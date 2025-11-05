Deviza
Igazán megéri részt venni, brutális összeget fizettek eddig az energetikai otthonfelújítási program nyerteseinek

A családi házak energetikai korszerűsítését segítő pályázaton eddig 4700 jelentkezőnek utaltak támogatást.
Andor Attila
2025.11.05, 10:47
Frissítve: 2025.11.05, 10:52

Már több mint húszmilliárd forintot kaptak kézhez az energetikai otthonfelújítási program nyertesei – áll az Energetikai Minisztérium Facebook-bejegyzésében. 

támogatás
4700 jelentkezőnek utaltak támogatást / Fotó: Anatoliy_gleb / Shutterstock

A családi házak energetikai korszerűsítését segítő pályázaton eddig 4700 jelentkezőnek utaltak támogatást. Hamarosan érkeznek az újabb kifizetések is, hiszen további mintegy húszmilliárd forintra szerződtek már le a kedvezményezettekkel.
A lehetőség most még kedvezőbb feltételekkel érhető el:

  • akár tízmillió forint, felerészben vissza nem térítendő támogatás kapható,

a fejlesztésekbe mindössze néhány százezer forint önerővel bele lehet vágni,

  • a kamatmentes hitelrész meghosszabbított futamideje miatt  alacsonyabbak lettek a törlesztőrészletek.

Ami nem változott:

  • 2007 előtt épült családi ház felújítására lehet pályázni az ország bármely részéből,
  • a támogatott fejlesztésekkel legalább 30 százalékos energiamegtakarítást kell elérni,
  • az energiaszámlákon megspórolt összegek csökkentik, akár teljes egészében ki is válthatják a törlesztőrészleteket.
    Aki kistelepülési lakosként a vidéki otthonfelújítási programmal együtt veszi igénybe a támogatást, esztétikailag és energetikailag is teljes körűen felújíthatja otthonát.

