Hivatalos: egyszer és mindenkorra tisztázták a kínaiak, mi történik a szegedi BYD-gyárral – súlyos tévedés történt, ez az igazi dátum, mikor kezd el gyártani

A kínai autógyártó-óriás részletes információkat közölt. Most már mindenki biztosra veheti, hogy a szegedi BYD-gyár termelése hogyan fut majd fel. Nem úgy, ahogy néhány órával ezelőtt állították a sajtóban.
Hecker Flórián
2025.11.05, 15:55
Frissítve: 2025.11.05, 16:40

Félreértés történt – így foglalható össze, ami szerdán a szegedi BYD-gyár kapcsán megjelent először a nemzetközi, majd a magyar sajtóban.

szegedi BYD-gyár, BYD, gyár, Szeged
Szegedi BYD-gyár: súlyos tévedés történt, kiderült az igazi dátum, mikor kezd el gyártani / Fotó: Joó István / Facebook

A Világgazdaság írta meg először a Bloomberg exkluzív kínai tudósítása alapján, hogy a BYD alelnöke, Stella Li újszerűnek ható dátumot jelölt meg a BYD-gyár termelése kapcsán: az amerikai hírügynökség szerint az hangzott el, hogy a start 2026 második felében esedékes.

Ez azért volt meglepő, mert a korábbi hivatalosnak tekinthető nyilatkozatok még inkább 2025-re valószínűsítették a gyártást. Lapunk korábbi cikkében is jeleztük: volt már arra példa, hogy téves információk jelentek meg a nemzetközi médiában nagy magyarországi gyártókapacitásokról.

Most már biztosan állíthatjuk: ezúttal is ez történt.

Szegedi BYD-gyár: súlyos tévedés történt, kiderült az igazi dátum

Csütörtök délután ugyanis hivatalos reakciót kaptunk a BYD illetékeseitől a témában, amelyben részletesen tisztázták a kialakult helyzetet. Először is világossá tették, hogy 

a Bloomberg-hír félreértésnek köszönhető.

Tehát abban a formában, ahogy megjelent, nem igaz, hogy a szegedi BYD-gyár 2026 második negyedévében kezdene csak el termelni. Mindez pedig bizonyítható is. „Meghallgattuk újra az interjún elhangzottakat, és az alábbit tudjuk megosztani a megjelent anyag kapcsán:

  1. A BYD megerősíti, hogy a szegedi üzemének termelési ütemterve változatlan.
  2. A gyárban az év végén a gyártósorok elindulnak,
  3. a próbagyártás 2026 januárjában elkezdődik.”

Vagyis a Bloomberg által közzétett beszámoló nem a valóságnak megfelelően közölte a Stella Li által elmondottakat. Erről a következőket írta a Világgazdaságnak a BYD összefoglalóan az ominózus interjún készült felvételen elhangzottak alapján: Stella Li arról beszélt a magyarországi gyár kapcsán, hogy 

  • a gépek 2025 végével elindulnak, és megkezdődik a próbagyártás,
  • a felfutás 2026 első negyedévében kezdődik.
  • A cél a zökkenőmentes sorozatgyártás elindítása 2026 második negyedévében.

Tehát a 2026-os második negyedéves dátum csak a zökkenőmentes sorozatgyártásra vonatkozott, nem pedig általánosságban véve a termelés megkezdésére. Ez ugyanis, mint látszik, már 2025 végén elstartol a próbaüzemmel.

A BYD tehát a mostani nyilatkozatával cáfolta azt a hírt, hogy a szegedi BYD-gyárban csak jövő tavasszal, nyár elején venné kezdetét a gyártás.

Nagyon fontos Magyarországnak, mikor kezd gyártani a szegedi BYD

Az, hogy mikor fordul termőre a szegedi autógyár, nemzetgazdasági szempontból sem mindegy. Korábbi kalkulációk szerint a BYD magyar üzeme, amely a kínai villanyautó-óriás első európai bázisa lesz, 2026-tól ontani fogja az autókat, és emeli a GDP-t. Igaz, eleinte csak részkapacitáson, évi 150 ezer autós volumennel,

ám még ez is hozzáadhat 0,5-0,7 százalékpontot a magyar GDP-hez.

Ha pedig teljes kihasználtsággal pörög majd az üzem, akkor ez az érték akár dupla ennyi is lehet. De nem csak a szegedi BYD-gyárnak ekkora a súlya: az évi ugyancsak 150 ezres járműkapacitást (a megrendelések alakulására figyelemmel könnyen lehet, hogy emelni kell a darabszámokon) és az autóipar tipikus értékláncarányait vizsgálva a debreceni BMW-gyár hazai hozzáadott értéke elérheti az évi 650–700 milliárd forintot.

