Szuperkórházat avattak Magyarországon: erre képes a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika

Átadták a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikájának új hétszintes diagnosztikai és terápiás központját hétfőn. A 13,5 milliárd forintos beruházással 50 százalékkal nőtt a klinika rendelkezésére álló területe, és Merkely Béla rektor szerint Európa legnagyobb szívtranszplantációs centrumává válhat az intézmény – adta hírül hétfőn az Index.

Európai szupercentrumként működhet mostantól a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikája / Fotó: Barta Bálint / Semmelweis Egyetem

Az egyetem tájékoztatása szerint a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Diagnosztikai és Terápiás Központja 4492 négyzetméteren mintegy 9,1 milliárd forintból valósult meg, az orvostechnológiai berendezéseket további 4 milliárd forintért szerezték be. A komplex beruházás a klinika 113 éves történetének legnagyobb fejlesztése, mely több éven keresztül – 2022 és 2025 között – zajlott.

„Az új épületet híd köti össze a Városmajor utca 68. szám alatti főépülettel, ami betegellátási szempontból nagyon fontos, hiszen az intenzív osztályok, a műtők és a CT szintkülönbség áthidalása nélkül, a további high-tech képalkotó készülékek pedig zárt térben érhetők el. Ezzel minden adott ahhoz, hogy egy valódi európai szupercentrumként működjünk” – mondta az átadó ünnepségen Merkely Béla.

Csúcstechnológia a Semmelweis Egyetemen

A most átadott épületben kialakított high-tech képalkotó diagnosztikai központ, az intervenciós és elektrofiziológiai labor, amelyben a világ legmodernebb technológiái érhetők el, új távlatokkal szolgálják a klinika betegellátási tevékenységét.

Az új létesítményben a szívtranszplantált, illetve a keringéstámogatásra szoruló betegeket külön intenzív terápiás egység is szolgálja majd. A beruházás lehetővé teszi azt is, hogy a szívátültetett betegek elkülönített vizsgálóhelyiségekbe és váróterembe kerüljenek, ezzel még biztonságosabbá téve az úgynevezett immunszuprimált betegek ambuláns ellátását. A klinikán évente mintegy 125 ezer járó és 16,5 ezer fekvőbeteget látnak el, az új beruházásnak köszönhetően ez a szám akár 30-40 százalékkal is növekedhet.

Csúcstechnológiával látták el az új létesítményt / Fotó: Barta Bálint / Semmelweis Egyetem

„Az új diagnosztikai központ tükrözi a Semmelweis Egyetem erősségeit: a gyógyítás és kutatás mellett az új épületbe hallgatói terek is kerültek, melyek az orvos- és egészségtudományi képzés színvonalát emelik tovább. A cél, hogy 2030-ra az intézmény bekerüljön a világ száz legjobb egyeteme közé” – jelentette ki Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter.