Deviza
EUR/HUF384.62 0% USD/HUF331.56 -0.07% GBP/HUF435.35 -0.04% CHF/HUF415.63 -0.04% PLN/HUF90.81 -0.02% RON/HUF75.65 +0.01% CZK/HUF15.87 +0.08% EUR/HUF384.62 0% USD/HUF331.56 -0.07% GBP/HUF435.35 -0.04% CHF/HUF415.63 -0.04% PLN/HUF90.81 -0.02% RON/HUF75.65 +0.01% CZK/HUF15.87 +0.08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
kormányfő
Orbán Viktor
nyugdíj

Orbán Viktor közölte a jó hírt a nyugdíjasoknak: kiderült, hogy melyik hónapban érkezik a pénzeső

Jövő februárban átlagosan 573 ezer forintot kaphat kézhez egy nyugdíjas. Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy amit vállaltak, azt betartják.
2025.11.13., 08:09

A kormányfő csütörtökön reggel közölte, hogy itt az ideje annak, hogy „újabb nagy lépést tegyünk, bevezetjük a 14. havi nyugdíjat”

nyugdij_2 , nyugdíjasok orbán Viktor
Fotó: Kurucz Árpád / MTI

Orbán Viktor korábban úgy fogalmazott, hogy gőzerővel dolgoznak a 14. havi nyugdíj bevezetésén. Azt is mondta, hogy jövőre meg is fogják csinálni, „fokozatosan, de biztosan”.  Arról is beszélt, hogy 

A kormányfő még pár napja arról beszélt, hogy január 1-jétől vezetnék be a 14. havi nyugdíjat, azonban Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy háttérbeszélgetésen tisztázta a részleteket a nyugdíj kifizetéséről. 

Jövő februárban átlagosan 573 ezer forintot kaphat kézhez egy nyugdíjas a 13. és a 14. havi nyugdíj egyheti összegének köszönhetően.

Egyheti nyugdíjat fizet ki a 14. havi nyugdíjból jövő februárban a magyar kormány

„A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy jövő februárban a rendes nyugdíjuk mellé minden nyugdíjas honfitársunk megkapja majd a rendes nyugdíját, megkapja a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj  egy heti összegét vagyis egynegyedét” – közölte Orbán Viktor a Facebookra feltöltött videóban.

Hozzátette, hogy egy évvel később egy héttel egészül ki a kifizetés, majd így tovább, vagyis 

a teljes 14. havi nyugdíjat 2029-ben kaphatják meg az arra jogosultak.

A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy amit vállaltak, azt betartják.

 

Ajánlott videók

Továbbiak
1 perc
Orbán Viktor

Orbán Viktor közölte a jó hírt a nyugdíjasoknak: kiderült, hogy melyik hónapban érkezik a pénzeső

Jövő februárban átlagosan 573 ezer forintot kaphat kézhez egy nyugdíjas. Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy amit vállaltak, azt betartják.
6 perc
kormányzati leállás

Véget ért az Egyesült Államok leghosszabb kormányzati leállása, a növekedés felét elvitte

A kongresszus mindkét háza elfogadta a kormányzat finanszírozását, amit Trump alá is írt.
2 perc
Németország

Óriási blama, lebuktak a németek: Belgiumon keresztül mossák tisztára az orosz gázt

Hiába a nyugati szankciók, az energiaéhség továbbra sem csökken.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu