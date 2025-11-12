Megszólalt Varga Mihály a pénzügyi védőpajzsról: ez a jövőről szól, jelenleg Magyarországnak nincs rá szüksége

A múlt heti Trump–Orbán-csúcson tető alá hozott amerikai pénzügyi védőpajzsról azt mondta Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, hogy a védőpajzsok soha nem jelenről szólnak, hanem a jövőről, ezek ugyanis arra jók, hogy ha gazdasági konfliktus alakulna ki, akkor kellőképpen rendelkezzünk védelemmel.

Varga Mihály szerint a pénzügyi védőpajzsra nem most van szükség / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Pénzügyi védőpajzsra a nagy országoknak is szükségük lehet

A Híradónak nyilatkozó jegybankelnök szerint pénzügyi védőpajzsra nemcsak Magyarországnak van szüksége, hanem még olyan nagy országoknak is, mint Franciaország, vagy akár az Egyesült Államok, ahol a hozamszintek emelkedését láttuk. Azonban azt is hangsúlyozta, hogy egy ilyen védőpajzsra mindig lehet és kell is építeni a jövőbeni fejlemények ellen. Varga Mihály azt is elmondta, hogy

jelenleg Magyarországnak nincs szüksége a védőpajzsra, de nem látunk előre, nem tudjuk, hogy milyen változások várhatók, ezért fel kell készülni.

A Donald Trumppal folytatott fehér házi találkozója után Orbán Viktor miniszterelnök a Wizz Air különgépén azt mondta a pénzügyi védőpajzsról, hogy ha bármilyen külső támadás érné Magyarországot vagy az ország pénzügyi rendszerét, szavukat adták arra az amerikaiak, hogy a magyar pénzügyi stabilitást minden ilyen esetben meg fogják védeni.

A spekulatív, politikai támadások ellen is jó a védőpajzs

Ez a kormányfő szerint nagyon fontos, hiszen ha Magyarországot egy spekulációs vagy politikai célú támadás érné, akkor egy amerikai pénzügyi védőpajzsra számíthatunk, és ezt figyelembe is veszi a kormány a jövő kalkulálása során. A kormányfő szerint

ha a világ bármely sarkából pénzügyi támadás érné Magyarországot, legyen szó az árfolyamról, az adósság- vagy a hitelbesorolásról, úgy annak elhárítására amerikai segítséget kapunk.

A miniszterelnök Rónai Egon Mérleg podcastjában pedig azt hangsúlyozta, hogy ezt nem kell most lehívni, hanem akkor hívhatjuk le, és olyan formában, amilyenben akarjuk. Mint mondta, vannak eszközök, amelyeket nemzeti bankok használnak egymás között a valutastabilizálás érdekében, és vannak eszközök, amelyeket a kormányok használnak. Az amerikai rendszer az utóbbi kategóriába tartozik.