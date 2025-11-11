Komoly vizsga vár a pénzügyi védőpajzsra: elárulta a miniszter, honnan sorozzák majd igazán

Az európai ügyek minisztere a Hír TV Monitor című műsorában közölte: az amerikai pénzügyi védőpajzsra nem azért van szükség, mert Magyarországnak, a magyar gazdaságnak vagy a költségvetésnek bármilyen külső segítségre lenne szüksége.

Bóka János: a pénzügyi védőpajzs a forint stabilitását szolgálja / Fotó: Hegedüs Róbert

Az európai intézmények és a nemzetközi pénzügyi szereplők a választás időpontjához közeledve valószínűleg növelni fogják a politikai és pénzügyi nyomásgyakorló eszközök használatát.

Ezt történt négy évvel ezelőtt, és ez a várakozásunk jövőre is. Ezek a nyomásgyakorló eszközök a forint és Magyarország stabilitását célozzák, vagy olyan jelzéseket küldenek a pénzügyi befektetőknek, hogy Magyarországon valami gond van, a jelenlegi kormánnyal szemben fenntartások vannak - közölte.

A védőpajzs nagyon komoly eszköz annak biztosítására, hogy ezeknek a politikai és gazdasági támadásoknak semmilyen értelme nincsen, mert

Magyarország mögött ott áll az Egyesült Államok, a magyar kormány élvezi az elnöki adminisztráció teljes körű bizalmát, és ezért minden spekulatív célú támadás akár a forinttal, akár a költségvetéssel, akár a gazdasággal szemben értelmetlen és hiábavaló

- mondta a miniszter.

Ez ennek a megállapodásnak a legfontosabb jelzése, és működött is: ha megnézzük a forintárfolyamot, példátlan erősödést tapasztaltunk mind az euróval, mind a dollárral szemben. Az üzenet eljutott oda, ahova el kellett jutnia. Ez ennek a védőpajzsnak a legfontosabb hozadéka - közölte Bóka János.

Elemzők: sosem rossz, ha van ilyen

Sosem rossz, ha van ilyen – ezt mondták a Világgazdaságnak nyilatkozó elemzők Orbán Viktor Donald Trumppal kötött pénzügyi megállapodásáról, ami a magyar kormányfő szerint pénzügyi védőpajzsot jelent a spekulatív támadásokkal szemben. Bár a megállapodás részletei egyelőre nem ismertek, egyáltalán nem szokatlan a világban, hogy kormányok ilyen megállapodásokat kötnek, különösen, ha szövetségesekről van szó. Ráadásul az MNB-nek is van ilyen swap line-ja, ami a pénzpiaci zavarok idején nyújt mentőövet a forintnak.

Mivel nem ismerjük a szerződést, és nem tudjuk, hogy mi van benne, ezért úgy tudunk rá tekinteni, mint egy védőpajzsra, ami támogatást adhat a magyar pénzpiacoknak akkor, ha baj van

– mondta a Világgazdaságnak Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője Orbán Viktor hét végi bejelentéséről. A magyar kormányfő a washingtoni útjáról hazafelé, a repülőúton árulta el újságíróknak, hogy az energetikai kérdéseken túl pénzügyi megállapodást is kötött Donald Trump amerikai elnökkel. A kormányfő szerint a megállapodás egy pénzügyi védőpajzs Magyarország számára, amellyel elháríthatók a forinttal szembeni esetleges spekulatív támadások, továbbá arra az esetre is védelmet nyújt, ha Brüsszelből nem érkezne pénz.