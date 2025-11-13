Orbán Viktor közölte a jó hírt a nyugdíjasoknak: kiderült, hogy melyik hónapban érkezik a pénzeső

A kormányfő csütörtökön reggel közölte, hogy itt az ideje annak, hogy „újabb nagy lépést tegyünk, bevezetjük a 14. havi nyugdíjat”

Fotó: Kurucz Árpád / MTI

Orbán Viktor korábban úgy fogalmazott, hogy gőzerővel dolgoznak a 14. havi nyugdíj bevezetésén. Azt is mondta, hogy jövőre meg is fogják csinálni, „fokozatosan, de biztosan”. Arról is beszélt, hogy

A kormányfő még pár napja arról beszélt, hogy január 1-jétől vezetnék be a 14. havi nyugdíjat, azonban Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy háttérbeszélgetésen tisztázta a részleteket a nyugdíj kifizetéséről.

Jövő februárban átlagosan 573 ezer forintot kaphat kézhez egy nyugdíjas a 13. és a 14. havi nyugdíj egyheti összegének köszönhetően.

„A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy jövő februárban a rendes nyugdíjuk mellé minden nyugdíjas honfitársunk megkapja majd a rendes nyugdíját, megkapja a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj egy heti összegét vagyis egynegyedét” – közölte Orbán Viktor a Facebookra feltöltött videóban.

Hozzátette, hogy egy évvel később egy héttel egészül ki a kifizetés, majd így tovább, vagyis

a teljes 14. havi nyugdíjat 2029-ben kaphatják meg az arra jogosultak.

A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy amit vállaltak, azt betartják.