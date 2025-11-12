Deviza
Duna House Barométer
Otthon Start Program
lakáshitel
ingatlanpiac

A fiatalok meghódították az ingatlanpiacot: átírja a szabályokat az Otthon Start – rekordgyorsan kelnek el a lakások

A Duna House októberi Barométere szerint az állami támogatás nemcsak felpörgette, hanem ki is egyensúlyozta az ingatlanpiacot. Az Otthon Start program a fiatalok és a kis keresetűek számára is megnyitotta a lakásvásárlás lehetőségét, miközben a hitelezés is rekordot döntött.
VG
2025.11.12, 15:02
Frissítve: 2025.11.12, 16:08

Az Otthon Start Program alapjaiban formálta át a hazai ingatlanpiacot: októberben több mint 11 500 lakás cserélt gazdát, miközben a fiatal és alacsonyabb jövedelmű vevők aránya rekordot döntött. A hitelezés megugrott, az árak stabilizálódtak, a panellakások pedig továbbra is pillanatok alatt elkelnek.

LUS_IMG_4420 otthon start
Az Otthon Start program a fiatalok és a kis keresetűek számára is megnyitotta a lakásvásárlás lehetőségét / Fotó: Kallus György

A Duna House legfrissebb Barométere szerint az Otthon Start program októberre teljesen átrendezte a lakáspiaci viszonyokat: 

a támogatásnak köszönhetően a vásárlás a fiatalabb és alacsonyabb jövedelmű rétegek számára is elérhetőbbé vált, miközben a piac egészére a stabilitás és egyensúly lett jellemző.

A Duna House becslése szerint 11 518 ingatlan-adásvétel történt októberben – ez ugyan 14,2 százalékos visszaesés szeptemberhez képest, de éves szinten 7,3 százalékos a növekedés. A szakértők szerint ez természetes szezonális korrekció a szeptemberi kiugró adatok után, a piac azonban továbbra is kifejezetten élénk.

A hitelezésben is látványos fordulat történt. A Credipass adatai szerint októberben 196 milliárd forint értékű lakáscélú jelzáloghitel-szerződés született, 85 százalékkal több, mint egy hónappal korábban, és 66 százalékkal több, mint tavaly ilyenkor. A lendület egyértelműen az Otthon Start hatása: a program nemcsak felpörgette, hanem szélesebb kör számára is megnyitotta a hitelfelvétel lehetőségét.

A vevői oldalon a 30-40 éves korosztály maradt a legaktívabb, de a 20-30 évesek aránya is meredeken nőtt. Budapesten az első lakásukat vásárlók aránya 21-ről 41 százalékra, vidéken pedig 26-ról 43 százalékra ugrott. A vásárlók többsége beosztottként dolgozik, ami bizonyítja, hogy a program valóban helyzetbe hozta az alacsonyabb keresetű lakásvásárlókat.

Ezzel szemben visszaesett a befektetési célú vásárlások aránya, különösen a fővárosban.

Az Otthon Start program kiegyensúlyozza a lakáspiacot

Az eladók többsége továbbra is az 50–60 éves korosztályból került ki, de növekedett a fiatalabb, 30–40 éves eladók aránya is. A legtöbben korábbi befektetésüket értékesítették, ami stabil kínálatot biztosított a piacon.

A négyzetméterárak enyhén emelkedtek, de már stabilizálódás jeleit mutatják:

  • Budai tégla: 1,3 millió forint,
  • Pesti tégla: 1,2 millió forint,
  • Vidék: 440–503 ezer forint.

A panellakások továbbra is kelendők: Budapesten 55–68 nap alatt elkelnek, a téglalakások esetében 120 nap alá csökkent az értékesítési idő.

A régiós különbségek erősek maradtak: Pest vármegyében a tranzakciók 69 százaléka 50 millió forint felett zárult, míg vidéken az ingatlanok 46 százaléka haladta meg a 40 milliós értéket. 

A XIII. kerület továbbra is Budapest legnépszerűbb városrésze, az érdeklődők 22,6 százaléka jelölte meg elsődleges célpontként, míg Zugló és Újbuda holtversenyben követik 18,5 százalékkal.

A Duna House szerint az Otthon Start program nemcsak új vevőréteget hozott be a piacra, hanem stabilizálta is a keresletet. A hitelpiac fellendülése, az árak kiegyensúlyozódása és a fiatal vásárlók térnyerése alapján 2025 utolsó negyedéve is élénk forgalmat ígér az ingatlanpiacon.

