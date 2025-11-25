Szerbiának a mai és holnapi nap áll rendelkezésére, hogy az amerikai OFAC-tól megszerezze a NIS további működéséhez szükséges engedélyt, különben napokon belül leállhat a pancsovai finomító – jelentette be rendkívüli sajtótájékoztató keretében Aleksandar Vučić, írja a Magyar Szó.

Rendkívüli helyzet Szerbiában: Orbán Viktor segítségét kéri a szankciók után az államfő / Fotó: Anadolu via AFP

Szerbia: napokon belül leállhat engedély hiányában a pancsovai finomító

A szerb államfő szerint amennyiben ezt nem adják meg az engedélyt, a pancsovai kőolajfinomító leáll és ez komoly problémákkal és súlyos következményekkel járna az ország működésére nézve.

Bár bizonyos sajtóértesülések már kész tényként állítják, hogy leállt a NIS pancsovai finomítója, az államfő cáfolta, azt azonban elismerte, hogy jelenleg csökkentett üzemmódban működik.

A szakértők szerint az újraindítás körülbelül 14 napot vesz igénybe, de reálisan nézve 20-ra vagy többre számíthat. Arra is kitért, milyen következményekkel járhat, ha nem kapják meg a licenszet. Ebben az esetben drágulhat az üzemanyag. Hozzátette, 50.000 tonna dízel hiányzik majd, az államnak jelenleg 184.000 tonna tartaléka van.

Szerdán találkozik Orbánnal

Az államfő arról is beszélt, hogy Orbán Viktorral magyar miniszterelnökkel is találkozik szerdán.

Felajánlom Szerbia részvételét a Paks2-ben és más olyan energiaprojektekben, amelyek biztonságot nyújthatnak számunkra

– mondta, hozzátette, korábban felajánlotta, hogy a görög Alexandrúpoli LNG-terminál és -raktár tulajdonjogában részt venne Szerbia.

A szankciók a fizetési rendszert is utolérhetik

"Az olajiparunkra kivetett szankciók másodlagos szankciók tárgyát képezhetik kereskedelmi bankjainkkal és a Nemzeti Bankkal szemben.

Ez azt jelenti, hogy akár a fizetési tranzakciók teljes felfüggesztésére, a bankkártyák működésének leállítására, a hitelkeretek és a lakosságnak nyújtott egyéb szolgáltatások felfüggesztésére is sor kerülhet

Ugyanakkor jelezte, hogy személyesen kapott szóbeli garanciákat az amerikaiaktól, hogy hétfőig nem lesznek szankciók a Szerb Nemzeti Bank és a kereskedelmi bankok ellen.

Hozzátette, hogy elsődleges céljuk Szerbia érdekeinek megőrzése és az igazság elmondása a polgároknak – szépítés és dramatizálás nélkül. "Ma és holnap még megpróbálhatjuk megszerezni a működési engedélyt. Hogy megkapjuk-e vagy sem, az az amerikaiakon múlik", jegyezte meg.