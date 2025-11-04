Deviza
Legendás gyár helyén nyílt majdnem 100 szobás szálloda Magyarországon: francia elitcsalád áll mögötte

A négycsillagos hotel 94 szobával várja a vendégeket. A szálloda üzemeltetését az Accent Hitel Management végzi.
K. B. G.
2025.11.04, 20:50

Októberben nyitotta meg kapuját a Stühmer Frigyes egykori csokoládégyárában, a Szentkirályi utcában a YOU Hotel Budapest egy háromoldalú megállapodás keretében – derül ki a szálloda üzemeltetését végző Accent Hotel Management hétfői közleményéből.

A YOU Hotel Budapest szállodája a Szentkirályi utcában nyílt meg/Fotó: Accent Hotel Management

Nemzetközi együttműködés keretében nyílt meg a szálloda

A francia Esnée család projektje az általuk alapított YOU Hotels márka égisze alatt működik, de csatlakozik az Accor Handwritten Collection portfóliójához is, mely lehetővé teszi, hogy elérhető legyen a francia szállodaóriás globális értékesítési hálózatán. A négycsillagos szálloda 94 szobával várja a vendégeket.

Nem ez az Accent első nemzetközi együttműködése, hiszen úgynevezett white label szállodaüzemeltetőként a Marriott és a Best Western szállodaláncokhoz tartozó hoteleket is működtetnek franchise struktúrában. De a vállalat a napokban stratégiai megállapodást írt alá a Wing Magyarországgal is

A "szendvics modell" Magyarországon

Az Accent 2007-es alapításakor egybek mellett azt tűzte ki célul, hogy a nemzetközi szintéren népszerű, ámde itthon akkor még kevésbé ismert, „szendvics modellnek” is nevezett üzemeltetési struktúrát meghonosítsa Magyarországon. Ennek értelmében a szállodatulajdonos befektetőként bízza meg a helyi ismeretekkel rendelkező szállodaüzemeltetőt, hogy működtesse az ingatlant, amire franchise névhasználati jogot biztosít.

A budapesti székhelyű vállalat eme koncepció jegyében már 29 szállodában több mint 2 ezer szobát üzemeltet Magyarországon és Ausztriában különböző ingatlantulajdonosok részére, és aktívan bővíti portfólióját a piacon.. 

A modell előnye, hogy a maximális hozam érdekében egy népszerű szállodamárka globális ismertségét a helyi üzemeltető a piac-specifikus tapasztalataival ötvözi.

„Hatalmas sikerként értékeljük, hogy a nyugat-európai piacon több mint 100 szállodát birtokló és üzemeltető francia Esnée család a magyarországi projektjének működtetésével minket bízott meg. Tevékenységünkben kiemelkedő szereppel bír az üzleti bizalom és a partneri kapcsolat, ami a YOU Hotel Budapest tulajdonosaival kialakított együttműködésünkre is maximálisan igaz.” – értékelte Csordás Imre, az Accent Hotel Management ügyvezető tulajdonosa legújabb szállodaprojektjüket.

