Szijjártó: a rezsicsökkentés golyóálló – amíg Orbán és Trump hivatalban vannak, nem lesznek amerikai szankciók

A külügyminiszter szerint a két vezető múlt heti kézfogása Washingtonban garantálta a megállapodást, az írásos megerősítés pedig már csak technikai kérdés. Szijjártó Péter szerint Magyarország szankciómentességet élvez az orosz olaj- és gázimport ügyében, amíg Orbán Viktor és Donald Trump hivatalban vannak.
2025.11.13, 16:50
Frissítve: 2025.11.13, 17:11

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Szófiában leszögezte: Magyarország szankciómentességet kapott az Oroszországból származó kőolaj- és földgázbeszerzésekre vonatkozó amerikai korlátozások alól, a mentesség pedig addig marad érvényben, amíg Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke, Donald Trump pedig az Egyesült Államok elnöke – írta a Magyar Nemzet.

Szijjártó Péter szerint Magyarország szankciómentességet élvez az orosz olaj- és gázimport ügyében, amíg Orbán Viktor és Donald Trump hivatalban vannak / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Fischer Zoltán

„A lényeg, hogy megállapodás született. Az elnök és a miniszterelnök kezet fogtak erre, így ez mindaddig érvényben van, amíg ők hivatalban vannak. Az írásba foglalás már csak technikai kérdés” – fogalmazott a tárcavezető.

Szijjártó Péter: a rezsicsökkentés kitart

A miniszter szerint a washingtoni tárgyalások kulcsfontosságúak voltak: ha nem sikerült volna mentességet elérni, az energiaárak karácsonyra akár háromszorosukra is emelkedhettek volna Magyarországon. A mostani megállapodás biztosítja – tette hozzá –, hogy az ország megőrizhesse a rezsicsökkentés eredményeit, és stabil maradjon az energiaellátás.

Szijjártó kijelentése szerint a technikai egyeztetések még zajlanak, de a politikai döntés megszületett: „Ez a megállapodás garantálja, hogy Magyarország nem kerül hátrányba az amerikai szankciók miatt. A kezet fogtak rá, és ez a lényeg.”

Rendkívüli: teljes szankciómentességet kap Magyarország, megtarthatja az orosz energiahordozókat – szabadon jöhet a gáz és az olaj

Teljes szankciómentességet kap az Egyesült Államok elnökétől Magyarország a Török Áramlat és a Barátság vezeték esetében is – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök Washingtonban sajtótájékoztatón. A kormányfő arról is beszélt, megállapodás született az amerikai féllel a nukleáris együttműködés kérdéseiről, és Paks II. ügyében is egyezségre jutottak: a Biden-adminisztráció által bevezetett szankciót eltörlik. Marad az alacsony rezsi, minden garantálva van ehhez.

 

