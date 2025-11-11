Deviza
EUR/HUF385.06 +0.39% USD/HUF332.34 +0.1% GBP/HUF437.06 -0.04% CHF/HUF415.11 +0.71% PLN/HUF90.94 +0.41% RON/HUF75.73 +0.37% CZK/HUF15.88 +0.51% EUR/HUF385.06 +0.39% USD/HUF332.34 +0.1% GBP/HUF437.06 -0.04% CHF/HUF415.11 +0.71% PLN/HUF90.94 +0.41% RON/HUF75.73 +0.37% CZK/HUF15.88 +0.51%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
védőháló
Washington
Orbán Viktor
Brüsszel

Orbán Viktor: Az, hogy az én szemem színe, vagy a magyarok eredménye nem tetszik nekik, másodlagos

Nem lehívni kell klasszikus értelemben a Magyarországnak nyújtott, a magyar kormány washingtoni látogatásakor megkötött pénzügyi védőpajzsot, hanem állandóan rendelkezésre áll, amikor és olyan formában, amiben hazánk szeretné, limitösszeg nélkül – tisztázta a Mérleg című műsor stúdiójában a miniszterelnök, hogy miért kötött pénzügyi megállapodást Donald Trump amerikai elnökkel. Orbán Viktor elárulta, szakértői gárda dolgozik azon, hogy melyik a legjobb konstrukció számunkra, ha hozzá kellene nyúlni, de a magyar valuta stabil.
Németh Tamás
2025.11.11., 18:21

„Többfajta nemzetközi forma van, mondhatok nemzetközi szavakat, hogy swap line (pénzügyi fedezeti megállapodás), vagy flexible credit line (rugalmas hitelkeret) , vannak eszközök, amelyet nemzeti bankok használnak egymás között, az adott valuta erősítése érdekében. Vannak olyanok is, amit nem a nemzeti bankok használnak, hanem a kormányok, az amerikai rendszer ilyen” – mutatott rá Orbán Viktor az interjúban. 

Orbán Viktor
Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Én abban állapodtam meg az elnökkel, és szintén kezet fogtunk erre, hogy ha bármilyen pénzügyi nehézsége van Magyarországnak, akkor valamelyik eszközt, ami akkor éppen alkalmas lesz abból a négy-ötből, ami nemzetközileg ismert, transzparens, abból lehívhatjuk, használhatjuk, amire szükségünk van – persze úgy, hogy előtte megint tárgyalnom kell vele (Donald Trump amerikai elnökkel – a szerk.)

– árulta el a kormányfő Rónai Egonnak az ATV-ben. 

„Arra van egy megállapodásom, hogy Magyarország nem kerülhet olyan pénzügyi helyzetbe, ami nehézséget okoz a magyar gazdaságban, az Egyesült Államok és annak elnöke ott van velünk és segíteni fog” – így a miniszterelnök.

Orbán Viktor: a mi valutánk stabil, szükség nincs rá, de rendelkezésre áll

Arra a kérdésre, hogy van-e limitösszeg, azt felelte, hogy nincsen, „de nem kell olyan nagy fantázia hozzá, hogy azt belőjük, és az az összeg, amire nekünk stabilitás érdekében szükségünk lehet, 10-20 milliárd dollár vagy euró, az Amerikából nézve nem jelentős összeg”. Emlékeztetett: az argentinok, akik komoly valutaválsággal küzdenek, ők egy 20 milliárdos, nem nemzeti banki, hanem kormányzati eszközt használtak. 

A mi valutánk stabil, tehát nekünk nincsen szükségünk ilyen típusú eszközre, de például ez is rendelkezésre áll. 

„Most kiadtuk, hogy a kollégák dolgozzák ki az eszközöket, hogy melyik tűnik a legjobbnak, melyiket mikor kell használni” – tette hozzá.

Arra a kérdésre, hogy ezek szerint ekkora a baj, a miniszterelnök felhívta a figyelmet, Magyarország az első világháború óta mindig bajban van, aki ezt nem tudja, nem ismeri a magyar történelmet. „Magyarország a mérete és sajátos földrajzi fekvése miatt mindig nehézségekkel küzd, és célpontként tekintenek rá a világból sokan: mindig vannak barátaink és ellenfeleink. A modern világban ezeket a küzdelmeket pénzügyi eszközökkel is vívják, mióta a történelmi Magyarország megszűnt, pénzügyi gondokkal küzdünk.”

Az én álmaim között az szerepel, hogy Magyarország hitelezővé válljon, talán egy szinttel lejjebb is, a stratégiai terveim között szerepel: mi adnánk kölcsönt, és nem másoktól kérnénk kölcsönt, ezen dolgozom. 

Megismételte műsorvezetői kérdésre: mindig szükség volt valamilyen pénzügyi védőhálóra, amióta lezárult az első világháború, volt, amikor sikerült ilyet létrehozni, volt, amikor nem. „Most nekünk sikerült” – szögezte le.

