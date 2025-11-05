Rendkívüli bejelentést tettek a kínaiak a Szegeden épülő BYD-gyárról: teljesen váratlanul elárulták, mikor indítják be a termelést – ez az új dátum
A Bloomberg friss tájékoztatása szerint egy kínai sajtóeseményen bejelentést tettek a Szegeden épülő BYD-gyár indulásáról.
A kulcsfontosságú nyilatkozatot maga Stella Li ügyvezető alelnök tette meg egy sajtóeseményen, ami a kínai Csengcsouban zajlott. A helyszín nem lehet véletlen: itt a Tesla Gigafactorynak üzeménél tízszer nagyobb autógyártói bázist épít a BYD, lényegében egy önálló várost hoznak létre.
Szegeden épülő BYD-gyár: rendkívüli bejelentést tettek a kínaiak
Stella Li egészen pontosan azt jelentette be – a nyilatkozata egyelőre csak röviden érhető el –, hogy a BYD magyarországi gyára
2026 második negyedévében kezdi meg a termelést.
Ez – amennyire a nyilvánosságban lehetett követni – új dátumnak számít, legalábbis a korábbi hivatalosnak tekinthető nyilatkozatok még inkább 2025-re valószínűsítették a sorozatgyártást. Igaz, amennyiben a most megjelölt 2026-os második negyedév helytálló (volt már arra példa, hogy téves információk jelentek meg a nemzetközi médiában a nagy magyarországi gyártókapacitásokról), az még mindig meglehetősen tág intervallum, hiszen bőven lehet ebből tavasz, de átcsúszhat a nyárra is a szegedi BYD-gyár rajtja.
Ennek kapcsán először telefonon, majd írásban is próbáltuk elérni a BYD Magyarország illetékeseit, de egyelőre nem sikerült. Amint érkezik reakció, új információ, arról azonnal beszámolunk.
Egyelőre az sem világos, hogy az üzem átadása átfedésben van-e a termelés beindításával, vagy a gyár kvázi avatása már korábban is megtörténhet. Mindenesetre októberben még arról számoltunk be, hogy kitart az eredeti határidő mellett a Szegeden építkező BYD, amely továbbra is azt tervezi, hogy 2025 végén elindítja a gyártást az üzemben.
Az, hogy mikor fordul termőre a szegedi autógyár, nemzetgazdasági szempontból sem mindegy. Korábbi kalkulációk szerint a BYD magyar üzeme, amely a kínai villanyautó-óriás első európai bázisa lesz, 2026-tól ontani fogja az autókat és emeli a GDP-t. Igaz, eleinte csak részkapacitáson, évi 150 ezer autós volumennel,
ám még ez is hozzáadhat 0,5–0,7 százalékpontot a magyar GDP-hez.
Ha pedig teljes kihasználtsággal pörög majd az üzem, akkor ez az érték akár dupla ennyi is lehet. De nem csak a szegedi BYD-gyár bír ekkora súllyal: az évi ugyancsak 150 ezres jármű kapacitást (a megrendelések alakulására figyelemmel könnyen lehet, hogy emelni kell a darabszámokon) és az autóipar tipikus értékláncarányait vizsgálva a debreceni BMW-gyár hazai hozzáadott értéke elérheti az évi 650–700 milliárd forintot.
Ha pedig ehhez a multiplikátorhatást is hozzávesszük (vagyis a pozitív hatásokat a beszállítók, a logisztika, az éttermek, a lakáskiadók vagy a helyi fodrászok szintjén), akkor a teljes impakt elérheti a magyar GDP 1-1,5 százalékát is.
Ezt tervezi a világban a BYD: nem csak Szegedről van szó
De Stella Li a BYD globális terveiről is több fontos állítás tett a Bloomberg által idézett beszédében. Ezek röviden összefoglalva az alábbiak.
- A vállalat az Atto 3 és a Seal U Plus DM-i modelleket tervezi gyártani Törökországban, bár a tervek még változhatnak.
- Ismét megerősítette, hogy a BYD-nek jelenleg nincs terve az amerikai piacra való belépésre.
- Elutasította azokat a spekulációkat, miszerint a BYD indította volna el az idei árháborút a kínai elektromos járművek piacán. „A cég leállította a kiugró árengedményeit” – tette hozzá.
- A BYD egy adatközpontot épít Európában, illetve tervez egy designstúdiót nyitni Olaszországban.
