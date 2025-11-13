Orbán Viktor: Kiborult az aranybili, leleplezték a maffiahálózatot – „Ez őrültség, amiből nem kérünk!"

„Ukrajnában kiborult az aranybili. Lelepleztek egy Zelenszkij elnökhöz ezer szálon kötődő ukrán háborús maffiahálózatot. Az energetikai miniszter már lemondott, az elsőrendű vádlott pedig elhagyta Ukrajnát – írta közösségi oldalán csütörtökön reggel Orbán Viktor. – Ide, ebbe a káoszba akarják a brüsszeliek önteni az európai adófizetők pénzét. Hogy amit nem lőnek el a fronton, azt ellopja a háborús maffia. Őrültség” – húzta alá a kormányfő.

Orbán Viktor: Ideje lenne, hogy Brüsszelben is végre megértsék, mire megy el a pénzük / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

„Köszönjük, de mi ebből nem kérünk. A magyar emberek pénzét nem küldjük Ukrajnába. Jobb helye van itthon: csak ezen a héten megdupláztuk a nevelőszülők juttatásait és döntöttünk a 14. havi nyugdíjról” – utalt a szerdai akcióterv bejelentésére Orbán Viktor. Hozzátette: „Ezek után főleg nem kérünk az ukrán elnök pénzügyi követeléseiből és zsarolásaiból. Ideje lenne, hogy Brüsszelben is végre megértsék, mire megy el a pénzük.”

Dagad a botrány

Mint ismert, az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség nagyszabású nyomozási akciót hajtott végre több, Timur Mindics ukrán üzletemberhez köthető ingatlanban. A házkutatások az ukrán energetikai szektorban tapasztalt többmilliárdos visszaélések feltárására irányuló nyomozás részei. Az elmúlt években több vezetőt is vizsgálat alá vontak, mivel a cég külföldi közvetítő vállalatokkal kötött, átláthatatlan beszerzési szerződései több milliárd hrivnyás kárt okozhattak az ukrán államnak – írta a Magyar Nemzet.

A mostani vizsgálat kulcsszereplője Timur Mindics, akit Volodimir Zelenszkij elnök régi üzlettársaként tartanak számon. A férfit az ukrán sajtóban gyakran Zelenszkij „pénztárosaként” emlegetik, mivel gazdasági kapcsolataik a politikai hatalom megszerzése után sem szűntek meg.

Timur Mindicsnél még a WC is aranyból van

Az egyik házkutatás során a hatóságok figyelmét egy különös részlet is felkeltette: az egyik luxuslakásban arannyal bevont WC és bidé is található.

Az ukrán parlamenti képviselő, Jaroszlav Zseleznjak a közösségi médiában közzétette az ingatlanban készült fotót. A kép bejárta az ukrán sajtót, és szimbólumává vált „az ukrán elit fényűzésének és erkölcsi leépülésének”.

A NABU ígérete szerint a nyomozás eredményeit a következő napokban hozzák nyilvánosságra. Ha a vádak beigazolódnak, Ukrajna történetének egyik legnagyobb energetikai korrupciós botránya robbanhat ki, amely Zelenszkij nemzetközi megítélését is beárnyékolhatja.