Deviza
EUR/HUF382.12 -0.04% USD/HUF330.69 -0.36% GBP/HUF435.16 +0.04% CHF/HUF408.83 -0.41% PLN/HUF90.39 +0.14% RON/HUF75.1 -0.05% CZK/HUF15.82 +0.03% EUR/HUF382.12 -0.04% USD/HUF330.69 -0.36% GBP/HUF435.16 +0.04% CHF/HUF408.83 -0.41% PLN/HUF90.39 +0.14% RON/HUF75.1 -0.05% CZK/HUF15.82 +0.03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,508.42 +0.75% MTELEKOM1,760 -0.34% MOL2,948 -0.54% OTP33,590 +1.55% RICHTER9,740 +1.59% OPUS479.5 -2.4% ANY7,280 -2.47% AUTOWALLIS153 -0.65% WABERERS5,400 0% BUMIX10,394.93 +0.03% CETOP3,677.96 +0.4% CETOP NTR2,332.05 +1.27% BUX108,508.42 +0.75% MTELEKOM1,760 -0.34% MOL2,948 -0.54% OTP33,590 +1.55% RICHTER9,740 +1.59% OPUS479.5 -2.4% ANY7,280 -2.47% AUTOWALLIS153 -0.65% WABERERS5,400 0% BUMIX10,394.93 +0.03% CETOP3,677.96 +0.4% CETOP NTR2,332.05 +1.27%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
mobiltelefon
mobiltelefon szolgáltatás
mobiltelefon-üzletág

Aki november végén nem cserél SIM-kártyát, annak megszűnik a vonala az egyik hazai mobilszolgáltatónál

Amennyiben az érintettek nem cserélik ki a SIM-kártyát a megadott határidőig, akkor a régi SIM használatával ezt követően már nem lesz elérhető számukra a szolgáltatás.
VG
2025.11.25, 14:17

2025. szeptember 30-án megvalósult a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., az AH Média Kereskedelmi Zrt. és az Invitech ICT Services Kft. jogi egyesülése azzal, hogy a vállalatok beolvadtak a One Magyarország Zrt.-be. A jogi egyesülés technikai változásokkal is jár, amelynek része, hogy a korábbi DIGIMobil ügyfeleknek 2025 november végén ki kell cserélniük a SIM-kártyájukat, hogy továbbra is működjön a mobilszolgáltatásuk.

Amennyiben az érintettek nem cserélik ki a SIM-kártyát a megadott határidőig, akkor a régi SIM használatával ezt követően már nem lesz elérhető számukra a szolgáltatás. Fotó: Tero Vesalainen / shutterstock
Amennyiben az érintettek nem cserélik ki a SIM-kártyát a megadott határidőig, akkor a régi SIM használatával ezt követően már nem lesz elérhető számukra a szolgáltatás. Fotó: Tero Vesalainen / shutterstock

Technikai átállás miatt szükséges SIM-kártyát cserélni a korábbi DIGIMobil ügyfeleknek

2025. november 25-28. között technikai átállás zajlik a One Magyarországnál, melynek részeként a korábbi DIGIMobil ügyfeleknek SIM-kártyát kell cserélniük a mobilkészülékeikben. 

  • A szolgáltató a kijelölt napokon a reggeli órákban SMS-ben tájékoztatja az ügyfeleket arról, hogy lehetőség szerint aznap délelőtt cseréljék ki a SIM-kártyát a készülékeikben.
  • A szolgáltató tértivevényes levélben küldte meg az új SIM-kártyát az érintett ügyfeleknek októberben. 
  • Ha az ügyfelek nem vették át a levelet, akkor 2025. november 28-a után bármelyik One-üzletben új SIM-kártyát igényelhetnek díjmentesen. 

Amennyiben az érintettek nem cserélik ki a SIM-kártyát az SMS-ben megadott határidőig, akkor a régi SIM használatával ezt követően már nem lesz elérhető számukra a szolgáltatás. A SIM-kártya cserét követően a szolgáltatás a megszokott módon és feltételekkel működik tovább – írták a közleményben.

Változások a SIM-kártya-csere után

Az ügyintézésben is lesz változás, ugyanis az átállást követően a One online fiókot és a One mobilalkalmazást használhatják a korábbi D-Ügyfélkapu helyett. A szolgáltató felhívja a figyelmet arra is, hogy ha egy ügyfél korábban csoportos beszedési megbízással fizette be a számláját, a változást követően új csoportos beszedési megbízást kell adnia a bankjának.

Az ügyfeleket érintő további változásokról, az Origo oldalára kattintva olvashat.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu