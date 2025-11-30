Deviza
Itt és így vásárolhatunk hétfőtől SZÉP-kártyával hidegélelmiszert

December 1-jétől, vagyis most hétfőtől újra lehet hidegélelmiszerek vásárlására költeni a SZÉP-kártyáról. Az intézkedés időzítése a vásárlók szempontjából különösen hasznos az ünnepi időszak közeledtével, de az élelmiszer-kereskedők számára is forgalomélénkítő hatású lehet. A vásárlóknak nem árt ismerni azonban, mire hol és hogyan tudják használni a SZÉP-kártya-egyenlegüket.
VG
2025.11.30, 14:26
Frissítve: 2025.11.30, 14:33

Hétfőtől újra módosulnak a Széchenyi Pihenő Kártya (SZÉP-kártya) felhasználási lehetőségei. A frissen életbe lépett rendelet szerint ugyanis december 1. és április 30. között SZÉP-kártyával is vásárolhatunk hidegélelmiszert, de ezzel kapcsolatban több kérdés is felmerül a vásárlókban. 

szép-kártya
A SZÉP-kártya április végéig használható hidegélelmiszer vásárlására is/ Fotó: MTI / Róka László

Az ideiglenes SZÉP-kártya-szabályok forgalomélénkítő hatással is lehetnek a kereskedelemben

Az Origo azt írja, az intézkedés időzítése az ünnepi időszak közeledtével különösen hasznos lehet. Az ügyfelek így élelmiszer-vásárlásra is felhasználhatják keretüket, emellett az élelmiszer-kereskedők számára is forgalomélénkítő hatású lehet.

A portál olyan, gyakran felmerülő kérdéseknek is igyekezett utánajárni, hogy pontosan mi számít hideg élelmiszernek, vagy tudunk-e online vásárolni a SZÉP-kártya segítségével, esetleg hogy mi van, ha az önkiszolgáló kasszánál fizetnénk.

Kilőhet a SZÉP-kártyás forgalom: hatalmas fellendülést hozhat, hogy már élelmiszert is lehet venni általa

A döntés átírja a béren kívüli juttatásként használt SZÉP-kártya szerepét, amely eddig elsősorban rekreációs és vendéglátási célokat szolgált.

