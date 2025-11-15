Orbán Viktor: Európa pont így szokott háborúra készülni, mint most

Orbán Viktor arról beszélt: egészen a legutóbbi időkig azt gondolta, hogy Magyarország egzisztenciális létezésének legnagyobb fenyegetése a migráció. Most emellé belépett a háború, tehát ma két, Magyarországot a létezésében fenyegető dolog történik Európában — közölte a Magyar Nemzet.

Orbán Viktor volt a sztárvendége a győri találkozónak Görbicz Anita 233-szoros válogatott kézilabdázóval. / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A háborúból ki kell maradni, a migrációval szemben pedig meg kell magunkat védeni. Abból nem lehet kimaradni, mert itt van a határon, tehát kerítést kell építeni, védekezni kell - szögezte le. Azt is mondta: magyarnak lenni fantasztikus dolog, ráadásul a magyar egy törzsi származású nép, amely folyamatként látja magát a világegyetemben, amelynek mi részesei vagyunk.

Úgy fogalmazott: az én számomra minden, ami azzal fenyeget, hogy ezt elpusztítja, elrozsdásítja, fölszámolja, a magyar életminőségét mint magyar életminőséget megszünteti, az az ellenségem. És minden, ami ezt erősíti, az a barátunk. A migráció megváltoztat bennünket, nem leszünk többé magyarok, vagy akik mi leszünk, azt lehet, hogy így fogják hívni, de nem az lesz. Azt is mondta: nem lát Európában egyetlen országot sem, amely boldogabb lett volna attól, hogy beengedte a migránsokat.

A kormányfő azt mondta, az a média vagy az az újságíró, akit külföldről fizetnek, az nem szuverén egyén.

A miniszterelnök nemzeti szuverenitás szempontjából nem ismer tréfát. Szerinte jó, hogy ott van a külföldről fizetett baloldali sajtó, majd megírják, ami nem történt meg. Orbán Viktor úgy fogalmazott, vannak olyan baloldaliak, akikkel a béke kérdésében nincs vitájuk, és velük tartanának.

Európában háborús veszély van.

Azért állnak ki a béke mellett, mert Európa a háború küszöbén áll. Európa vezetői bele fognak kóvályogni, bele fognak tántorogni egy háborúba – vélekedett Orbán Viktor.

Tájékoztatott: vannak történelmi élményei Európának, hogy hogyan szokott háborúba kerülni. A mostani helyzet ezekhez hasonló. Arra a felvetésre, hogy kisajátítja-e a kormány a békét, a miniszterelnök azt mondta, ez a magyar társadalomfejlődés beteges alakulásának következménye. Amerikában az egyik pártot úgy hívják, hogy demokraták. A másik párt nem gondolja azt, hogy ki van rekesztve a demokráciából. Ez egy rossz társasjáték Orbán Viktor szerint.