Mintegy felére esett vissza a havi lakásdrágulás üteme, októberben havi szinten 1,5 százalékkal nőttek az árak, ami jóval elmarad a szeptemberi 2,8 százalékos tempótól, az éves drágulás is lassult 17,1 százalékról 15,9 százalékra - közölte az ingatlan.com csütörtökön.

Az Otthon Start ársapkája megfogta a budapesti lakásárakat /Fotó: Kallus György

Budapesten megfogta az árakat az Otthon Start program 1,5 millió forintos négyzetméter-ársapka.

November elején 1,49 millió forintba kerül a fővárosi használt társasházi lakások átlagos négyzetméterára, pedig szeptember elején még 1,45 millió forintnál járt ez az árszint, ami két hónap alatt 2,2 százalékos áremelkedésnek felel meg.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője kiemelte, érdekesség, hogy az Otthon Start program júliusi kihirdetése és a szeptemberi indulása között még 5,4 százalékkal emelkedtek az eladó budapesti használt társasházi lakások átlagos négyzetméterárai, viszont az utóbbi két hónapban már kevesebb mint felére csökkent ez a drágulási tempó. Szerinte ez leginkább annak köszönhető, hogy a fővárosi átlagos használt lakásárak már nem, vagy csak nagyon nehezen tudnak a másfél millió forintos négyzetméter-árkorlát fölé nőni. Ez pedig természetes fékező hatást gyakorolhat a további drágulásra is.

A jelenlegi lassulás tehát nem azt jelenti, hogy olcsóbbak lettek a lakások, hanem azt, hogy már nem emelkednek olyan gyorsan, mint korábban.

A társasházi lakások és a kertes házak kínálatát együttesen vizsgálva a fővárosi használt ingatlanok átlagos négyzetméterára 1,39 millió forint volt november elején, de az egyes kerületek árszintjei között óriási különbségek adódnak. A legmagasabb árakat továbbra is a belváros és a budai hegyvidék nyújtja, az V. kerületben 2 millió forint, az I. és XII. kerületben pedig 1,8 millió forint körüli a négyzetméterenkénti mediánár. A legkedvezőbb árak ezzel szemben a peremkerületekben találhatók, ahol szinte harmadáron lehet ingatlant vásárolni, a XXIII. kerületben 800 ezer, a XVIII. kerületben 900 ezer, míg a beköltözési korlátozásokat nemrég kilátásba helyezett XVI. kerületben 1 millió forint körül alakulnak az átlagos négyzetméterárak.