A fiatalok meghódították az ingatlanpiacot: átírja a szabályokat az Otthon Start – rekordgyorsan kelnek el a lakások
Az Otthon Start Program alapjaiban formálta át a hazai ingatlanpiacot: októberben több mint 11 500 lakás cserélt gazdát, miközben a fiatal és alacsonyabb jövedelmű vevők aránya rekordot döntött. A hitelezés megugrott, az árak stabilizálódtak, a panellakások pedig továbbra is pillanatok alatt elkelnek.
A Duna House legfrissebb Barométere szerint az Otthon Start program októberre teljesen átrendezte a lakáspiaci viszonyokat:
a támogatásnak köszönhetően a vásárlás a fiatalabb és alacsonyabb jövedelmű rétegek számára is elérhetőbbé vált, miközben a piac egészére a stabilitás és egyensúly lett jellemző.
A Duna House becslése szerint 11 518 ingatlan-adásvétel történt októberben – ez ugyan 14,2 százalékos visszaesés szeptemberhez képest, de éves szinten 7,3 százalékos a növekedés. A szakértők szerint ez természetes szezonális korrekció a szeptemberi kiugró adatok után, a piac azonban továbbra is kifejezetten élénk.
A hitelezésben is látványos fordulat történt. A Credipass adatai szerint októberben 196 milliárd forint értékű lakáscélú jelzáloghitel-szerződés született, 85 százalékkal több, mint egy hónappal korábban, és 66 százalékkal több, mint tavaly ilyenkor. A lendület egyértelműen az Otthon Start hatása: a program nemcsak felpörgette, hanem szélesebb kör számára is megnyitotta a hitelfelvétel lehetőségét.
Otthon Start-láz: sokan felveszik a legnagyobb hitelt, pedig a töredéke is elég lenne az álmaik megvalósításához
Az Otthon Start program érezhetően felpezsdítette a lakáshitelpiacot, a CIB Bank adatai szerint egy átlagos hónaphoz képest mintegy harmadával nőtt az érdeklődők száma. A pénzintézet tapasztalatai szerint bár sokaknak elég a tervei megvalósításához mindössze néhány millió forint hitel, sokan az Otthon Start maximálisan felvehető összegét igénylik.
A vevői oldalon a 30-40 éves korosztály maradt a legaktívabb, de a 20-30 évesek aránya is meredeken nőtt. Budapesten az első lakásukat vásárlók aránya 21-ről 41 százalékra, vidéken pedig 26-ról 43 százalékra ugrott. A vásárlók többsége beosztottként dolgozik, ami bizonyítja, hogy a program valóban helyzetbe hozta az alacsonyabb keresetű lakásvásárlókat.
Ezzel szemben visszaesett a befektetési célú vásárlások aránya, különösen a fővárosban.
Az Otthon Start program kiegyensúlyozza a lakáspiacot
Az eladók többsége továbbra is az 50–60 éves korosztályból került ki, de növekedett a fiatalabb, 30–40 éves eladók aránya is. A legtöbben korábbi befektetésüket értékesítették, ami stabil kínálatot biztosított a piacon.
A négyzetméterárak enyhén emelkedtek, de már stabilizálódás jeleit mutatják:
- Budai tégla: 1,3 millió forint,
- Pesti tégla: 1,2 millió forint,
- Vidék: 440–503 ezer forint.
A panellakások továbbra is kelendők: Budapesten 55–68 nap alatt elkelnek, a téglalakások esetében 120 nap alá csökkent az értékesítési idő.
A régiós különbségek erősek maradtak: Pest vármegyében a tranzakciók 69 százaléka 50 millió forint felett zárult, míg vidéken az ingatlanok 46 százaléka haladta meg a 40 milliós értéket.
A XIII. kerület továbbra is Budapest legnépszerűbb városrésze, az érdeklődők 22,6 százaléka jelölte meg elsődleges célpontként, míg Zugló és Újbuda holtversenyben követik 18,5 százalékkal.
A Duna House szerint az Otthon Start program nemcsak új vevőréteget hozott be a piacra, hanem stabilizálta is a keresletet. A hitelpiac fellendülése, az árak kiegyensúlyozódása és a fiatal vásárlók térnyerése alapján 2025 utolsó negyedéve is élénk forgalmat ígér az ingatlanpiacon.
Fiatalok, figyelem! Ezrével érkeznek az új lakások: Budapesten és vidéken is egyszerűbbé válik az otthonteremtés
A fiatalok az Otthon Start program keretében kedvezményes, fix 3 százalékos hitellel juthatnak saját otthonhoz. A kormány 11 új lakásfejlesztést indít el, összesen ötezer lakás épül Budapesten, Debrecenben, Budaörsön és Pécsen.