Brüsszel ellenségként tekint ránk

Összességében – fogalmazott – hiába vagyunk uniós tagállam, ma Brüsszelre nem számíthatunk, mert ott ellenséges szemmel tekintenek Magyarországra, és nem akarnak bennünket támogatni. Nyomatékosított: itt nem arról van szó, hogy Orbán Viktornak nem adnak onnan pénzt, hanem Magyarországnak és Orbán Viktornak sem adnak, a kettő ugyanaz a kormányfő szerint: 

Ha nem adnak, nem adnak, nem mindegy, mire hivatkoznak? Nem adnak! Nekem ezt a helyzetet kell orvosolnom, hogy az én szemem színe nem tetszik nekik, vagy a magyaroknak az a referendumeredménye, hogy a migrációra nemet mondtak, ez most éppen másodlagos. A tény az, hogy Brüsszel ma úgy tekint ránk, mint egy olyan ország, a mi kormányunk, amely akadályt jelent az ő céljainak elérésében, ezt pedig ellensúlyozza az USA-val való jó viszony, javítva az ország pénzügyi függetlenségét. 

Brüsszel miatt kell a védőháló

„Brüsszel szorongatja a magyar gazdaságot, komolyan úgy véljük, hogy a Tisza Pártot segíti” – ezzel kezdte a háttérbeszélgetését Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. Orbán Viktor miniszterelnök a washingtoni útjáról hazafelé, a repülőúton árulta el újságíróknak, hogy az energetikai kérdéseken túl pénzügyi megállapodást is kötött Donald Trump amerikai elnökkel. A kormányfő szerint a megállapodás egy pénzügyi védőpajzs Magyarország számára, amellyel elháríthatók az esetleges spekulatív támadások a forinttal szemben, továbbá arra az esetre is védelmet jelent, ha Brüsszelből nem érkezne pénz.

A pénzügyi védőpajzsokkal kapcsolatban vannak találgatások, nagy hullámokat vert

– mondta, hozzátéve, hogy ez nem mentőöv, hanem egy védőpajzs. 

Szerinte 

van pénzügyi támadás Brüsszel részéről, amit jó lenne kivédeni. 

A pénzügyi védelmet normál esetben az uniótól kellene kapni, azonban nincs ilyen védelem. Azt elismerte, az lenne a legjobb, de láthatóan politikailag erre nincs esély. 

Hangsúlyozta, hogy ilyen pénzügyi pajzsot olyan országoktól kérünk, akik nagyok és erősek. Ilyen védőpajzs jelenleg is létezik a kínaiakkal. A kínai és magyar jegybank között létezik

  • egy swap line,
  • egymilliárd euró szabad felhasználású hitel,
  • az MFB-nek is van hitelkerete, 
  • a negyedik szintet az infrastrukturális fejlesztések jelentik.

Ezek különböző formában kormányok vagy jegybankok együttműködéséből erednek.

Mi az IMF-éhez hasonló swapot nem tudunk kapni

– tette világossá, példaként kiemelve, olyat, mint amilyet az argentinokkal kötöttek az amerikaiak, nem tudunk kötni. Hangsúlyozta, hogy mindig a dollár a legerősebb deviza, utána jön az euró. „Az igazi Big Brother az Egyesült Államok, egy ilyen kis nyitott országnak jó, ha van nagy testvér.”

Ha beáll mögéd egy kigyúrt, nagydarab ember, nem kezdenek el verekedni veled

– ezt mondta a Világgazdaság kérdésére, hogy a forint mostani árfolyammozgásában szerepet játszik-e már a pénzügyi védőpajzs. A bejelentés hírére a forint tovább erősödött, az euróval szemben másfél éves, a dollárral szemben négyéves csúcs közelében tartózkodik.

Ajánlott videók

Továbbiak
8 perc
békecsúcs

Megvan, végül hová ment a budapesti békecsúcs miatt kivezényelt 100 ezer tonnás szörny – évtizedek óta nem tett ilyet Amerika, Trump nem viccel

A Pentagon legnagyobb hadihajója latin-amerikai vizekre lépett, miközben fokozódik az amerikai-venezuelai feszültség.
4 perc
moduláris atomreaktor

Ez már a washingtoni út hozománya: parlamenti felhatalmazással vizsgálnák az új magyarországi atomerőművek telepítését

Máris elindult a munka az új generációs atomerőművek telepítése felé.
2 perc
Volodimir Zelenszkij

Egy tanún múlhat Zelenszkij totális bukása: már Kijevben is látják, hogy nagy a baj, a brüsszeli haragtól rettegnek

Az ukrán elnök egyik legközelebbi szövetségese, Timur Mindics megszökött az országból, miközben ezer órányi lehallgatott anyag terheli az energiaszektort és a politikai elitet.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.