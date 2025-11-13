Swap-line, vagy államközi hitel? Mindenki erről beszél, a kormány nyilvánosságra hozza, ha élesedne

Gulyás Gergely a mai Kormányinfón egyértelművé tette: ha az Egyesült Államok bármilyen megállapodást vagy pénzügyi védőhálót biztosít Magyarországnak, az nyilvános lesz, nem marad titokban. A magyar-amerikai konstrukció pedig nem egy klasszikus hitel lenne, hanem egy állandó, lehívható garancia – „swap-line”, „rugalmas hitelkeret”, vagy akár államközi finanszírozás formájában.

Gulyás Gergely leszögezte: ha az Egyesült Államokkal megállapodás születik, az nyilvános lesz, legyen szó akár swap-line-ról, akár államközi hitelről / Fotó: Illyés Tibor / MTI

Ha bármilyen ilyen megállapodás létrejön, az nyilvános adat

– fogalmazott ma Gulyás Gergely a Kormányinfón, reagálva a magyar-amerikai pénzügyi védőpajzs körüli találgatásokra. A miniszter szerint a kormány teljes átláthatóságot vállal: bármilyen konstrukcióról is születik megállapodás az Egyesült Államokkal, annak részletei megismerhetők lesznek.

A miniszter hangsúlyozta: Magyarország pénzügyi helyzete stabil, az ország fizetőképessége nem igényel közvetlen külső támogatást. A most tárgyalt konstrukciók inkább elvi garanciát jelentenek, amelyek vészhelyzet esetén szolgálnának biztonsági tartalékként. „2008-ban gyakorlati garanciára volt szükség, most csak elvire” – fogalmazott Gyulás.

Orbán Viktor az ATV Mérleg című műsorában már részletesen beszélt a konstrukció természetéről.

„Nem lehívni kell klasszikus értelemben a Magyarországnak nyújtott pénzügyi védőpajzsot, hanem állandóan rendelkezésre áll, amikor és olyan formában, amiben hazánk szeretné, limitösszeg nélkül” – mondta a miniszterelnök. Hozzátette: „Többféle nemzetközi forma létezik – mondhatok nemzetközi szavakat, hogy swap-line vagy flexible credit line –, ezek mind olyan megoldások, amelyek a stabilitást szolgálják.”

A kormányfő szerint tehát a megállapodás nem klasszikus értelemben vett hitel lenne, hanem egy rugalmas pénzügyi háttér, amelyhez a magyar fél akkor nyúlhat, ha a piaci helyzet indokolja. Bár konkrét összeget nem említett, utalt rá, hogy „10-20 milliárd dollár vagy euró” nagyságrendben is értelmezhető lehet a konstrukció.