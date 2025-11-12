Deviza
atomenergia
smr
reaktor
Paksi Atomerőmű
technológia

Tisztára söpörhetik az utat az SMR-ek hazai bevezetése előtt

Az atomenergia központi szerepet tölt be a magyar fogyasztók biztonságos, tiszta és megfizethető ellátásában. A gyors ütemben növekvő áramigények a zöldenergia-termelők mellett a leghatékonyabban karbonmentes atomerőművekkel szolgálhatók ki. A várhatóan néhány év múlva amerikai beszállítótól Paksra érkező nukleáris fűtőanyag mellett mostantól a kibontakozó SMR-iparág is mozgásban tarthatja a hazai nukleárisenergia-ipart.
VG
2025.11.12, 15:11

Azt már a kormányzati közlésekből tudjuk: Magyarország és az Egyesült Államok a Washingtonban kötött megállapodások részeként szorosabbra fűzi együttműködését a nukleáris energia békés célú hasznosításában. E mögé konkrét tartalom társul, például az, hogy amerikai beszállítótól is érkezhet már a következő években az MVM Csoport égisze alatt működő Paksi Atomerőműbe fűtőanyag. Ez azonban nem minden: Magyarország számára is megnyílik a lehetőség a nukleáris energia hasznosításának viszonylag új fejezetébe való bekapcsolódásra – írja az Origo. Ez a fejezet a kis moduláris reaktorok (SMR) iparága, mely minden releváns előrejelzés szerint a 2030-as évek egyik nagy energetikai sikerágazatává válhat.

energia, smr, illusztráció
Parlamenti jóváhagyásra vár, hogy Magyarországon is megkezdődhessen az SMR-megoldások bevezetésének előkészítése Fotó: Freepik (illusztráció)

SMR: parlamenti jóváhagyást kaphat a technológia hazai előkészítése

Az áramtermelésben Franciaország és Szlovákia után Magyarország támaszkodik a harmadik legnagyobb arányban atomenergiára Európában. A Paksi Atomerőmű a legjelentősebb hazai energiatermelőként a hazánkban előállított villamos energia 45 százalékát adja, az áramfelhasználás harmadát biztosítja. A meglévő blokkok üzemidejük folyamatban lévő újabb meghosszabbításával akár a 2050-es évek derekáig termelhetnek megbízhatóan, stabilan tiszta és olcsó áramot. A felgyorsult lakossági és ipari elektrifikációval ugyanakkor az áramigények nagyarányú és lendületes növekedése várható. A szükségletek megugrását minden lehetséges eszközzel ellensúlyozni kell, a paksi bővítésen túl ezért érdemes foglalkozni az új megoldások nyomon követésével is

Az SMR-ek kompakt méretű, a modern nagyvárosi és ipari igényekhez mérve szerényebb teljesítményű, ellenben kis méretű, akár később mobilizálható, gyorsan telepíthető és viszonylag olcsón működtethető energiatermelő erőművek.

Ezek termelésbe állítása összehasonlíthatatlanul egyszerűbb feladat a nagy állandó, ám persze jóval nagyobb teljesítménnyel működő atomerőművek üzembe állításához képest.

A lap az Energiaügyi Minisztérium tájékoztatása alapján arról ír, hogy már országgyűlési jóváhagyásra vár a javaslat, amelynek alapján elkezdődhet az SMR-ek későbbi bevezetését megalapozó előkészítő munka. Ezen belül a parlamenti képviselők határozatban nyilváníthatják ki egyetértésüket azzal, hogy az atomenergia alkalmazása Magyarország energiaszuverenitási, klímavédelmi és ellátásbiztonsági céljainak teljesítését szolgálja. Felkérhetik a kormányt a kis moduláris reaktorok technológiájának és a potenciális gyártók ajánlatainak megismerését szolgáló előkészítés megindítására, a szükséges jogszabályi keretek kidolgozására közösen az Országos Atomenergia Hivatallal. 

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

