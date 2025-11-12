Deviza
EUR/HUF384.62 -0.12% USD/HUF332.01 -0.1% GBP/HUF435.73 -0.31% CHF/HUF415.8 +0.12% PLN/HUF90.86 -0.15% RON/HUF75.65 -0.12% CZK/HUF15.87 -0.04% EUR/HUF384.62 -0.12% USD/HUF332.01 -0.1% GBP/HUF435.73 -0.31% CHF/HUF415.8 +0.12% PLN/HUF90.86 -0.15% RON/HUF75.65 -0.12% CZK/HUF15.87 -0.04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,149.88 +0.86% MTELEKOM1,800 +1.01% MOL3,084 +2.12% OTP32,200 +0.63% RICHTER9,890 +0.25% OPUS530 0% ANY7,100 +1.43% AUTOWALLIS152.5 -0.33% WABERERS5,660 -0.35% BUMIX10,444.29 +0.12% CETOP3,757.6 +0.44% CETOP NTR2,350.36 +0.44% BUX108,149.88 +0.86% MTELEKOM1,800 +1.01% MOL3,084 +2.12% OTP32,200 +0.63% RICHTER9,890 +0.25% OPUS530 0% ANY7,100 +1.43% AUTOWALLIS152.5 -0.33% WABERERS5,660 -0.35% BUMIX10,444.29 +0.12% CETOP3,757.6 +0.44% CETOP NTR2,350.36 +0.44%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
nevelőszülő
Orbán Viktor
családtámogatás
gyermeknevelés
kormányülés

Grandiózus akciótervet jelentett be Orbán Viktor – duplázzák a díjakat, „a kormány kötelessége így eljárni"

A kormány mai ülésén hozott döntések jelentős anyagi segítséget biztosítanak a nevelőszülőknek. Orbán Viktor videóbejegyzésében hangsúlyozta, hogy a cél a gyermekek biztonságos és szeretetteljes nevelése.
VG
2025.11.12., 19:18

A nevelőszülők hosszú évek óta várt támogatást kaptak: Orbán Viktor bejelentése szerint az alapdíj duplájára emelkedik, és minden nevelt gyermek után jár majd a juttatás. Külön figyelmet kaptak a fogyatékkal élő gyermekeket nevelők, akiknek többletdíja szintén a duplájára nő.

People,In,The,Park.,Happy,Family,Silhouette,Walk,At,Sunset. orbán viktor
Orbán Viktor videóbejegyzésében hangsúlyozta, hogy a cél a gyermekek biztonságos és szeretetteljes nevelése / Fotó: Makszim Ibrahimov / Shutterstock

Orbán Viktor miniszterelnök a mai kormányülés után tette közzé az új intézkedéseket, amelyek a nevelőszülőket érintik. A miniszterelnök közleménye szerint:

  • a nevelőszülők alapdíját megduplázzák, hogy minden szülő jelentősebb anyagi támogatást kapjon;
  • az alapdíj minden nevelt gyermek után jár, így a több gyermeket nevelők többletjuttatást kapnak;
  • a fogyatékkal élő gyermekeket nevelő szülők többletdíját is a duplájára emelik, elismerve a különleges odafigyelést igénylő feladatokat.

 

Orbán Viktor: a nevelőszülők megérdemlik az elismerést

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a döntések azonnal életbe lépnek. Ez világos üzenet: a kormány értékeli a nevelőszülők munkáját, akik nélkülözhetetlenek a gyermekvédelmi rendszerben. A bejelentés nemcsak anyagi elismerést jelent, hanem jelzi: a gyermekek biztonságos, szeretetteljes nevelése kiemelt kormányzati cél.

A döntés ugyanakkor nem önálló intézkedés, hanem a magyar kormány széles körű családtámogatási programjának része. 

A kormány jövőre közel ötezermilliárd forintot fordít családtámogatásra, ami történelmi rekord lesz.

Az idei intézkedések között szerepel a családi adókedvezmény megduplázása is:

  • egy gyermek után havi 15 ezer forint,
  • két gyermek után 30 ezer forint,
  • három vagy több gyermek után gyermekenként 49 500 forint kedvezmény jár.

2026-tól ezek az összegek tovább nőnek: a nagycsaládosok esetében gyermekenként már 66 ezer forint lesz a havi adókedvezmény.

Eldőlt: eddig nem látott összeg megy családtámogatásokra – 5000 milliárdos nagyságrendről beszélnek

A kormány 2010 óta folytatott családbarát politikáját a bölcsődeépítések, az adókedvezmények és az otthonteremtési programok viszik tovább. Koncz Zsófia szerint minden eddiginél nagyobb összeget, 4802 milliárd forintot szán a kormány jövőre a családtámogatásra , ami a GDP öt százalékának felel meg.

 

 

Országszerte

Országszerte
1033 cikk

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
Németország

Óriási blama, lebuktak a németek: Belgiumon keresztül mossák tisztára az orosz gázt

Hiába a nyugati szankciók, az energiaéhség továbbra sem csökken.
2 perc
orosz-amerikai viszony

Moszkva epekedve várta, hogy Trump mondjon végre valamit – meg se szólalt az amerikai elnök

A találgatások szerint Tokajev amerikai útja után közvetítő szerepet játszhatott volna Washington és Moszkva között.
6 perc
ukrajna

Afrikai katonákat vet be Putyin: súlyos milliókat fizetnek a zsoldosoknak – azt mondják nekik, festeni mennek

Több mint kétszáz kenyai állampolgár harcol az orosz hadsereg oldalán Ukrajnában – közölte szerdán a nairobi külügyminisztérium, hozzátéve, hogy a kelet-afrikai országban továbbra is működnek toborzóirodák külföldi konfliktusokba való közvetítésre.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu