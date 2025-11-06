Deviza
EUR/HUF386.25 -0.15% USD/HUF335.01 -0.44% GBP/HUF438.6 -0.13% CHF/HUF414.59 -0.21% PLN/HUF90.8 -0.12% RON/HUF75.95 -0.17% CZK/HUF15.87 -0.04% EUR/HUF386.25 -0.15% USD/HUF335.01 -0.44% GBP/HUF438.6 -0.13% CHF/HUF414.59 -0.21% PLN/HUF90.8 -0.12% RON/HUF75.95 -0.17% CZK/HUF15.87 -0.04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,220.97 -0.24% MTELEKOM1,788 +1.45% MOL2,904 +0.48% OTP32,500 +0.06% RICHTER9,975 -2.96% OPUS548 +0.55% ANY7,020 -0.57% AUTOWALLIS155 0% WABERERS5,540 -0.72% BUMIX10,245.55 +0.26% CETOP3,665.99 +0.09% CETOP NTR2,319.2 +1.19% BUX107,220.97 -0.24% MTELEKOM1,788 +1.45% MOL2,904 +0.48% OTP32,500 +0.06% RICHTER9,975 -2.96% OPUS548 +0.55% ANY7,020 -0.57% AUTOWALLIS155 0% WABERERS5,540 -0.72% BUMIX10,245.55 +0.26% CETOP3,665.99 +0.09% CETOP NTR2,319.2 +1.19%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
visszaváltható palack
MOHU MOL Zrt
műanyag palack
üveg

Itt a Mohu nagy bejelentése: nem kell többé egyesével visszaváltani a palackokat

Új fejezet nyílik a repontos visszaváltás világában. A Mohu csütörtökön bemutatta a nyilvánosságnak első ömlesztett beöntésű palackvisszaváltó automatáját, amely az ígéretek szerint forradalmasíthatja majd a visszaváltást Budapesten.
Zováthi Domokos
2025.11.06, 14:07
Frissítve: 2025.11.06, 14:46

A Mohu továbbfejlesztette a REpont visszaváltási rendszert, és új, ömlesztett beöntésre alkalmas automatát telepített Budapest 3. kerületében, egy újonnan nyílt Príma-üzletben. Az új R2 elnevezésű automata – a norvég Tomra-gyártmányú, R1 típus továbbfejlesztett változata – már nemcsak a műanyag és fém italosdobozokat, hanem az üvegpalackokat is képes egyszerre, tömegesen kezelni – közölte a vállalat.

palack visszaváltás visszaváltható
A technológia előnye, hogy a palackokat nem egyesével kell bedobni / Fotó: Mark_Kiss

A Mohu egyeztet a kiskereskedelmi hálózatokkal még további hat-nyolc ilyen automata telepítéséről, hogy a nagyobb vidéki városokban is elérhető legyen a megoldás. Mint mondták, a technológia előnye, hogy a palackokat nem egyesével kell bedobni, akár több tucat italcsomagolás is egyszerre beönthető, amit a gép automatikusan azonosít és feldolgoz. Ez a megoldás növeli a visszaváltás sebességét, csökkenti a sorban állási időt, így kényelmesebbé teszi a fogyasztók számára a visszaváltási folyamatot. 

Tesztjelleggel Pilisvörösváron telepítettek először ilyen, úgynevezett „zsákos beöntésre” alkalmas automatát.

Nem kell többé egyesével szöszmötölni a palackokkal

Az eddigi eredmények azt mutatják, hogy a vásárlók gyorsan megszerették az új technológiát. Sokan nagy zsákokban hozzák vissza a palackokat, mert így kényelmesebb és gyorsabb a visszaváltás. Egy ilyen automata percenként akár száz palackot is feldolgoz, ami többszöröse a hagyományos gépek teljesítményének.

Üvegvisszaváltás: már Európában is szemet szúrnak a magyarok – megjelent egy különös szokás

Magyarországon a visszaváltási rendszer tavalyi bevezetése óta a gyártók, fogyasztók és a kereskedelem szereplői közös erőfeszítésének köszönhetően jelentős előrelépés történt az italcsomagolások hulladékkezelésében. A Sziget Fesztivál keretében megtartott eseményen a szakma és a kormányzat szakemberei vitatták meg a visszaváltási rendszer első évének eredményeit és a továbblépés lehetőségeit.

A pilisvörösvári tesztüzem pozitív tapasztalatai után a Mohu további ömlesztős automaták telepítéséről döntött. Az újabb hat-nyolc automatának köszönhetően friss tapasztalatokat lehet nyerni a visszaváltási szokásokkal kapcsolatban.

A kötelező visszaváltási rendszer indulása óta a magyar fogyasztók már több mint 3,6 milliárd italcsomagolást váltottak vissza összesen.

A folyamat gyors felfutása és a technológiai fejlesztések azt mutatják, hogy Magyarország jó úton halad a 2029-re kitűzött 90 százalékos visszaváltási arány eléréséhez – mondta Bozóki Csaba, a Mohu visszaváltásért felelős vezetője. Hozzátette:

Terveink szerint idén, még hat-nyolc ilyen zsákos beöntésre alkalmas automatát fogunk telepíteni országszerte, ezzel kapcsolatban még zajlanak az egyeztetések a kereskedelmi partnerekkel.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu