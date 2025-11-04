Az októberi adatok hozhatják el a fordulatot az Otthon Start programban – az elemző szerint nem baj, ha a bankok óvatosak

Soha semmilyen adat esetén nem tanácsos egyetlen havi folyamatból hosszú távú következtetéseket levonni, különösen egy új, országos hatású konstrukció indulásakor – mondta a Világgazdaságnak Molnár Dániel, az MGFÜ Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője az Otthon Start programmal kapcsolatban.

Az Otthon Start program hatása az adatokban fokozatosan fog felfutni / Fotó: Kallus György

Felhívta a figyelmet, hogy első ránézésre valóban úgy tűnhet, hogy a szeptemberi új lakáscélú forinthitelek volumene – 112,6 milliárd forint – elmaradt a várakozásoktól, hiszen az év során csak augusztusban helyeztek ki kevesebb lakáshitelt a bankok. A szakértő ugyanakkor emlékeztetett: az augusztusi visszaesésben

a szezonális hatások

és a nyári szabadságolások

is szerepet játszhattak, amelyek átmenetileg lassíthatták az ügyintézést.

Az Otthon Start program esetében különösen fontos figyelembe venni, hogy a bankok csak a hónap elején kezdhették meg az érdemi ügyintézést, így augusztusban legfeljebb az előzetes hitelbírálatok juthattak el a döntési szakaszig. Ez ugyan gyorsíthatta a folyamatot, de még nem olyan mértékben, hogy a teljes kereslet azonnal megjelenjen a statisztikákban.

Az elemző szerint mindezek fényében inkább pozitív fejleménynek tekinthető, hogy egy hónap alatt 21,7 milliárd forintnyi új hitelt helyeztek ki a program keretében. Makroprudenciális szempontból is kedvezőnek nevezte, hogy a hitelezés felfutása nem hirtelen, hanem fokozatosan történik: ez azt jelzi, hogy a bankok alapos hitelbírálatot végeznek, és nem sietnek a kihelyezésekkel. Ez szerinte azt is jelenti, hogy az Otthon Start program nyomán nem alakulnak ki rendszerszintű kockázatok, és nem fenyeget túlhitelezés a gazdaságban.

Október hozhatja a fordulatot

Molnár Dániel arra számít, hogy a program hatása először az októberi adatokban lesz érezhető, amikor a vásárlási célú hitelek volumene is megjelenik. Ezeket az adatokat a Magyar Nemzeti Bank december 3-án teszi közzé.

A lakásépítési célú hitelek esetében ennél hosszabb, mintegy 60 napos bírálati idő jellemző, így ezek várhatóan a novemberi adatokban látszanak majd először. Az elemző a Duna House szeptemberi tranzakciós adatait is megerősítésként említette: a cég becslése szerint több mint 13,4 ezer lakáspiaci adásvétel történt az ősz első hónapjában, amire 2022 eleje, az energiaválság kitörése óta nem volt példa.