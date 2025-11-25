Erre senki sem számított: minden várakozást felülmúl a kormány lakásprogramja – az Otthon Start az albérletárakat is lenyomja
Rekordtempóban fut az Otthon Start program: november közepéig 22 ezer család adta be a FIX 3 százalékos hitelkérelmet, csaknem 800 milliárd forint értékben. A folyósítások is dübörögnek – több mint 8500 igénylő már meg is kapta a pénzt. Az ingatlanpiac felpörgött, a fiatalok aránya kimagasló, az építési engedélyek száma pedig olyan ütemben nő, amire évek óta nem volt példa.
„A kormány várakozásait is meghaladó lendülettel fut az Otthon Start program” – derül ki Panyi Miklós keddi közleményéből. A FIX 3 százalékos konstrukció november közepéig már 22 ezer hiteligénylést vonzott, összesen csaknem 800 milliárd forint értékben.
Ráadásul a rendszer nem csak papíron pörög: 8500 családnak már folyósították is a támogatott hitelt, közel 300 milliárd forintos összegben.
A program hatása azonnal látható a magyar ingatlanpiacon. Megugrott az adásvételek száma, megmozdult a korábban stagnáló hitelpiac, és látványos a fiatalok, illetve első lakást vásárlók aránya az új igénylők között. A kínálat is szélesedik: új építésű ingatlanok érkeznek tömegével, miközben az építési engedélyek száma több mint 25 százalékkal nőtt a harmadik negyedévben az egy évvel korábbihoz képest. A dinamika év végére akár 30 százalék fölé is emelkedhet.
A kereslet élénkülése ellenére váratlan fordulat látszik az albérletpiacon is: Panyi szerint az Otthon Start lenyomja az albérletárakat, mert egyre több fiatal lép át a bérletből a saját tulajdon irányába. A kormányzati célok tehát teljesülnek, a program egyszerre mozgatja meg
- a lakáspiacot,
- a hitelpiacot
- és a beruházói oldalt is.
És érkezik az újabb könnyítés: 2026. január 1-jétől a külterületi ingatlanokra is felvehető lesz a kedvezményes lakáshitel, ami tovább bővíti a lehetőségeket azok számára, akik vidéki, nagyobb telkes otthonban gondolkodnak.
Az Otthon Start célba vette a vidéki lakáspiacot
Jelentős fejlesztés lehet az Otthon Start program jövőjében: a kormány tervezi, hogy a külterületi és zártkerti lakóingatlanokat is bevonja a fix 3 százalékos hitel konstrukciójába. Ez több tízezer eddig kizárt épületet nyithatna meg a támogatás számára.
Ez a bővítés nemcsak a vevőkör bővülését jelenti: a szabályozás kiterjesztése ösztönözheti az új építkezéseket is – különösen parcellázott külterületi telkeken –, és elősegítheti a meglévő tanyák korszerűsítését.
A külterületi házak eddig jellemzően 30-40 százalékkal olcsóbbak voltak, mint a belterületi ingatlanok, részben a rosszabb infrastruktúra miatt, de leginkább azért, mert a bankok eddig kerülték ezek hitelezését.
Ha az Otthon Start kiterjesztése megvalósul, nemcsak a vásárlók számára nyílna meg új lehetőség, de ezek az ingatlanok is komoly versenyelőnyt szerezhetnek.
Ez a tervezett módosítás reagálna a nagyvárosokból történő kiköltözési hullámra is: sokan önfenntartóbb, vidéki életet választanak, és számukra vonzó lehetőség lenne az alacsonyabb árú, de támogatott hitellel finanszírozott külterületi élet.
