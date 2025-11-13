Orbán Viktor: Kiborult az aranybili, leleplezték a maffiahálózatot – „Ez őrültség, amiből nem kérünk!"
„Ukrajnában kiborult az aranybili. Lelepleztek egy Zelenszkij elnökhöz ezer szálon kötődő ukrán háborús maffiahálózatot. Az energetikai miniszter már lemondott, az elsőrendű vádlott pedig elhagyta Ukrajnát – írta közösségi oldalán csütörtökön reggel Orbán Viktor. – Ide, ebbe a káoszba akarják a brüsszeliek önteni az európai adófizetők pénzét. Hogy amit nem lőnek el a fronton, azt ellopja a háborús maffia. Őrültség” – húzta alá a kormányfő.
„Köszönjük, de mi ebből nem kérünk. A magyar emberek pénzét nem küldjük Ukrajnába. Jobb helye van itthon: csak ezen a héten megdupláztuk a nevelőszülők juttatásait és döntöttünk a 14. havi nyugdíjról” – utalt a szerdai akcióterv bejelentésére Orbán Viktor. Hozzátette: „Ezek után főleg nem kérünk az ukrán elnök pénzügyi követeléseiből és zsarolásaiból. Ideje lenne, hogy Brüsszelben is végre megértsék, mire megy el a pénzük.”
Dagad a botrány
Mint ismert, az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség nagyszabású nyomozási akciót hajtott végre több, Timur Mindics ukrán üzletemberhez köthető ingatlanban. A házkutatások az ukrán energetikai szektorban tapasztalt többmilliárdos visszaélések feltárására irányuló nyomozás részei. Az elmúlt években több vezetőt is vizsgálat alá vontak, mivel a cég külföldi közvetítő vállalatokkal kötött, átláthatatlan beszerzési szerződései több milliárd hrivnyás kárt okozhattak az ukrán államnak – írta a Magyar Nemzet.
A mostani vizsgálat kulcsszereplője Timur Mindics, akit Volodimir Zelenszkij elnök régi üzlettársaként tartanak számon. A férfit az ukrán sajtóban gyakran Zelenszkij „pénztárosaként” emlegetik, mivel gazdasági kapcsolataik a politikai hatalom megszerzése után sem szűntek meg.
Timur Mindicsnél még a WC is aranyból van
Az egyik házkutatás során a hatóságok figyelmét egy különös részlet is felkeltette: az egyik luxuslakásban arannyal bevont WC és bidé is található.
Az ukrán parlamenti képviselő, Jaroszlav Zseleznjak a közösségi médiában közzétette az ingatlanban készült fotót. A kép bejárta az ukrán sajtót, és szimbólumává vált „az ukrán elit fényűzésének és erkölcsi leépülésének”.
A NABU ígérete szerint a nyomozás eredményeit a következő napokban hozzák nyilvánosságra. Ha a vádak beigazolódnak, Ukrajna történetének egyik legnagyobb energetikai korrupciós botránya robbanhat ki, amely Zelenszkij nemzetközi megítélését is beárnyékolhatja.
Felébredtek? Brüsszel elzárja a pénzcsapokat Ukrajna számára – tarthatatlanná vált a helyzet, mentik a menthetőt
Az ukrán adósság fenntarthatóságával kapcsolatos kételyek miatt az Európai Unió határozatlan ideig nem tud újabb és újabb hiteleket nyújtani Kijevnek, ezért az Európai Bizottság inkább a jóvátételi hitelen dolgozik – mondta szerda este Valdis Dombrovskis, az unió gazdasági biztosa.
A politikus szerint tovább dolgoznak a belga hatóságokkal a jóvátételi hitellel kapcsolatos aggályok feloldásán, ám más megoldások is szóba kerültek – jelenti az Interfax. Az unió a háború kezdetén befagyasztott orosz állami vagyonon alapuló 140 milliárd eurós jóvátételi kölcsönnel fedezné Ukrajna kiadásait, ám
a pénznek helyet adó Belgium nemzetközi jogi eljárásoktól tart, ezért eddig nem sikerült megállapodni,
noha október végén a tagországok vezetői elvileg támogatták a koncepciót.
Az IMF megszorításokhoz kötné a további hiteleket
A kérdés a Nemzetközi Valutaalap (IMF) további segítségével kapcsolatban is aggályokat vethet fel, különösen, hogy az IMF Ukrajnában sem kíván eltérni a szervezetet jellemző, megszorításokon alapuló receptjétől a finanszírozásért cserébe. Az IMF egyebek mellett az energiatámogatások megszüntetését, adóemeléseket és a hrivnya gyorsabb leértékelését javasolja.
A pénzügyi nehézségek mértékét jelzi, hogy a háború ellenére Kijev ma már a fegyverexportot is engedélyezné. Bár a háborús tapasztalatok és fejlesztések miatt az ukrán hadiipar termékei keresettek a nemzetközi piacokon, azokra a frontvonalakon is szükség van. Ugyanakkor az ukrán hadiipar szereplői szerint a külföldi eladások segíthetik a beruházások finanszírozását is.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a döntést úgy magyarázta: az export irányított lesz, és csak olyan fegyvereket érint, amelyekből az ukrán hadsereg rendelkezik megfelelő tartalékokkal.
Ha nincs jóvátételi hitel, a tagállamoknak kell a zsebükbe nyúlni
Mindeközben az orosz vagyon felhasználásával kapcsolatban az Európai Központi Bank is fogalmazott meg aggályokat, szerintük ugyanis egy ilyen lépés alááshatja az euró globális hitelességét, és megkérdőjelezheti az európai pénzügyi rendszerbe vetett bizalmat.