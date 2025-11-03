Komoly buktatókra figyelmeztetnek az Otthon Start fix 3 százalékos hitele és a CSOK Plusz kapcsán – Súlyos összegek spórolhatók meg, ha ezekre odafigyel

Akár a teljes foglalót is elveszíthetik azok a vevőjelöltek, akik a kiszemelt ingatlan állapotát, jogi rendezettségét vagy biztosíthatóságát csak a szerződéskötés után ellenőrzik. A Money.hu elemzése szerint a támogatott hitelek, így a fix 3 százalékos Otthon Start hitel vagy a CSOK Plusz igénylésénél is a műszaki állapot, a nyilvántartásban szereplő hivatalos információk és a lakhatóság a döntő a vonatkozó jogszabályban megfogalmazott kritériumok mellett. Ha ezek valamelyike nem megfelelő, a bank akár el is utasíthatja a hitelkérelmet, és a vevő könnyen elveszítheti a foglalót – írja hétfői közleményében a hitel-összehasonlító oldal.

Komoly buktatókra figyelmeztetnek az Otthon Start fix 3 százalékos hitel és a CSOK Plusz kapcsán / Fotó: Garun Studios / Shutterstock

A támogatott lakáshitelek esetében nincs előírt falazattípus vagy építészeti megkötés, a bankok az értékbecslés során azonban részletesen vizsgálják az ingatlan műszaki állapotát, biztosíthatóságát, elhelyezkedését és jogi helyzetét. Ezek együttesen határozzák meg, hogy az adott ingatlanra mekkora hitelösszeg vehető fel. Egy vályogház például lehet elfogadott fedezet, de ha gyenge az állapota, vagy nem biztosítható kellő értéken, akkor a bank kisebb hitelösszeget ajánlhat, és magasabb önerőt kérhet.

A vidéki kisebb településeken gyakori, hogy az ingatlanok piaci értéke eleve alacsonyabb, így

már téglaépítésű házak esetén is előfordulhat, hogy 25–30 százalék önerőt kér a bank.

Emellett a konkrét műszaki állapot a meghatározó: a repedések, nedvesedés, elavult tetőszerkezet vagy hiányos közművesítés jelentős értékcsökkentő tényező lehet.

Sok esetben az ingatlan földhivatali nyilvántartása sincs rendben. Gyakran előfordul, hogy egy korábbi hozzáépítés, terasz, garázs vagy melléképület nincs feltüntetve a térképmásolaton. Az értékbecslésnél ezek a részek nem számítanak bele az ingatlan értékébe.

Ha például egy 10 millió forintos ingatlanból 1 millió forintot ér a hivatalosan nem szereplő garázs, akkor a becslő csak 9 millió forintra értékelheti az ingatlant – ennek arányában csökkenhet a felvehető hitel összege is.

Ráadásul, ha a garázsban található a ház gépészete – például a kazán vagy hőszivattyú –, az jogilag nem létező helyiségben van, ami a lakhatóságot is megkérdőjelezi, és akár a teljes hitelbírálat elutasításához vezethet.