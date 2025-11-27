Orbán Viktor figyelmeztetett: néhány szakma meg fog szűnni – "Ez például halálra van ítélve az írások szerint"

A kormány az elmúlt években több döntést is hozott, hogy növelje a műszaki végzettségűek arányát, ugyanakkor az elmúlt időszak mesterséges intelligenciával foglalkozó elemzései arra figyelmeztetik a döntéshozókat, hogy számos jelenlegi szakma megszűnhet vagy gyökeresen átalakulhat, ezért most erre az új korszakra kell felkészülnünk – mondta Orbán Viktor miniszterelnök Kapu Tibor űrhajóssal folytatott beszélgetésen szerda este a Mandiner Díjátadó Gálán.

Orbán Viktor szerint a mesterséges intelligencia alapjaiban írhatja át a munkaerőpiacot / Fotó: SAUL LOEB

A kormányfő hangsúlyozta: a jövő munkaerőpiacán más típusú képességekre lehet szükség, ezért a következő időszak fő kérdése, milyen új műszaki és technológiai képzési formákat kell kialakítani ahhoz, hogy Magyarország versenyképes maradjon.

A mesterséges intelligenciáról szóló írások egy tekintélyes része arra figyelmeztet minket döntéshozókat, hogy néhány szakma meg fog szűnni.

Orbán Viktor szerint lehet, hogy ennek fényében teljesen újra kell gondolni azt, hogy milyen szakmák képzésére teszik a hangsúlyt. Példának hozta fel, hogy a jelentések szerint az új technológia megtizedeli az informatikusok szakmáját.

A miniszterelnök szerint a döntéshozóknak nem arra kell koncentrálniuk, hogy mi van, hanem arra, hogy mi lesz. A kormányfő úgy látja, hogy a jövőben másfajta képességekre lesz szükség, például a műszaki képzéseknek sajátos másfajta formákat kell kitalálni.

A Nyugat nem egyenlő az egész világgal

A kormányfő szerint gyakori hiba, hogy a nyugati politikai folyamatokat az egész világra érvényes mintának tekintik, miközben a világ nagy részén éppen ellenkező folyamatok, az "erők összeadásának" korszaka zajlik.

A nyugati világban tapasztalható politikai és társadalmi polarizáció nem globális jelenség, hanem kifejezetten a nyugati demokráciák sajátossága.

Úgy fogalmazott: számos, gyorsan fejlődő országban új gazdasági és társadalmi erőközpontok emelkednek fel, amelyek növekedést, szerveződést és stabilitást teremtenek.

Ezzel szemben a nyugati világban a polarizáció fő oka szerinte a politikai és gazdasági sikertelenség, valamint a modern demokratikus kormányzati forma működésképtelensége a jelenlegi globális környezetben.