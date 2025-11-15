Orbán Viktor élőben csillogtatja meg az Amerikában elért sikereit: a győri háborúellenes gyűlésre ezreket várnak
Az első háborúellenes gyűlés csúcspontja Orbán Viktor beszéde lesz, és felszólal Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is — közölte a Magyar Nemzet.
Ma lesz az első háborúellenes gyűlés Győrben. A 11 órakor kezdődő esemény iránt nagy az érdeklődés, amit mi sem bizonyít jobban, hogy a szervezők csütörtökön jelentették be, hogy telt házas. Ám a rendezvény online és a Hír TV-n is élőben követhető lesz, míg lapunk helyszíni videókkal és szöveges közvetítéssel jelentkezik Győrből. A gyűlést zenés előadások, kerekasztal-beszélgetések, valamint politikusi felszólalások teszik teljessé.
Orbán Viktor összehívott mindenkit, aki szereti a hazáját
"Aki békét akar, velünk tart" — írta Orbán Viktor miniszterelnök szombat reggel, a győri háborúellenes gyűlés előtt a Facebook oldalán.
A háborúellenes gyűlés csúcspontja Orbán Viktor beszéde lesz, de felszólal Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is.
De ott lesz még az eseményen
- Rákay Philip producer,
- Szabó Zsófi színésznő, műsorvezető,
- Nagy Tímea olimpiai bajnok párbajtőrvívó,
- Békés Márton történész-politológus,
- Nacsa Olivér humorista,
- Schmittné Makray Katalin olimpiai ezüstérmes tornásznő,
- Nemcsák Károly Jászai Mari-díjas színész és
- Görbicz Anita 233-szoros válogatott kézilabdázó is
Hatalmas siker volt az első találkozó
A szervezők közleménye szerint a digitális polgári körök első országos találkozója megmutatta, milyen erő rejlik közösségükben. A digitális polgári körök szeptemberi első országos találkozójának sikere arra sarkallta az egyes számú DPK alapítóit, hogy útjára indítsák a DPK országjárását, amellyel még több helyszínen, személyesen is összekapcsolják a hazájukért tenni akaró polgárokat. Ezután Orbán Viktor a rekord résztvevővel zajló Békemenet után elmondott október 23-i ünnepi beszédében hívta életre a DPK országjárását — közölte a Magyar Nemzet.
Mindenkit szeretettel várunk, mondjuk el, mutassuk meg a világnak, Magyarország nem akar háborút, a magyarok a béke oldalán állnak
– fogalmazott a miniszterelnök egy Facebook-bejegyzésben a DPK-találkozóról.