tehát terjed, és úgy tűnik, a gyakorlati problémák sem lassítják a térhódítását. Persze van, aki Borsodban egyedi módon kezeli az önkiszolgáló kassza fogalmát, de bizony a rendőrségen végzi.
Kinyitott a Tesco Miskolcon
A felújítás alatt sem zárt be a Szentpéteri kapui Tesco Hipermarket, ám nagy területek voltak letakarva az áruházban, amíg folyamatban voltak a belső átalakítások. A cél az volt, hogy modernebb, átláthatóbb és gyorsabban használható legyen a tér. Ennek részeként átszervezték az osztályok elhelyezkedését, új polcrendszerek kerültek be, és jelentősen bővítették az önkiszolgáló pénztárak számát, hogy csökkentsék a sorban állást és gyorsítsák a fizetést.
Egyre több a lopás
Az önkiszolgáló kasszák hatalmas kísértést jelentenek Nyugaton is az enyveskezűeknek. Az áruházaknak ott is kevés eszközük van a bolti szarkák elleni védekezésre. Kevesebb mint egy évig bírta a küzdelmet a bolti szarkák ellen Fie Solverblad, az odensei Coop365 áruház üzletvezetője, ezután kénytelen volt felmondani, mert egyre több vásárló csalt az önkiszolgáló pénztáraknál, ő pedig nem tudta csökkenteni a lopások számát, az ellopott áru mennyiségét – írja a dán Fyens Stiftstidende hírportál. Odense egy nagyváros a Fyn szigeten, körülbelül 180 ezer lakossal. Fie Solverblad, aki a Coop365 áruházlánc helyi fiókját vezette, a munkáját végezve észrevette, hogy egyre több vásárló arra használja a Scan and Pay önkiszolgáló fizetést a pénztáraknál, hogy árukat lopjon el a boltból, egyszerűen mellőzve az árucikkek beolvasását.
Először megpróbálta felvenni a harcot a szarkákkal, júliusban például elérte, hogy minden második önkiszolgáló fizetést ellenőrizzenek a korábbi minden negyedik helyett, az eredmény azonban meglehetősen visszafogott volt, nem sikerült érdemi javulást elérnie.