Itt a magyar kormány válasza, segítünk a bajba került szomszédon — azonnal a helyszínre utazik Szijjártó Péter, most minden perc számít

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter arról számolt be, mielőtt útnak indult volna Szerbiába, hogy a szomszédos ország példája mutatja, hogy milyen kiszolgáltatott helyzetbe akarja hozni Brüsszel Magyarországot azzal, hogy a mostani két kőolajvezeték helyett csak egy lássa el hazánkat.

„Szerbiát is egy vezeték látta el, aztán a szankciók miatt azon meg is szakadt a szállítás, ezért Szerbia nehéz helyzetbe került” – emlékeztetett Szijjártó.

Mi, magyarok, természetesen segítünk Szerbiának, a szerb embereknek, a szerb gazdaságnak, ennek a segítségnek a részleteit tisztázzuk ma Belgrádban

– húzta alá Szijjártó. „Ha egy csővezeték látja el az országot, nagyon könnyen kerülhet ilyen kiszolgáltatott helyzetbe. Ezért is megyünk ellene a brüsszeli törekvéseknek” – tette hozzá.

Ahogy azt korábban megírtuk, Szerbiának a mai és a holnapi nap áll rendelkezésére, hogy az amerikai OFAC-tól megszerezze a NIS további működéséhez szükséges engedélyt, különben napokon belül leállhat a pancsovai finomító – jelentette be rendkívüli sajtótájékoztató keretében Aleksandar Vucic.

A szerb államfő szerint, ha nem adják meg az engedélyt, a pancsovai kőolaj-finomító leáll, és ez komoly problémákkal és súlyos következményekkel járna az ország működésére nézve.

Bár bizonyos sajtóértesülések már kész tényként állítják, hogy leállt a NIS pancsovai finomítója, az államfő ezt cáfolta, azt azonban elismerte, hogy csökkentett üzemmódban működik.

A szakértők szerint az újraindítás körülbelül 14 napot vesz igénybe, de reálisan nézve 20-ra vagy többre számíthatnak. Arra is kitért, milyen következményekkel járhat, ha nem kapják meg a licencet. Ebben az esetben drágulhat az üzemanyag. Hozzátette, 50 ezer tonna dízel hiányzik majd, az államnak jelenleg 184 ezer tonna tartaléka van.

Szerdán Vucic találkozik Orbánnal

Az államfő arról is beszélt, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel találkozik szerdán.

Felajánlom Szerbia részvételét a Paks II.-ben és más olyan energiaprojektekben, amelyek biztonságot nyújthatnak számunkra

– mondta, hozzátette, korábban felajánlotta, hogy a görög Alekszandrúpoli LNG-terminál és -raktár tulajdonjogában részt venne Szerbia.