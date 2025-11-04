Deviza
EUR/HUF388.35 +0.04% USD/HUF338.18 +0.07% GBP/HUF440.14 0% CHF/HUF417.54 +0.13% PLN/HUF91.16 +0.05% RON/HUF76.38 +0.05% CZK/HUF15.92 -0.04% EUR/HUF388.35 +0.04% USD/HUF338.18 +0.07% GBP/HUF440.14 0% CHF/HUF417.54 +0.13% PLN/HUF91.16 +0.05% RON/HUF76.38 +0.05% CZK/HUF15.92 -0.04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Paksi Atomerőmű
nukleáris energia
Paks II megépítése
Paks
engedély
atomerőmű
beton

Történelmi döntés született Paks II-ről: kiadták a mindent eldöntő engedély – betonba öntik Magyarország új atomerőművét

Elhárult az akadály az elől, hogy elinduljon az új paksi atomerőmű építése. Paks II. fordulóponthoz ért.
B. Horváth Lilla
2025.11.04., 22:11
Fotó: MTI

Műszaki módosítások sorával, de megadta az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) az engedélyt ahhoz, hogy kiöntsék a két blokkal tervezett Paks II. atomerőmű első blokkjának alapját. Az első betonöntéssel ténylegesen is megindul a meglévőkkel együtt már az ötödik paksi nukleáris blokk építése.

Paks II, Paksi Atomerőmű
Paks II: történelmi döntés született Magyarország új atomerőművéről / Fotó: Jánossy Gergely / MTI

Elhárult az akadály az elől, hogy elinduljon az új paksi atomerőmű építése. Az OAH ugyanis november 4-én három engedély formájában hozzájárult a projekt során fordulópontnak számító első beton öntéséhez. A határozatokat a beruházó Paks II. Zrt. kérésére adta ki úgy, hogy a tervek műszaki tartalmán számos módosítást hajtott végre.

Paks II: történelmi döntés született Magyarország új atomerőművéről

Az engedély kiadásától számítva két hónap múlva kerülhet sor a betonöntésre – ezt a közelmúltban a fővállalkozó Roszatom vezérigazgató-helyettese, Kirill Komarov jelentette ki magyar újságíróknak. Ezzel egybecsengve nemrég Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter nagyjából 2026 februárjára tette a látványos művelet megkezdését.

 

A módosított építési engedély 2032. augusztus 25-ig hatályos, vagyis legkésőbb addigra el kell készülnie az első blokknak. Mindkét blokk 1200 megawattos, nyomottvizes típusú lesz. A létesítménynek a Roszatom – jelentős magyarországi beszállítás mellett – nemcsak a kivitelezője, hanem a tervezője is. A projektre

  • a működő atomerőmű majdani felváltása,
  • az ország növekvő áramigényének kielégítése
  • és a karbonmentes energiatermelés fenntartása, bővítése

miatt van szükség. Az új atomerőmű mintegy 10 milliárd euró orosz hitel felhasználásával épül.

Utolérni Svédországot: sikerülhet Magyarországnak, de ehhez Paks II. is kell – ezért jobb az atomerőmű, mint a napelem
Azoknak az európai országoknak az árampiaci pozíciója a legstabilabb, amelyeknek atomerőművük van, illetve amelyek jelentős vízerőmű-kapacitással rendelkeznek – derül ki az Eurostat 2024-es előzetes adataiból. Ám az időjárásfüggő megújulók kiemelkedő súlya növeli a kitettséget, így nem meglepő, hogy a Magyarországon felhasznált villamos energia negyede külföldről érkezett.

Ajánlott videók

Továbbiak
1 perc
munka

A legendás amerikai gyorsétteremlánc még mindig keresi a munkatársait Budapesten – ennyit lehet keresni náluk

Az amerikai csirkés étterem teljes munkaidősök, részmunkaidősök és diákok jelentkezését is várja. A Popeyes azt igéri, hogy a budapesti egység megnyitása csak a kezdet.
2 perc
Paks II megépítése

Történelmi döntés született Paks II-ről: kiadták a mindent eldöntő engedély – betonba öntik Magyarország új atomerőművét

Elhárult az akadály. Paks II. fordulóponthoz ért.
7 perc
Otthon Start Program

Az októberi adatok hozhatják el a fordulatot az Otthon Start programban – az elemző szerint nem baj, ha a bankok óvatosak

Az Otthon Start program esetében különösen fontos figyelembe venni, hogy a bankok csak a hónap elején kezdhették meg az érdemi ügyintézést.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu