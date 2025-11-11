Ez már a washingtoni út hozománya: parlamenti felhatalmazással vizsgálnák az új magyarországi atomerőművek telepítését

Számos fontos megállapodás született Orbán Viktor miniszterelnök és több minisztere múlt heti washingtoni látogatása során, így az sem csoda, hogy a hazaérkezés után gőzerővel indult meg a munka ezek végrehajtásáról.

Az SMR-ek jelenthetik az atomenergia jövőjét/Fotó: Freepik

A kis moduláris reaktorok (SMR) jelentik az amerikai-magyar atomipari együttműködés egyik legfontosabb elemét

Az amerikai-magyar nukleáris együttműködés fokozása terén is számos lépés történt, melyek egyik a kis moduláris reaktorok (SMR) építésének lehetősége. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Marco Rubio amerikai külügyminiszter abban állapodtak meg, hogy az Egyesült Államok SMR-eket építhet Magyarországon, amelyek egy-egy nagyobb iparterület vagy város energiaellátását képesek majd fedezni. Szijjártó szerint legfeljebb 10 SMR jöhet létre.

Ha mindegyik SMR megépülne, akkor a beruházás értéke elérheti a 20 milliárd dollárt, vagyis a 6,6 ezermilliárd forintot.

Az Energiaügyi Minisztérium keddi közleménye szerint most a kormány az Országgyűlés előzetes, elvi hozzájárulását kéri a kis moduláris reaktorok hazai telepítését megalapozó előkészítő munka megkezdéséhez.

Ezek az SMR-ek előnyei

A tárca közleménye szerint az SMR-ek létesítése egyszerűbb, gyorsabb és olcsóbb lehet, üzemeltetésük hozzájárulhat a klímavédelmi célok teljesítéséhez és a zöld átálláshoz, megerősítheti Magyarország ellátásbiztonságát és technológiai függetlenségét.

Európában Franciaország és Szlovákia után már ma is Magyarország áll a harmadik helyen az atomenergia áramtermelésben betöltött aránya alapján. A Paksi Atomerőmű üzemidejének meghosszabbításával a reaktorblokkok akár a 2050-es évek derekáig is termelhetik az áramot, ugyanakkor a lakossági és ipari elektrifikáció gyorsulásával az áramigények növekedése is várható. Ezért

a paksi bővítés mellett más megoldások nyomon követésével is érdemes foglalkozni.

Ezek közé tartoznak az atomenergia új generációját képviselő SMR-ek is, melyek kompaktabb, rugalmasabb megoldást kínálnak, és melyek flépítése azt is lehetővé teszi az újabb termelő egységek fokozatos, az igényekhez igazodó, költséghatékonyabb telepítését. A benyújtott tervezet szerint a kormány az Országgyűlés előzetes, elvi jóváhagyását kéri a hazai előkészítő munka megindításához.