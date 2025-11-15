Minden negyedik fiatal már rövid távon lakást tervez venni, az Otthon Start besegített

Felgyújtotta a fiatalok fantáziáját az Otthon Start Program. A K&H felmérése szerint a harmadik negyedévben a 19-29 évesek 26 százaléka tervezett lakásvásárlást három éven belül, tehát közülük minden negyedik – írta közleményében a bank.

Az Otthon Start program a fiatalok terveit is jelentősen megváltoztatta: könnyebb, gyorsabb az út Fotó: Kallus György

Történt egy nagy változás: a könnyebben, nagyobb hitelhez segítő, államilag támogatott Otthon Start jelentősen megemelte azt az összeget, amiben a fiatalok gondolkodhatnak, és ennek jelentős szerepe van a lakásvásárlásban, hiszen kibővíti az elérhető ingatlanok körét.

A felmérés lakásvásárlást tervező résztvevői átlagosan több mint 43 millió forintot költenének az ingatlanra. Ez tavaly még csak 32 millió forint volt a K&H ifjúsági index szerint. Ez nagy változás a pozitív irányba: bő 30 százalékos bővülés.

Sokkal kevesebben említették, hogy 20 millió forintnál kisebb értékű lakás vásárlását engedhetnék meg maguknak: tavaly még 47 százalék, tehát a válaszadók fele, idén már csak 17 százalék, tehát a hatoduk.

Habár az átlag magasabb, viszonylag a legtöbben – 23 százalék – a 20-29 millió forintos árkategóriát lőtték be. Budapest és a vidék közt az árak különbségéből eredően elég nagy különbség mutatkozott.

A budapesti lakásban gondolkodó fiatalok 49 milliós kiadással számolnak, a kisebb városokban vagy vármegyeszékhelyeken pedig 40-41 millió forintos összeget szánnának a vásárlásra. Ezek az adatok arra utalnak, hogy a fiatalok részben az Otthon Start Program segítségével magasabb értékű lakás megvásárlását is elképzelhetőnek tartják

– fogalmaz a közlemény.

A frissen bevezetett Otthon Start Program komoly segítséget jelenthet. Államilag támogatott, fix 3 százalékos kamatozású lakáshitelt kínál azoknak, akik új vagy használt lakást szeretnének vásárolni. A hitel akár 50 millió forintig, 25 éves futamidővel is igényelhető.

A drágább lakások előtérbe kerülését egy másik tényező is indokolja: egy év alatt jelentősen változtak az árak, például a fiatalok által első lakásként gyakran választott paneleké.

A közlemény az Otthon Centrum legfrissebb elemzését említi, amely szerint Budapesten a panelek négyzetméterára átlagosan 1,14 millió forint, ami egy év alatt 38 százalékos drágulást jelent. A legnagyobb drágulás a XI. és XIII. kerületben történt, ahol már 1,2–1,27 millió forint az átlag. A nagyobb városokban a négyzetméterár 700–900 ezer forint között mozog, szinte mindenhol a korábbi történelmi csúcsokat elérve. A támogatás tehát elkél.