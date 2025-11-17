Tényleg államcsőd felé tart Magyarország? Öt ábrán mutatjuk be, hogy miért sületlenség, amit Magyar Péter állít

„Ha bármilyen külső támadás érné Magyarországot vagy az ország pénzügyi rendszerét, akkor arra a szavukat adták az amerikaiak, hogy ebben az esetben a magyar pénzügyi stabilitást meg fogják védeni” – mondta a washingtoni tárgyalásairól hazafelé tartva Orbán Viktor, ezt a miniszterelnök pénzügyi védőpajzsnak nevezte el. Bár azóta a kormány tisztázta, hogy nem egy az argentinhez hasonló mentőcsomagról van szó, hanem swap line-ról és rugalmas hitelkeretről állapodtak meg, több értelmezés is napvilágot látott a kormányfő bejelentéséről. A legvadabb spekuláció a Tisza Párt elnökétől származik: Magyar Péter egyenesen az IMF-fel és államcsőddel riogatott. Később Kármán András, a Tisza politikusa ismerte el, hogy szó sincs ilyenekről. Hogy mennyire lőttek mellé a kormányzati pozícióra törő ellenzéki politikusok, és hogy a valóságban sokkal ellenállóbb a magyar gazdaság a pénzügyi válsághelyzetekkel szemben, mint korábban bármikor, azt a következő ábrákon mutatjuk be.

Pénzügyi védőpajzs: öt ábrán mutatjuk be, hogy miért sületlenség, amit Magyar Péter állít / Fotó: Shutterstock

Pénzügyi védőpajzs: jobb helyzetben van a költségvetés még mindig, mint több régiós országban

A legtöbb kritika a kormányt a költségvetés helyzete miatt éri. A 2020-as Covid után az európai országokhoz hasonlóan elengedte a hiányt, amely akkor a GDP 8 százaléka közelébe emelkedett. Egy évet leszámítva aztán minden évben mérsékelte, míg el nem jutottunk a tavalyi 4,9 százalékos szintig. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter épp egy hete, hétfőn jelentette be, hogy a vártnál rosszabb gazdasági növekedés és kormány jóléti intézkedései miatt nem tudja csökkenteni a deficitet, de nem is akarja növelni. Így 2025-ben és 2026-ban is 5 százalékon tartaná.

Ez persze még mindig magasabb, mint amivel eredetileg idén számolt a kormány, nem beszélve a 3 százalékos maastrichti kritériumról, fontos figyelembe venni, hogy egyáltalán nem lóg ki a sorból a magyar hiányadat a szomszédos országok viszonylatában. Elemzők szerint a kamatprémiumon túl ez az egyik oka annak, hogy a forint az utóbbi időben túlteljesít a régiós devizákhoz képest.

Romániában (8,4 százalék) és Lengyelországban (7 százalék) idén magasabb lesz a deficit, Ausztriában és Szlovákiában pedig a magyarral megegyező, kivételt csak Csehország és Horvátország képez.

Tehát nem az a helyzet, mint a 2000-es évek közepén, amikor a magyar költségvetés hiánya messze meghaladta a visegrádi országokét.

2006-ban például, amikor egy konjunkturális időszak és pénzbőség jellemezte a világgazdaságot, 9 százalékig engedte a hiányt a Gyurcsány-kormány, az az egész unió legmagasabb értéke volt, és ezt a pozícióját egy évvel a 2008-as összeomlás előtt is megőrizte.