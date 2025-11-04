Történelmi döntés született Paks II-ről: kiadták a mindent eldöntő engedély – betonba öntik Magyarország új atomerőművét
Műszaki módosítások sorával, de megadta az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) az engedélyt ahhoz, hogy kiöntsék a két blokkal tervezett Paks II. atomerőmű első blokkjának alapját. Az első betonöntéssel ténylegesen is megindul a meglévőkkel együtt már az ötödik paksi nukleáris blokk építése.
Elhárult az akadály az elől, hogy elinduljon az új paksi atomerőmű építése. Az OAH ugyanis november 4-én három engedély formájában hozzájárult a projekt során fordulópontnak számító első beton öntéséhez. A határozatokat a beruházó Paks II. Zrt. kérésére adta ki úgy, hogy a tervek műszaki tartalmán számos módosítást hajtott végre.
Paks II: történelmi döntés született Magyarország új atomerőművéről
Az engedély kiadásától számítva két hónap múlva kerülhet sor a betonöntésre – ezt a közelmúltban a fővállalkozó Roszatom vezérigazgató-helyettese, Kirill Komarov jelentette ki magyar újságíróknak. Ezzel egybecsengve nemrég Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter nagyjából 2026 februárjára tette a látványos művelet megkezdését.
A módosított építési engedély 2032. augusztus 25-ig hatályos, vagyis legkésőbb addigra el kell készülnie az első blokknak. Mindkét blokk 1200 megawattos, nyomottvizes típusú lesz. A létesítménynek a Roszatom – jelentős magyarországi beszállítás mellett – nemcsak a kivitelezője, hanem a tervezője is. A projektre
- a működő atomerőmű majdani felváltása,
- az ország növekvő áramigényének kielégítése
- és a karbonmentes energiatermelés fenntartása, bővítése
miatt van szükség. Az új atomerőmű mintegy 10 milliárd euró orosz hitel felhasználásával épül.
