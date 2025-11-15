Orbán Viktor élőben csillogtatja meg az Amerikában elért sikereit: a győri háborúellenes gyűlésre ezreket várnak

Az első háborúellenes gyűlés csúcspontja Orbán Viktor beszéde lesz, és felszólal Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is — közölte a Magyar Nemzet.

Orbán Viktor lesz a legnagyobb sztárja az eseménynek. / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Ma lesz az első háborúellenes gyűlés Győrben. A 11 órakor kezdődő esemény iránt nagy az érdeklődés, amit mi sem bizonyít jobban, hogy a szervezők csütörtökön jelentették be, hogy telt házas. Ám a rendezvény online és a Hír TV-n is élőben követhető lesz, míg lapunk helyszíni videókkal és szöveges közvetítéssel jelentkezik Győrből. A gyűlést zenés előadások, kerekasztal-beszélgetések, valamint politikusi felszólalások teszik teljessé.

Orbán Viktor összehívott mindenkit, aki szereti a hazáját

"Aki békét akar, velünk tart" — írta Orbán Viktor miniszterelnök szombat reggel, a győri háborúellenes gyűlés előtt a Facebook oldalán.

A háborúellenes gyűlés csúcspontja Orbán Viktor beszéde lesz, de felszólal Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is.

De ott lesz még az eseményen

Rákay Philip producer,

Szabó Zsófi színésznő, műsorvezető,

Nagy Tímea olimpiai bajnok párbajtőrvívó,

Békés Márton történész-politológus,

Nacsa Olivér humorista,

Schmittné Makray Katalin olimpiai ezüstérmes tornásznő,

Nemcsák Károly Jászai Mari-díjas színész és

Görbicz Anita 233-szoros válogatott kézilabdázó is

Lázár János végső ígéretet tett a Digitális Polgári Körök nagygyűlésén Magyarországnak

Hatalmas siker volt az első találkozó

A szervezők közleménye szerint a digitális polgári körök első országos találkozója megmutatta, milyen erő rejlik közösségükben. A digitális polgári körök szeptemberi első országos találkozójának sikere arra sarkallta az egyes számú DPK alapítóit, hogy útjára indítsák a DPK országjárását, amellyel még több helyszínen, személyesen is összekapcsolják a hazájukért tenni akaró polgárokat. Ezután Orbán Viktor a rekord résztvevővel zajló Békemenet után elmondott október 23-i ünnepi beszédében hívta életre a DPK országjárását — közölte a Magyar Nemzet.

Mindenkit szeretettel várunk, mondjuk el, mutassuk meg a világnak, Magyarország nem akar háborút, a magyarok a béke oldalán állnak

– fogalmazott a miniszterelnök egy Facebook-bejegyzésben a DPK-találkozóról.