Országos leállás lesz a Magyar Postánál

A leállás a postahivatalok nyitvatartását és az ügyintézést is érinti. Huszonkét postai szolgáltatóhely 2025. november 15-én szombaton szűkített nyitvatartással fog üzemelni, azaz legkésőbb 16:00 órakor bezárnak, továbbá öt postai szolgáltatóhely november 16-án, vasárnap zárva tart – hívta fel a figyelmet közleményében a Magyar Posta a változásra.

A Magyar Posta Zrt. országos informatikai karbantartást hajt végre 2025. november 15-én és 16-án, ami korlátozásokat okoz majd országszerte / Fotó: Marc Bruxelle / Shutterstock

Ezeket a szolgáltatásokat érinti a Magyar Posta leállása

A karbantartás november 15-én, szombaton 17 órakor kezdődik, és november 16-án, vasárnap 18 óráig tart. A Posta mintegy 25 órán át tartó leállása alatt az adatközponti rendszerek megújítása és biztonsági frissítése zajlik, ezért a hivatalok ez idő alatt nem tudnak ügyfeleket kiszolgálni.

További részletek az Origo oldalán olvashatók.