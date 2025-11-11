Orbán Viktor: Az, hogy az én szemem színe, vagy a magyarok eredménye nem tetszik nekik, másodlagos

„Többfajta nemzetközi forma van, mondhatok nemzetközi szavakat, hogy swap line (pénzügyi fedezeti megállapodás), vagy flexible credit line (rugalmas hitelkeret) , vannak eszközök, amelyet nemzeti bankok használnak egymás között, az adott valuta erősítése érdekében. Vannak olyanok is, amit nem a nemzeti bankok használnak, hanem a kormányok, az amerikai rendszer ilyen” – mutatott rá Orbán Viktor az interjúban.

Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Én abban állapodtam meg az elnökkel, és szintén kezet fogtunk erre, hogy ha bármilyen pénzügyi nehézsége van Magyarországnak, akkor valamelyik eszközt, ami akkor éppen alkalmas lesz abból a négy-ötből, ami nemzetközileg ismert, transzparens, abból lehívhatjuk, használhatjuk, amire szükségünk van – persze úgy, hogy előtte megint tárgyalnom kell vele (Donald Trump amerikai elnökkel – a szerk.)

– árulta el a kormányfő Rónai Egonnak az ATV-ben.

„Arra van egy megállapodásom, hogy Magyarország nem kerülhet olyan pénzügyi helyzetbe, ami nehézséget okoz a magyar gazdaságban, az Egyesült Államok és annak elnöke ott van velünk és segíteni fog” – így a miniszterelnök.

Orbán Viktor: a mi valutánk stabil, szükség nincs rá, de rendelkezésre áll

Arra a kérdésre, hogy van-e limitösszeg, azt felelte, hogy nincsen, „de nem kell olyan nagy fantázia hozzá, hogy azt belőjük, és az az összeg, amire nekünk stabilitás érdekében szükségünk lehet, 10-20 milliárd dollár vagy euró, az Amerikából nézve nem jelentős összeg”. Emlékeztetett: az argentinok, akik komoly valutaválsággal küzdenek, ők egy 20 milliárdos, nem nemzeti banki, hanem kormányzati eszközt használtak.

A mi valutánk stabil, tehát nekünk nincsen szükségünk ilyen típusú eszközre, de például ez is rendelkezésre áll.

„Most kiadtuk, hogy a kollégák dolgozzák ki az eszközöket, hogy melyik tűnik a legjobbnak, melyiket mikor kell használni” – tette hozzá.

Arra a kérdésre, hogy ezek szerint ekkora a baj, a miniszterelnök felhívta a figyelmet, Magyarország az első világháború óta mindig bajban van, aki ezt nem tudja, nem ismeri a magyar történelmet. „Magyarország a mérete és sajátos földrajzi fekvése miatt mindig nehézségekkel küzd, és célpontként tekintenek rá a világból sokan: mindig vannak barátaink és ellenfeleink. A modern világban ezeket a küzdelmeket pénzügyi eszközökkel is vívják, mióta a történelmi Magyarország megszűnt, pénzügyi gondokkal küzdünk.”

Az én álmaim között az szerepel, hogy Magyarország hitelezővé válljon, talán egy szinttel lejjebb is, a stratégiai terveim között szerepel: mi adnánk kölcsönt, és nem másoktól kérnénk kölcsönt, ezen dolgozom.

Megismételte műsorvezetői kérdésre: mindig szükség volt valamilyen pénzügyi védőhálóra, amióta lezárult az első világháború, volt, amikor sikerült ilyet létrehozni, volt, amikor nem. „Most nekünk sikerült” – szögezte le.