Nagyot húz a kormány: elképesztő, mekkora kört venne bele az Otthon Startba – ezek a régiók járnának legjobban

A magyar lakáspiacon a külterületi és zártkerti ingatlanok évtizedek óta marginális szerepet játszanak, részben a korlátozott hitelezhetőségük miatt, így a belterületi lakásokhoz képest jóval kevésbé kerültek a figyelem középpontjába. Ennek megfelelően ezek a lakóingatlanok jóval olcsóbbak is a belterületi lakásoknál. A kormányzat viszont most azt tervezi, hogy a tanyák és birtokközpontok mellett az egyéb külterületi lakóingatlanokat is bevonja az Otthon Start programba. Az intézkedés eredményeként több tízezer extra ingatlannal bővülne az otthon startos kínálat – derül ki az Ingatlan.com keddi elemzéséből.

A kormány az Otthon Start program kiterjesztését tervezi a külterületi és zártkerti lakóingatlanokra / Fotó: Kallus György

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára az oldal podcastműsorában elmondta, hogy a kormányzat már vizsgálja a kiterjesztés lehetőségét, amely több tízezer épületre nyithatná meg a támogatási lehetőséget.

A lépés a meglévő ingatlanok mellett a frissen parcellázott külterületi telkeken várható új építkezéseket is felpörgetheti.

Balogh László, a portál vezető gazdasági szakértője közölte: „A Lechner Tudásközpont adatai szerint országosan több mint 150 ezer külterületi lakóingatlant tartanak nyilván. Földrajzi eloszlásuk alapján az alföldi térségek és vármegyék lehetnek az intézkedés legnagyobb nyertesei.” Beszélt arról is, hogy a külterületi lakóingatlanok eddig átlagosan 30–40 százalékkal olcsóbbak voltak a belterületieknél, részben a rosszabb infrastruktúrájuk miatt, de sokkal inkább amiatt, hogy a bankok eddig ezeket az ingatlanokat nem hitelezték. Ha az Otthon Start programba ezek az ingatlanok is bekerülnek, az nemcsak az érintett lakások piacát élénkítheti, de a korszerűsítésüket is felgyorsíthatja.

A Lechner Tudásközpont friss adatai szerint Magyarországon több mint 150 ezer külterületi lakóingatlan található, amiből 29 ezer zártkerti besorolású.

A négy legnagyobb állományú vármegye messze kiemelkedik az országos mezőnyből:

Bács-Kiskun vármegyében több mint 42 ezer külterületi és zártkerti lakóingatlan van, ami az országos állomány közel 30 százalékát jelenti.

Csongrád-Csanádban 21 ezer ingatlan található, ez az országos mennyiség mintegy 14 százaléka.

Pest vármegyében 22 ezer ilyen ingatlan szerepel a nyilvántartásban, ami a teljes országos állomány több mint 15 százalékát adja.

Szabolcs-Szatmár-Beregben 13 ezer külterületi lakóingatlant tartanak nyilván, ami az országos mennyiség 9 százaléka.

A zártkerti lakóingatlanok megoszlása is koncentráltnak mondható. Bács-Kiskunban több mint 5500 zártkerti lakóingatlan található, ami az országos zártkerti lakóingatlan-állomány közel ötödét jelenti. Pest vármegyében majdnem 5200 ilyen ingatlan van, a teljes mennyiség csaknem 18 százaléka. Békés vármegyében több mint háromezer zártkerti lakóingatlant tartanak nyilván, ami a hazai állomány több mint 10 százaléka. Hajdú-Biharban majdnem 2700 ilyen ingatlan szerepel, ami országosan több mint 9 százalékos részesedést jelent.