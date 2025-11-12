Grandiózus akciótervet jelentett be Orbán Viktor – duplázzák a díjakat, „a kormány kötelessége így eljárni"

A nevelőszülők hosszú évek óta várt támogatást kaptak: Orbán Viktor bejelentése szerint az alapdíj duplájára emelkedik, és minden nevelt gyermek után jár majd a juttatás. Külön figyelmet kaptak a fogyatékkal élő gyermekeket nevelők, akiknek többletdíja szintén a duplájára nő.

Orbán Viktor videóbejegyzésében hangsúlyozta, hogy a cél a gyermekek biztonságos és szeretetteljes nevelése / Fotó: Makszim Ibrahimov / Shutterstock

Orbán Viktor miniszterelnök a mai kormányülés után tette közzé az új intézkedéseket, amelyek a nevelőszülőket érintik. A miniszterelnök közleménye szerint:

a nevelőszülők alapdíját megduplázzák, hogy minden szülő jelentősebb anyagi támogatást kapjon;

az alapdíj minden nevelt gyermek után jár, így a több gyermeket nevelők többletjuttatást kapnak;

a fogyatékkal élő gyermekeket nevelő szülők többletdíját is a duplájára emelik, elismerve a különleges odafigyelést igénylő feladatokat.

Orbán Viktor: a nevelőszülők megérdemlik az elismerést

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a döntések azonnal életbe lépnek. Ez világos üzenet: a kormány értékeli a nevelőszülők munkáját, akik nélkülözhetetlenek a gyermekvédelmi rendszerben. A bejelentés nemcsak anyagi elismerést jelent, hanem jelzi: a gyermekek biztonságos, szeretetteljes nevelése kiemelt kormányzati cél.

A döntés ugyanakkor nem önálló intézkedés, hanem a magyar kormány széles körű családtámogatási programjának része.

A kormány jövőre közel ötezermilliárd forintot fordít családtámogatásra, ami történelmi rekord lesz.

Az idei intézkedések között szerepel a családi adókedvezmény megduplázása is:

egy gyermek után havi 15 ezer forint,

két gyermek után 30 ezer forint,

három vagy több gyermek után gyermekenként 49 500 forint kedvezmény jár.

2026-tól ezek az összegek tovább nőnek: a nagycsaládosok esetében gyermekenként már 66 ezer forint lesz a havi adókedvezmény.