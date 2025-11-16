Orbán Viktor megint nagy dobásra készül, már holnap megtudjuk a részleteket

Másfél hónappal ezelőtt a kis- és középvállalkozásoknak 150 millió forintos értékhatárig fix 3 százalékos kamatozású vállalkozói hitelről tett bejelentést közösen Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Ők ketten hétfőn a meghívó szerint újra közös sajtóbejelentést tesznek, és mivel nyilván nyomós okból állnak ki mindketten újra, feltételezhető hogy ismét fontos gazdaságpolitikai bejelentés érkezik.

Orbán Viktor bejelentést tehet, amikor Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével tesz közös sajtónyilatkozatot, másfél hónap alatt másodszor Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A sajtótájékoztatón a hazai kis- és középvállalatokat érintő intézkedéscsomag egyéb fontos elemeiről eshet szó, hiszen a közelmúltban a kormány részéről többször is elhangzott, hogy a napokban új lépéseket jelenthet be a kormány a kisvállalkozásoknak – írta a Magyar Nemzet.

Erre azért lehet következtetni, mert Nagy Elek a másik résztvevő, és előzmény is van. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter nyilatkozott arról, hogy van egy intézkedéscsomag a kisebb vállalati adókat csökkentésére és az adminisztrációs terhek enyhítésére, amely 80 milliárd forinti összeggel terheli a költségvetést. Ennek a forrására is fény derült: a bankadó megemeléséből finanszíroznák.

A miniszter a Facebookon is beszámolt róla, hogy egyeztetést folytatott a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával. " A célunk világos: kevesebb teher, több lehetőség a magyar vállalkozásoknak!" – írta.

Nagy Márton közölte, egyetértenek Nagy Elekkel abban, hogy a fix 3 százalékos Széchenyi-kártya vállalkozói hitel első havi tapasztalatai egyértelműek, vagyis felrobbant a hitelkereslet. "A kamatcsökkentésnek igenis erős hatása van – a vállalkozók tömegesen igényelnek forgóeszközhiteleket, és meg is fogják kapni a szükséges forrásokat. Ezzel párhuzamosan dolgozunk a vállalati adócsökkentő és adminisztrációs egyszerűsítő programon is" – fogalmazott.