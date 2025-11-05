Deviza
Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
édesanya
Orbán Viktor
életkor

Orbán Viktor: 15 százalékos fizetésemelés azonnal – a miniszterelnök üzent a kétgyermekes édesanyáknak

Mintegy 250 ezer édesanyának nem kell szja-t fizetni. Orbán Viktor közölte, hogy nem sokára a kétgyermekes édesanyák is élvezhetik az adómenetességet.
VG
2025.11.05., 07:28
Fotó: Shutterstock

„Nem a levegőbe beszélünk. Ezekben a napokban kapják kézhez a háromgyermekes édesanyák az első jövedelemadó-mentes fizetésüket” – írta Orbán Viktor szerdán a Facebookra.

orbán viktor babaváró, baba, babakocsi, család, csok
Orbán Viktor: 15 százalékos fizetésemelés azonnal / Fotó: Shutterstock

A miniszterelnök a posztjában úgy fogalmazott, hogy 

nem kis tétel, 15 százalékos fizetésemelés, azonnal.

Hozzátette, hogy mintegy 250 ezer édesanyáról van szó, akik a gyermekeik életkorától függetlenül mind jogosultak erre, életre szólóan.

„Velünk az is jól jár, aki nem ránk szavazott! Felkészülnek a kétgyermekes édesanyák!” – írta Orbán Viktor.

A háromgyerekes édesanyák akár azonnal igénybe vehetik a kedvezményt

Felhívták a háromgyerekes édesanyák figyelmét, hogy a most életbe lépő adókedvezményt nemcsak egy összegben, az szja-bevalláskor, hanem év közben is igénybe vehetik az anyák.

Az az édesanya, aki nem akarja egy összegben, a jövő évi szja-bevallásban érvényesíteni a kedvezményt, már most, év közben is igénybe veheti azt. 

A háromgyerekes anyák kedvezménye minden más adókedvezményt megelőz, először ezt kell érvényesíteni az adóalapból.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerint a családi adókedvezmények növelésével, illetve a két- és háromgyermekes anyák szja-mentességével a két gyermeket nevelő családoknál évi 1 millió 700 ezer forinttal, míg a három gyermeket nevelő családoknál évi 2 millió 400 ezer forinttal több maradhat 2026-ban.

A nemzetgazdasági miniszter számokkal is illusztrálta, hogy mit jelent Európa legnagyobb adócsökkentési programja, így a mostani adókedvezmény átlagbér esetén havi 109 ezer forintot, vagyis évi 1,3 millió forintot hagy az édesanyáknál. A kormány emellett július 1-jétől a csedet és a gyedet is jövedelemadó-mentessé tette, ami a 

  • csed esetében 78 ezer forint,
  • míg a gyed esetében 43 ezer forint többletjövedelmet jelent egy családnak.

Nagy Márton felidézte azt is, hogy ugyancsak július 1-jétől 50 százalékkal emelték a családi adókedvezményt, amit 2026. január elsejétől újabb 50 százalékos emelés követ. Ez a gyakorlatban havi 40 ezer forintot hagy egy kétgyermekes családnál, míg 100 ezer forintot egy háromgyerekes családnál.

