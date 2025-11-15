Deviza
Orbán Viktor
győr
Digitális Polgári Kör

Orbán Viktor élőben csillogtatja meg az Amerikában elért sikereit: a győri háborúellenes gyűlésre ezreket várnak

Zenés előadásokkal, kerekasztal-beszélgetésekkel és politikusi felszólalásokkal kezdődik az első háborúellenes gyűlés. Az esemény szombat délelőtt Győrben lesz, ahol Orbán Viktor mellett a DPK ismert arcai is feltűnnek. A gyűlés legfőbb témája a háborúellenesség lesz.
VG
2025.11.15., 09:41

Az első háborúellenes gyűlés csúcspontja Orbán Viktor beszéde lesz, és felszólal  Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is — közölte a Magyar Nemzet.

ORBÁN Viktor
Orbán Viktor lesz a legnagyobb sztárja az eseménynek. / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Ma lesz az első háborúellenes gyűlés Győrben. A 11 órakor kezdődő esemény iránt nagy az érdeklődés, amit mi sem bizonyít jobban, hogy a szervezők csütörtökön jelentették be, hogy telt házas. Ám a rendezvény online és a Hír TV-n is élőben követhető lesz, míg lapunk helyszíni videókkal és szöveges közvetítéssel jelentkezik Győrből. A gyűlést zenés előadások, kerekasztal-beszélgetések, valamint politikusi felszólalások teszik teljessé.

Orbán Viktor összehívott mindenkit, aki szereti a hazáját

"Aki békét akar, velünk tart" — írta Orbán Viktor miniszterelnök szombat reggel, a győri háborúellenes gyűlés előtt a Facebook oldalán.

 A háborúellenes gyűlés csúcspontja Orbán Viktor beszéde lesz, de felszólal  Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is.

De ott lesz még az eseményen

  • Rákay Philip producer,
  • Szabó Zsófi színésznő, műsorvezető,
  • Nagy Tímea olimpiai bajnok párbajtőrvívó,
  • Békés Márton történész-politológus,
  • Nacsa Olivér humorista,
  • Schmittné Makray Katalin olimpiai ezüstérmes tornásznő,
  • Nemcsák Károly Jászai Mari-díjas színész és
  • Görbicz Anita 233-szoros válogatott kézilabdázó is

Lázár János végső ígéretet tett a Digitális Polgári Körök nagygyűlésén Magyarországnak

Hatalmas siker volt az első találkozó

A szervezők közleménye szerint a digitális polgári körök első országos találkozója megmutatta, milyen erő rejlik közösségükben. A digitális polgári körök szeptemberi első országos találkozójának sikere arra sarkallta az egyes számú DPK alapítóit, hogy útjára indítsák a DPK országjárását, amellyel még több helyszínen, személyesen is összekapcsolják a hazájukért tenni akaró polgárokat. Ezután Orbán Viktor a rekord résztvevővel zajló Békemenet után elmondott október 23-i ünnepi beszédében hívta életre a DPK országjárását — közölte a Magyar Nemzet.

Mindenkit szeretettel várunk, mondjuk el, mutassuk meg a világnak, Magyarország nem akar háborút, a magyarok a béke oldalán állnak

– fogalmazott a miniszterelnök egy Facebook-bejegyzésben a DPK-találkozóról.

