Leszoktatnák a spanyolok a magyarokat arról, hogy a napsütés jusson eszükbe országukról

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján látható, hogy 2019-től mostanáig nagyjából két-háromszorosára (függően a konkrétan vizsgált negyedévtől) nőtt a Spanyolországba látogatók száma. Például 2024 negyedik negyedévében 75 ezer utazást regisztráltak, ami több, mint például a másik favorit Görögországba tett 56 ezer utazással. Az idei év pedig szárnyal: 2025 első három hónapjában 103 ezer, második három hónapjában 130 ezer utazást tettek a magyarok Spanyolországba (ez szintén több, mint a Görögországra regisztrált számok) – írja az Origo. A lap a Spanyol Nagykövetség és a Wizz Air közös háttéreseménye alapján arról számol be, hogy a spanyolok szeretnék elérni, az egyre növekvő számú magyar kiutazónak Spanyolország a tenger és a napsütés mellett másról is mindinkább eszébe jusson, illetve más okból is úti célnak válassza.

Spanyolország azt szeretné elérni, hogy a magyar turistáknak se csak a tenger és a napsütés jusson eszébe a név hallatán / Fotó: BearFotos / Shutterstock (illusztráció)

Özönlenek a turisták Spanyolországba, már csak árnyalni kell, hogy ne csak a napsütés miatt

A spanyol turisztikai adatok szerint évről évre jelentősen nő az országba utazó magyar látogatók száma. Az Origo a rendezvényen elhangzottak alapján azt írja, hogy 2023-ban 370 721 magyar turistát fogadott a mediterrán ország, akik átlagosan 6 napot töltöttek ott, 346 millió eurót költve; 2024-ben a turisták száma 538 538-ra nőtt, akik átlagosan 7 éjszakát töltöttek ott, és 637 millió eurónyi költés kapcsolódott hozzájuk.

A spanyol turisztikai szakemberek szerint a cél éppen az, hogy megváltoztassák a Spanyolország lehetőségeiről szerintük berögzült képet, mely főként a tengerrel és a napsütéssel hozza az országot összefüggésbe. Ez nem egyenlő azzal, hogy „eltöröljék” azt a képet, ami Spanyolországot a napfénnyel, tengerparttal, a télen is kellemes időjárással köti össze. A spanyolok inkább azt szeretnék üzenni a magyar turistáknak (is), hogy országuk nem csak a napsütés és a tengerpartok miatt érdekes.

A régiók vonzereje, a gasztronómiai különlegességek, az épített és szellemi történelmi örökség, valamint a fenntarthatóság és a temészet-központúság ennek hívószavai, amelyre csatlakozva a turizmusban érdekelt helyi vállalkozások, családok pénzügyi helyzetén is tud javítani a spanyol kormányzat. Az erre való törekvés konkrét jegyei öltöttek testet az eseményen az egyes régiókról szóló turisztikai kisfilmek formájában.