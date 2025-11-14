Deviza
18 százalékos előnyt hozott Orbán Viktornak Washington, ez még a Karmelitát is meglephette

Orbán Viktor sikeres amerikai útja után minden második magyar a kormányoldal győzelmére számít, míg a Tisza győzelmét csak a magyarok harmada tartja valószínűnek – írja a Nézőpont Intézet, pénteken publikált kutatásában.
Németh Tamás
2025.11.14., 07:15

A Nézőpont Intézet november 10. és 12. között azt kérdezte országos, a teljes felnőtt népességet reprezentáló mintán a magyaroktól, hogy szerintük „a következő országgyűlési választást Orbán Viktor vagy Magyar Péter fogja-e megnyerni”. Orbán Viktornak a Fehér Házban tett, látványos és eredményes találkozója és tárgyalása után a magyarok fele (50 százalék) Orbán Viktor győzelmét valószínűsítette, míg a magyarok harmada (32 százalék) a Tisza Párt elnökét, Magyar Pétert látta esélyesnek. A maradék 18 százalék nem tudott vagy nem akart a kérdésre válaszolni. 

Az esélyességről szóló várakozás különösen a bizonytalan szavazók (a teljes minta 15 százaléka) esetében lehet fontos, akik nem az egyik vagy másik párt iránt érzett szimpátia, hanem sok esetben a feltételezett győzteshez húzás alapján szavaznak. Arra voksolnak, akiről feltételezik, hogy győzni fog. A bizonytalanok 42 százaléka mondta azt, hogy Orbán Viktor és csak 10 százaléka azt, hogy Magyar Péter fogja megnyerni a következő választást, mintegy felük (48 százalék) erre a kérdésre sem tudott válaszolni és az is lehet, hogy nem fog a választáson részt venni.

A kormányfő és a magyar delegáció múlt heti washingtoni útja után valóban van miről beszélni: Orbán Viktor történelmi tárgyalásokat folytatott Donald Trump amerikai elnökkel, a kormány több minisztere is megállapodásokat írt alá amerikai kollégákkal, miközben a hazai ipar is jelentős együttműködésről egyezett meg több tengerentúli vállalattal is.

Orbán Viktor, tabuk nélkül: történelmi interjút adott a kormányfő – ez történt valójában Washingtonban, az MNB-ben és a Tisza Párt szerverein. Bővebben>>>

 

