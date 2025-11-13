Szijjártó: a rezsicsökkentés golyóálló – amíg Orbán és Trump hivatalban vannak, nem lesznek amerikai szankciók

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Szófiában leszögezte: Magyarország szankciómentességet kapott az Oroszországból származó kőolaj- és földgázbeszerzésekre vonatkozó amerikai korlátozások alól, a mentesség pedig addig marad érvényben, amíg Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke, Donald Trump pedig az Egyesült Államok elnöke – írta a Magyar Nemzet.

Szijjártó Péter szerint Magyarország szankciómentességet élvez az orosz olaj- és gázimport ügyében, amíg Orbán Viktor és Donald Trump hivatalban vannak / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Fischer Zoltán

„A lényeg, hogy megállapodás született. Az elnök és a miniszterelnök kezet fogtak erre, így ez mindaddig érvényben van, amíg ők hivatalban vannak. Az írásba foglalás már csak technikai kérdés” – fogalmazott a tárcavezető.

Szijjártó Péter: a rezsicsökkentés kitart

A miniszter szerint a washingtoni tárgyalások kulcsfontosságúak voltak: ha nem sikerült volna mentességet elérni, az energiaárak karácsonyra akár háromszorosukra is emelkedhettek volna Magyarországon. A mostani megállapodás biztosítja – tette hozzá –, hogy az ország megőrizhesse a rezsicsökkentés eredményeit, és stabil maradjon az energiaellátás.

Szijjártó kijelentése szerint a technikai egyeztetések még zajlanak, de a politikai döntés megszületett: „Ez a megállapodás garantálja, hogy Magyarország nem kerül hátrányba az amerikai szankciók miatt. A kezet fogtak rá, és ez a lényeg.”