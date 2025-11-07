Deviza
EUR/HUF385.36 -0.19% USD/HUF333.44 -0.27% GBP/HUF437.45 -0.44% CHF/HUF413.74 -0.25% PLN/HUF90.72 -0.15% RON/HUF75.78 -0.19% CZK/HUF15.84 -0.18% EUR/HUF385.36 -0.19% USD/HUF333.44 -0.27% GBP/HUF437.45 -0.44% CHF/HUF413.74 -0.25% PLN/HUF90.72 -0.15% RON/HUF75.78 -0.19% CZK/HUF15.84 -0.18%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,634.28 -0.28% MTELEKOM1,772 -1.02% MOL2,908 +0.14% OTP31,990 -1.41% RICHTER9,955 +0.55% OPUS540 -0.37% ANY7,060 +1.13% AUTOWALLIS155 +0.65% WABERERS5,520 +2.17% BUMIX10,440.89 +2.26% CETOP3,694.7 +0.78% CETOP NTR2,295.81 -0.61% BUX106,634.28 -0.28% MTELEKOM1,772 -1.02% MOL2,908 +0.14% OTP31,990 -1.41% RICHTER9,955 +0.55% OPUS540 -0.37% ANY7,060 +1.13% AUTOWALLIS155 +0.65% WABERERS5,520 +2.17% BUMIX10,440.89 +2.26% CETOP3,694.7 +0.78% CETOP NTR2,295.81 -0.61%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
turizmus
olcsó utazás
utazási csomag
foglalás

Egyre többen indulnak az ünnepek előtt pihenni: ezek a legköltséghatékonyabb rövid utazások

Az ünnepek előtti hetekben egyre többen döntenek a pihenés mellett, hogy kiszakadjanak a hétköznapokból. A rövid utazás most gazdaságos alternatíva, hiszen néhány napra is elérhetők repülős csomagok 100 ezer forint alatt november, december hónapban, karácsony előtt.
VG
2025.11.07, 12:50

Csupán néhány hét maradt karácsonyig, amely talán arra is elég, hogy a ráhangolódás és az előkészületek mellett egy rövid utazásra, néhány napra elugorjunk pihenni, mielőtt ráfordulnánk az év végi ünnepekre – írja az Origo, amely kedvező ajánlatokat keresett és talált novemberre és decemberre is.

Rövid utazás
Rövid utazás esetén Velence az egyik legjobb és legolcsóbb választás / Fotó: Shutterstock

Számos rövid utazási ajánlatot találni erre az időszakra

A portál szerint a legegyszerűbb, ha komplett utazási csomagot keresünk, hiszen ezzel időt és akár pénzt is spórolunk. Egészen kedvező csomagajánlatokat lehet ugyanis találni, 100 ezer forint alatt, repülőjeggyel, szállással, reggelivel, ha körbekeresünk, ahogy tették azt az egyik, utazási ajánlatokat értékesítő oldalon.

Szakértők szerint a rövid utazás trendjét a tudatos tervezés és a dinamikus árazás is erősíti: aki időben foglal, még decemberre is találhat kedvező csomagokat. A részletes úti célokat és ajánlatokat az Origón olvashatja.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu