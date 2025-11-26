Deviza
EUR/HUF382.12 +0.04% USD/HUF330.14 -0.03% GBP/HUF434.78 +0.04% CHF/HUF409.5 +0.2% PLN/HUF90.22 -0.24% RON/HUF75.09 +0.06% CZK/HUF15.8 +0.03% EUR/HUF382.12 +0.04% USD/HUF330.14 -0.03% GBP/HUF434.78 +0.04% CHF/HUF409.5 +0.2% PLN/HUF90.22 -0.24% RON/HUF75.09 +0.06% CZK/HUF15.8 +0.03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,943.54 +0.3% MTELEKOM1,760 -0.34% MOL2,912 -0.41% OTP33,990 +0.91% RICHTER9,760 -0.41% OPUS501 +3.99% ANY7,300 0% AUTOWALLIS152 +1.32% WABERERS5,360 -0.75% BUMIX10,387.92 -0.4% CETOP3,728.14 +1.36% CETOP NTR2,330.18 -0.18% BUX108,943.54 +0.3% MTELEKOM1,760 -0.34% MOL2,912 -0.41% OTP33,990 +0.91% RICHTER9,760 -0.41% OPUS501 +3.99% ANY7,300 0% AUTOWALLIS152 +1.32% WABERERS5,360 -0.75% BUMIX10,387.92 -0.4% CETOP3,728.14 +1.36% CETOP NTR2,330.18 -0.18%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
család
otthonteremtés
ingatlan
lakásvásárlás

Kijött éjjel a határozat: fontos dolgot tisztáztak az önerőről – itt vannak a részletek, megjelent a végső határidő

Szerda éjjel megjelent a kormányhatározat a Magyar Közlönyben, a jogszabály tisztázza az önerő kérdését, az otthontámogatás felhasználhatóságát és az igénylés kritériumait is.
Andor Attila
2025.11.26., 10:17
Fotó: shutterstock (Képünk illusztráció)

Az „Otthontámogatás” alanyi jogon jár, egyetlen feltétele a munkavállalói jogviszony megléte. Éves keretösszege jogosultanként nettó egymillió forint lehet. Házastársak esetében közös hitelfelvételkor a támogatást mindketten kérhetik. 

otthonteremtés
Otthontámogatás: még az eddigieknél is jobban támogatja az otthonteremtést a kormány / Fotó: fizkes / Shutterstock (Képünk illusztráció)

A közlönyben kihirdetett rendelet szerint lakáskölcsön-szerződésnek minősül minden, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben meghatározott

  • lakáscélú hitel- vagy kölcsönszerződés, valamint
  • lakáscélú zárt végű pénzügyi lízingszerződés;

Az „Otthontámogatás” a lakhatást segíti elő, eszerint felvehető a jogosult tulajdonában álló vagy tulajdonába kerülő, illetve épülő magyarországi lakóingatlanra hitelintézettől felvett fennálló lakáskölcsön-szerződéséhez szükséges önerő biztosítására, továbbá ilyen ingatlanra kötött és ezen ingatlan megszerzésére, létesítésére irányuló lakáskölcsön-szerződésében foglalt törlesztési kötelezettség teljesítésére.

Lakáskölcsön-szerződésnek kell tekinteni a  lakás-előtakarékossággal kombinált hitelszerződést is, ugyanakkor nem minősül „Otthontámogatásra” jogosító lakáskölcsön-szerződésnek a  munkáltató által nyújtott munkáltatói kölcsön.

Az „Otthontámogatásra” való jogosultságot a munkáltató jelenti le a Magyar Államkincstárnak. 

Fontos részlet továbbá, hogy a 2026. január 1-jét megelőzően, érvényesen létrejött lakáskölcsön-szerződések után 2026. január 20-ig lehet „Otthontámogatást” igényelni. A kincstár a támogatást az igénybejelentési határidőt követő hónap tizedik napjáig folyósítja. 
Az „Otthontámogatás” kizárólag  a lakóingatlan saját célra történő építésére vagy építtetésére is felhasználható. 

Nagyot húz a kormány – ezek a régiók járnának legjobban az Otthon Start kibővítésével

A kormány az Otthon Start program kiterjesztését tervezi a külterületi és zártkerti lakóingatlanokra, ami több tízezer új ingatlant vonhat be a programba, és élénkítheti az ingatlanpiacot.
A magyar lakáspiacon a külterületi és zártkerti ingatlanok évtizedek óta marginális szerepet játszanak, részben a korlátozott hitelezhetőségük miatt, így a belterületi lakásokhoz képest jóval kevésbé kerültek a figyelem középpontjába. Ennek megfelelően ezek a lakóingatlanok jóval olcsóbbak is a belterületi lakásoknál. A kormányzat viszont most azt tervezi, hogy a tanyák és birtokközpontok mellett az egyéb külterületi lakóingatlanokat is bevonja az Otthon Start programba. Az intézkedés eredményeként több tízezer extra ingatlannal bővülne az otthon startos kínálat – derül ki az Ingatlan.com  elemzéséből.

A Lechner Tudásközpont friss adatai szerint Magyarországon több mint 150 ezer külterületi lakóingatlan található, amiből 29 ezer zártkerti besorolású.

A négy legnagyobb állományú vármegye messze kiemelkedik az országos mezőnyből:

  • Bács-Kiskun vármegyében több mint 42 ezer külterületi és zártkerti lakóingatlan van, ami az országos állomány közel 30 százaléka. 
  • Csongrád-Csanádban 21 ezer ingatlan található, ez az országos mennyiség mintegy 14 százaléka. 
  • Pest vármegyében 22 ezer ilyen ingatlan szerepel a nyilvántartásban, ami a teljes országos állomány több mint 15 százalékát adja. 
  • Szabolcs-Szatmár-Beregben 13 ezer külterületi lakóingatlant tartanak nyilván, ami az országos mennyiség 9 százaléka.

Hangulatkeltés zajlik az Otthon Start Program miatt

Panyi Miklós, a miniszterelnökség stratégiai államtitkára szerint rágalom, hogy az Otthon Start program előnyeit lenullázza az ingatlanár-emelkedés. Hangsúlyozta, a program bejelentése óta éppen hogy lassult az ingatlanok árának emelkedési üteme.

Ajánlott videók

Továbbiak
3 perc
Tisza Párt

Elszólta magát Magyar Péter? A Tisza elnöke maga beszélt a párt korszakos tervéről, amit most letagad – videó

Nem olyan régen még büszke volt a gazdaságpolitikai fordulatra.
4 perc
Fővárosi Közgyűlés

Nem jött be Karácsony terve – továbbra sincs helyettese

6 perc
ingatlan

Kijött éjjel a határozat: fontos dolgot tisztáztak az önerőről – itt vannak a részletek, megjelent a végső határidő

Szerda éjjel megjelent a kormányhatározat a Magyar Közlönyben, a jogszabály tisztázza az önerő kérdését, az otthontámogatás felhasználhatóságát és az igénylés kritériumait is.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu