Most történik: megérkeztek Amerikába a magyarok, landolt Washingtonban Orbán Viktorék Wizz Air repülőgépe – ezek voltak a leszállás pillanatai

Orbán Viktor gépe perceken belül landol Washingtonban.
2025.11.06, 19:57

Orbán Viktor Facebook oldalán közölte, hogy elindult Amerikába. Repülőgépe Washingtonban a Dulles repterén landol.

Az új fejezetért Washingtonba utaztak

A miniszterelnök már a repülőn is a találkozóra készült. Orbán Viktor közösségi oldalán elmondta azt is, hogy az idei év első tíz hónapja volt az első szakasz, ahol helyrehozták mindazt, amit a Biden-adminisztráció alatt elszenvedett Magyarország és a magyar–amerikai kapcsolatok. Hozzátette, a politikai alapú szankciók eltűntek, a Magyarországot támadó NGO-k amerikai támogatása megszűnt, és újra vízummentesen utazhatnak a magyarok az Egyesült Államokba.

Ma azért utazunk Washingtonba, hogy Trump elnökkel új fejezetet nyissunk a magyar–amerikai kapcsolatokban

– írta a miniszterelnök. 

Orbán Viktor szerint a cél egy stratégiai együttműködés kialakítása, amely magában foglalja 

  • az energetikai kapcsolatokat, 
  • a befektetéseket, 
  • a védelmi együttműködést 
  • és az orosz–ukrán háború utáni világról való egyeztetést. 

Már félig tudjuk a végeredményt is

„Még az idei esztendőben hét új amerikai vállalati beruházást fogunk tudni bejelenteni” – mondta Szijjártó Péter a reykjavíki repülőtéren indulás előtt. A külgazdasági és külügyminiszter a repülőtéren elmondta, hogy 

az új beruházások összeértéke százmilliárd forintot képvisel.

„Sok száz új munkahelyet hoznak létre budapesti és vidéki helyszíneken egyaránt. Olyan magas hozzáadott értékű iparágakban, mint 

  • az informatika, 
  • az elektronika
  • vagy az orvostechnika”

– sorolta.

