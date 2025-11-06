Most történik: megérkeztek Amerikába a magyarok, landolt Washingtonban Orbán Viktorék Wizz Air repülőgépe – ezek voltak a leszállás pillanatai

Orbán Viktor Facebook oldalán közölte, hogy elindult Amerikába. Repülőgépe Washingtonban a Dulles repterén landol.

Az új fejezetért Washingtonba utaztak

A miniszterelnök már a repülőn is a találkozóra készült. Orbán Viktor közösségi oldalán elmondta azt is, hogy az idei év első tíz hónapja volt az első szakasz, ahol helyrehozták mindazt, amit a Biden-adminisztráció alatt elszenvedett Magyarország és a magyar–amerikai kapcsolatok. Hozzátette, a politikai alapú szankciók eltűntek, a Magyarországot támadó NGO-k amerikai támogatása megszűnt, és újra vízummentesen utazhatnak a magyarok az Egyesült Államokba.

Ma azért utazunk Washingtonba, hogy Trump elnökkel új fejezetet nyissunk a magyar–amerikai kapcsolatokban

– írta a miniszterelnök.

Orbán Viktor szerint a cél egy stratégiai együttműködés kialakítása, amely magában foglalja

az energetikai kapcsolatokat,

a befektetéseket,

a védelmi együttműködést

és az orosz–ukrán háború utáni világról való egyeztetést.

Már félig tudjuk a végeredményt is

„Még az idei esztendőben hét új amerikai vállalati beruházást fogunk tudni bejelenteni” – mondta Szijjártó Péter a reykjavíki repülőtéren indulás előtt. A külgazdasági és külügyminiszter a repülőtéren elmondta, hogy

az új beruházások összeértéke százmilliárd forintot képvisel.

„Sok száz új munkahelyet hoznak létre budapesti és vidéki helyszíneken egyaránt. Olyan magas hozzáadott értékű iparágakban, mint

az informatika,

az elektronika

vagy az orvostechnika”

– sorolta.