Az éjjel kőbe vésték, fontos részletek jöttek ki a rezsicsökkentésről – kiderült a kormány lépése, már egy dátum is megjelent
Nem változtat a rezsicsökkentés szabályain a kormány, azaz a mostani áron kapják a családok az energiát jövőre – áll a friss Magyar Közlönyben.
Az energiaügyi miniszter rendelete szerint
a rezsicsökkentés Európa legalacsonyabb áram- és gázárait garantálja a magyar családok számára.
A módosítás a rezsivédelmi szolgáltatás meghosszabbítását jelenti változatlan feltételekkel a 2026-os évre. A rezsicsökkentés így jövőre is a 2022 augusztusa óta megszokott, bevált formában segíti majd a hazai fogyasztókat. Ennek érdekében Lantos Csaba energiaügyi miniszter több rendeet módosítását írja elő. Emellett hangsúlyozza, hogy a megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló eddigi rendelet hatályát veszti, és helyébe egy újabb lép.
Orbán Viktor: Nem nehéz ezt belátni...
„Megvédtük a rezsicsökkentést, nem hagytuk, hogy elszálljanak a benzinárak, és új perspektívákat nyitottunk a magyar gazdaság előtt. Mindegy, hogy bal- vagy jobboldali az ember, nem nehéz belátni, hogy mindez jó Magyarországnak és jó a magyar családoknak. Mégis van, aki csomót keres a kákán, írta tegnap közösségi oldalán a miniszterelnök.
A brüsszeliek azonnal léptek. Bejelentették, hogy hiába mentesül Magyarország az amerikai szankciók alól, ők 2027-től akkor is betiltják az orosz energiahordozók importját Európában.
Ők folytatni akarják a háborút és a szankciókat. Nem oda Buda! Ehhez még nekünk is lesz néhány szavunk. Itthon sem kellett sokáig várni, hogy a brüsszeli ukázra a Tisza is rácsatlakozzon. Ha Brüsszel füttyent, a vezetőik azonnal lábhoz. Mi pedig látjuk ki hányadán áll. Ki van a magyar családokkal és ki Brüsszellel. Jól jön majd ez a tudás jövő áprilisban!”
Szijjártó Péter: érdemes megjegyezni, kik szurkoltak az alacsony rezsi ellen
Öntsünk tiszta vizet a pohárba: ha nem Orbán Viktornak hívnák Magyarország miniszterelnökét, akkor a magyar családoknak karácsonyra már háromszorosára nőtt volna az energiaszámlájuk
– közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán.
Emlékeztetett, hogy Washingtonban megállapodás született arról, hogy Magyarország mentességet kap az orosz energiahordozókra vonatkozó amerikai szankciók alól, így változatlanul vásárolhatunk kőolajat és földgázt, ezzel pedig változatlanul a magyar emberek fizetik Európa legalacsonyabb energiaárakat.
Érdemes lesz megjegyezni, hogy kik azok, akik azért szurkoltak, hogy ez a megállapodás ne jöhessen létre, hogy kik azok, akik szerint ennek nincs jelentősége, és hogy kik azok, akik most kínjukban álhíreket terjesztenek – írta Szijjártó Péter.
A Tisza tervei: Surányi eltörölné a rezsicsökkentést
Mindenki felkapta a fejét Surányi György volt jegybankelnök azon felvetésére, hogy idővel meg lehetne kérdőjelezni a rezsicsökkentést, hiszen a lépést mindenkit nagyon érzékenyen érintene. Bár nyitott, hogy egy ilyen új helyzetben a politika hogyan számolná a lakossági tarifákat, abból kiindulhatunk, hogy a rezsicsökkentésre szánt mostani 800 milliárd forintot szét kellene dobni a háztartások között.
A rezsicsökkentés esetleges megkérdőjelezéséről beszélt Surányi György korábbi jegybankelnök a Rákosmenti Tisza-sziget rendezvényén. Bejelentése nagy figyelmet kapott, bár feltételeket is jelzett, mikor jöhet el ennek az ideje: „miután véget ér a szörnyű orosz agresszió, esetleg az energiaárak tovább normalizálódnak”. Igen óvatosan fogalmazott, azt ugyanis nem javasolná egyetlen kormánynak sem, hogy „azzal kezdje”.
Ezzel együtt is a kiemelt figyelem indokolt, aminek az az oka, hogy
a hazai lakosság döntő részének a 2013-ban indult rezsicsökkentés teszi elviselhetővé az érintett szolgáltatások költségét. A háztartási áram- és gáztarifák hosszabb ideje a legalacsonyabbak az Európai Unióban, azonban éppen ezért nagy terhet is okoznak a költségvetésnek.
Ennek a tehernek a vállalása, a rezsi alacsony szintjének és a piaci áraktól való eltérésének a garantálása kardinális szociálpolitikai döntés, ezért nem feltétlenül kiadási oldaláról kell vizsgálni. Mivel pedig a rezsicsökkentés minden magyar állampolgárnak jár, nincs terítéken a jövedelem szerinti differenciálása sem. Viszont további szociális támogatások elérhetők.
A hivatkozott indoklással egybecsengve az energiapiaci szakértő is arra mutatott rá a Világgazdaságnak, hogy a magyar rezsicsökkentett tarifa politikai és nem kereskedelmi állásfoglalás. Balogh Józseftől azt kérdeztük, hogy mennyivel nőnének a lakosság kiadásai a rezsicsökkentés esetleges eltörlése esetén. Válaszában kifejtette, hogy a rezsicsökkentett tarifa komplex termék, és azért nehéz árazni, mert sokféle árampiaci terméket kell figyelembe venni.
Mennyivel nőne a rezsi rezsicsökkentés nélkül?
Azonban más úton már el lehet indulni. Míg ugyanis a 2022-es energiaválság idején a rezsicsökkentés nagyon sokba került a költségvetésnek, körülbelül 2000 milliárd forintba, ma már „csak” 800 milliárdba, ekkora keret szerepel a 2025-ös költségvetésben. „Ha szakmai alapon kellene árazni a rezsicsökkentés megszüntetése utáni tarifát, akkor pont ezt az extra 800 milliárdot kellene a lakosságtól beszedni” – közölte.
Uniós szinten tényleg filléres rezsit fizet a magyar, de könnyen dupla gáztarifája lesz annak, aki nem vigyáz
A lakossági árampiacon ötszörös, a gázpiacon tizenháromszoros különbség is volt októberben az európai fővárosokban fizetendő bruttó végfelhasználói árak között a finn VaasaETT elemzőcég adatai szerint, amelyek az Eurostat számain alapulnak. Mint bő tíz éve folyamatosan, ismét a budapesti – lényegében a teljes magyarországi – áram- és gázár volt a legalacsonyabb az Európai Unióban. Csakhogy nem mindenkinek.