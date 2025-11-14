Bemutatta új pulóverét Orbán Viktor, ki nem találja, mit nyomtak fel rá – kiderült, hová megy a bevétel

Nekem már megjött az első szállítmány. Az ország kedvenc jegyzetét mától meg is lehet rendelni, tette ki a közösségi oldalára a miniszterelnök pénteken délután. Orbán Viktor felhívta rá a figyelmet: a pulóverekből befolyt minden bevétel a kárpátaljai gyermekeket segítő KEGYES Alapítványnak megy, a “Jónak lenni jó!” kampány keretében.



Még csütörtökön feltöltött a kormányfő egy videót, amelyben a Rónai Egonnal folytatott beszélgetés alatt készített jegyzetéről kérdezték. Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy Orbán Viktor hosszú évek után interjút adott az ATV-nek. A kormányfő Rónai Egon vendége volt a Mérleg című műsorban.

Az interjú után Rónai elkérte a miniszterelnök jegyzetét, amelyről Orbán Viktor azt mondta, hogy a jegyzetelés közben ábrákat rajzol,

amelyek nem szavakat jelentenek – azok megvannak a fejében –, ezek inkább egyfajta sorrendet határoznak meg.

Arra a kérdésre, bárki más képes lenne-e értelmezni ezeket, azt felelte, hogy nem.

Orbán Viktor a friss videójában elmondta, hogy egy kérdésről öt válasz is az eszébe jut, ezért rendszerbe kell rendeznie. „Ezek egy új nyelvnek, sajátos nyelvnek a lenyomatai” – fogalmazott.

Elmondta, hogy a jogi karon nagyon sok anyagot kell fejben tartani, és ahhoz kellett egy rendszert kialakítania.

„Nagy mennyiségű anyagot akkor tudsz élő tudásként fejben tartani, és előidézhető állapotba hozni, hogyha egyébként megvan a rendszered, hogy előhívjad” – magyarázta.

Orbán Viktor Washingtonban tárgyalt Donald Trump amerikai elnökkel. A megbeszélés tétje nemcsak a kétoldalú kapcsolatok elmélyítése, hanem a jövő geopolitikai irányainak kijelölése is. A tárgyalás egyik kiemelt eredménye volt, hogy teljes szankciómentességet kapott az Egyesült Államok elnökétől Magyarország a Török Áramlat és a Barátság vezeték esetében.