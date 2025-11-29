Egyszercsak elárulták az oroszok Putyin és Orbán Viktor moszkvai tárgyalásának nagy titkát: Magyarország döbbenetes olajüzlet előtt áll

Arról is tárgyaltak Moszkvában, hogy Magyarország orosz olajcégek érdekeltségeit vásárolhatja meg – árulta el a váratlanul az orosz kormányfőhelyettes.

Putyin és Orbán moszkvai tárgyalása: kiderült az óriási titok / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Alekszandr Novak az orosz Pervij Kanal televíziónak nyilatkozva jelentette be a nagy horderejű hírt.

Az orosz miniszterelnök-helyettes egészen pontosan arról beszélt, hogy a szankciókkal sújtott orosz kőolajipari vállalatok

egy sor érdekeltségének a magyar partnerek részére történő lehetséges eladása is téma volt

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor miniszterelnök pénteki moszkvai tárgyalásán. A bejelentésről az Interfax orosz hírügynökség számolt be. "Van ilyen téma, tárgyaltunk róla" -– mondta Novak arra kérdésre válaszolva, hogy szó esett-e a tárgyalásokon az orosz olajtársaságok

szerbiai,

bulgáriai

és romániai

érdekeltségének eladásáról. Ennek háterében az ál, hogy a Lukoil olajtársaság, amelyet októberben vettek fel a nemzetközi szankciós listára, kénytelen vevőket keresni a külföldi érdekeltségeire. "A magyar partnerek most ebben az irányban dolgoznak. Sok függ a kereskedelmi tárgyalásoktól. Ezt a munkát csendben és nagy nyilvánosság nélkül kell elvégezni" – hangsúlyozta a miniszterelnök-helyettes.

Az Interfax idézte a Reuters hírügynökség korábbi beszámolóját, amely szerint a Mol magyar olajtársaság tulajdonrészt szerezhet a NIS szerb olajtársaságban, amelyben az év eleje óta amerikai szankciók hatálya alá eső Gazpromnyefty résztulajdonos.

Szerdán este megjelentek olyan hírek, amelyek szerint órák kérdése, és az amerikai jóváhagyás megérkezik megindulhat a kőolajszállítás a Janaf vezetékén Szerbia irányában. "Azonban nem érkezett válasz az Egyesült Államokból a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) sorsára vonatkozóan, ezért a pancsovai kőolajfinomító szombaton vagy vasárnap leáll" – közölte Aleksandar Vucic államfő.

Belgrád értesülései szerint az OFAC megadná a NIS-nek a működési engedélyt, de a végső döntést a külügyminisztériumnak kell meghoznia. A sajtóban megjelent nem hivatalos információk szerint talán megadják az engedélyt egy újabb 2-3 hónapos időszakra, de a hálaadási ünnep miatt késik a hivatalos megerősítés.