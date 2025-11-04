Az októberi adatok hozhatják el a fordulatot az Otthon Start programban – az elemző szerint nem baj, ha a bankok óvatosak
Soha semmilyen adat esetén nem tanácsos egyetlen havi folyamatból hosszú távú következtetéseket levonni, különösen egy új, országos hatású konstrukció indulásakor – mondta a Világgazdaságnak Molnár Dániel, az MGFÜ Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője az Otthon Start programmal kapcsolatban.
Felhívta a figyelmet, hogy első ránézésre valóban úgy tűnhet, hogy a szeptemberi új lakáscélú forinthitelek volumene – 112,6 milliárd forint – elmaradt a várakozásoktól, hiszen az év során csak augusztusban helyeztek ki kevesebb lakáshitelt a bankok. A szakértő ugyanakkor emlékeztetett: az augusztusi visszaesésben
- a szezonális hatások
- és a nyári szabadságolások
is szerepet játszhattak, amelyek átmenetileg lassíthatták az ügyintézést.
Az Otthon Start program esetében különösen fontos figyelembe venni, hogy a bankok csak a hónap elején kezdhették meg az érdemi ügyintézést, így augusztusban legfeljebb az előzetes hitelbírálatok juthattak el a döntési szakaszig. Ez ugyan gyorsíthatta a folyamatot, de még nem olyan mértékben, hogy a teljes kereslet azonnal megjelenjen a statisztikákban.
Az elemző szerint mindezek fényében inkább pozitív fejleménynek tekinthető, hogy egy hónap alatt 21,7 milliárd forintnyi új hitelt helyeztek ki a program keretében. Makroprudenciális szempontból is kedvezőnek nevezte, hogy a hitelezés felfutása nem hirtelen, hanem fokozatosan történik: ez azt jelzi, hogy a bankok alapos hitelbírálatot végeznek, és nem sietnek a kihelyezésekkel. Ez szerinte azt is jelenti, hogy az Otthon Start program nyomán nem alakulnak ki rendszerszintű kockázatok, és nem fenyeget túlhitelezés a gazdaságban.
Október hozhatja a fordulatot
Molnár Dániel arra számít, hogy a program hatása először az októberi adatokban lesz érezhető, amikor a vásárlási célú hitelek volumene is megjelenik. Ezeket az adatokat a Magyar Nemzeti Bank december 3-án teszi közzé.
A lakásépítési célú hitelek esetében ennél hosszabb, mintegy 60 napos bírálati idő jellemző, így ezek várhatóan a novemberi adatokban látszanak majd először. Az elemző a Duna House szeptemberi tranzakciós adatait is megerősítésként említette: a cég becslése szerint több mint 13,4 ezer lakáspiaci adásvétel történt az ősz első hónapjában, amire 2022 eleje, az energiaválság kitörése óta nem volt példa.
Mindez szerinte arra utal, hogy az októberi hitelezési adatokban már rekordközeli értékek is megjelenhetnek. Az elmúlt hetekben tapasztalt enyhülő érdeklődés pedig megfelel az előzetes várakozásoknak: a kezdeti felbolydulás után természetes, hogy a kereslet mérséklődik, és a piac egy egyensúlyi szint közelében stabilizálódik.
Az elemző szerint ez a folyamat a bankoknak is kedvező, mivel a kiegyensúlyozott kereslet lehetővé teszi az ügyintézés gyorsítását és az erőforrások optimalizálását. Úgy véli, hogy az Otthon Start program hatása az adatokban fokozatosan fog felfutni, ezért a kormányzati célok teljesülése több hónap alatt válik majd jól mérhetővé.
A kínálati oldal reakciója lehet a kulcstényező
A szakértő hangsúlyozta, hogy a következő időszakban érdemes lesz a kínálati oldal mozgásait is figyelni. A legfontosabb kérdés szerinte az lesz, hány új lakáshirdetés jelenik meg, illetve hogyan alakul az új építésű lakások piacra lépése és az építési engedélyek száma.
Ha a program hatására nő a kereslet, de a kínálat nem bővül vele párhuzamosan, akkor az árak ismét felfelé indulhatnak, de egy kellően élénk építési aktivitás ezt ellensúlyozni tudja – tette hozzá. A program tehát nemcsak a hitelezési statisztikákban, hanem az ingatlanfejlesztők reakcióiban is hamar megmutathatja hatását.
Biztonságos és kiszámítható konstrukció az Otthon Start
Molnár Dániel szerint az Otthon Start program a fiatalok és az első lakást vásárlók számára egyértelműen kedvező lehetőség. Mint mondta, a fix 3 százalékos kamatozás nemcsak lényegesen kedvezőbb, mint a piaci hiteleké, hanem kiszámíthatóságot is teremt.
Ez a konstrukció garantálja, hogy a törlesztőrészlet a jövőben nem változik, miközben a jövedelmek és a bérek várhatóan tovább emelkednek, így a hitel jövedelemarányosan évről évre egyre kisebb terhet jelent. Az elemző szerint ez a helyzet sokkal stabilabb pénzügyi pozíciót biztosít, mint a bérlés, ahol a bérleti díjak növekedése és a szerződésmegújítás bizonytalansága fokozza a kiszámíthatatlanságot.
A körültekintés most a legfontosabb
Ugyanakkor Molnár Dániel arra is figyelmeztetett, hogy a kedvezményes hitelprogramban való részvételt nem érdemes elhamarkodni. Mint mondta, a lakásvásárlás hosszú távra szóló döntés, amely évekre meghatározza egy háztartás pénzügyi helyzetét.
Szerinte a megfelelő otthon kiválasztása és az alapos tervezés kulcsfontosságú, hogy a hitelfelvétel valóban megtérüljön, és hosszú távon is biztonságot nyújtson. „A körültekintés segíti, hogy a hitelfelvétel ne csak rövid távú lehetőség, hanem tartós előny legyen a háztartások számára” – fogalmazott.