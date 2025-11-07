Egyre többen indulnak az ünnepek előtt pihenni: ezek a legköltséghatékonyabb rövid utazások

Csupán néhány hét maradt karácsonyig, amely talán arra is elég, hogy a ráhangolódás és az előkészületek mellett egy rövid utazásra, néhány napra elugorjunk pihenni, mielőtt ráfordulnánk az év végi ünnepekre – írja az Origo, amely kedvező ajánlatokat keresett és talált novemberre és decemberre is.

Rövid utazás esetén Velence az egyik legjobb és legolcsóbb választás / Fotó: Shutterstock

Számos rövid utazási ajánlatot találni erre az időszakra

A portál szerint a legegyszerűbb, ha komplett utazási csomagot keresünk, hiszen ezzel időt és akár pénzt is spórolunk. Egészen kedvező csomagajánlatokat lehet ugyanis találni, 100 ezer forint alatt, repülőjeggyel, szállással, reggelivel, ha körbekeresünk, ahogy tették azt az egyik, utazási ajánlatokat értékesítő oldalon.

Olaszországban,

Máltán

és Lengyelországban is találtak olyan népszerű úti célpontokat, amelyek megfizethetőek.

Szakértők szerint a rövid utazás trendjét a tudatos tervezés és a dinamikus árazás is erősíti: aki időben foglal, még decemberre is találhat kedvező csomagokat. A részletes úti célokat és ajánlatokat az Origón olvashatja.