Megrohamozták ősszel a turisztikai szálláshelyeket – ennyit kaszáltak októberben a szállásadók

2025 októberében a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 1,7 millió vendég 3,8 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 11 százalékkal, a vendégéjszakáké 10 százalékkal több volt az egy évvel korábbinál, amelyhez az október 23-ai ünnepnaphoz kötődő hosszú hétvége is hozzájárult. 2025. január–októberben a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 3,0, a külföldieké 11 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) csütörtökön közzétett gyorsjelentéséből.

Örülhettek októberben a szálláshelyek: pörgött a turizmus Magyarországon / Fotó: Shutterstock

A mostani bővülés jól illeszkedik az idei trendbe, hiszen augusztusában a turisztikai szálláshelyeken közel 2,8 millió vendég 7,3 millió vendégéjszakát töltött el, a vendégek száma 5,2, a vendégéjszakáké 3,1 százalékkal több volt az egy évvel korábbinál. Szeptemberében pedig a 1,6 millió vendég 3,8 millió vendégéjszakát töltött el, a vendégek száma 8,3, a vendégéjszakáké 5,6 százalékkal múlta felül a 2024-es hasonló adatot.

Idén októberben a vendégek száma összességében 11 százalékkal, a vendégéjszakáké 10 százalékkal nőtt a turisztikai szálláshelyeken. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 9,8 százalékkal, a vendégéjszakáké 6,9 százalékkal bővült 2024 októberéhez viszonyítva. A vendégek 70 százaléka érkezett a kereskedelmi szálláshelyekre, ahol a számuk 9,5 százalékkal emelkedett az előző évihez képest. A magán- és egyéb szálláshelyeken 15 százalékkal több vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban.

A belföldi vendégek és az általuk eltöltött vendégéjszakák száma egyaránt 11 százalékkal több volt az előző év azonos havinál. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a belföldi vendégek száma 4,6, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 5,7 százalékkal bővült 2024 októberéhez képest. A 821 ezer belföldi vendég közel 1,8 millió vendégéjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 596 ezer vendéget és csaknem 1,3 millió vendégéjszakát regisztráltak. Utóbbi vendégek 79 százalékát a szállodák fogadták, ahol a számuk 10 százalékkal bővült az egy évvel korábbihoz képest. A magán- és egyéb szálláshelyek belföldi vendégeinek száma 12 százalékkal meghaladta a 2024. októberit. A belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest mindegyik turisztikai térségben1 nőtt, a legnagyobb mértékben (19 százalékkal) a Győr–Pannonhalma térségben. Budapesten 20, a Balatonnál 11 százalékkal nagyobb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma.