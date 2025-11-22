Ön is észrevette? Valami nagyon megváltozott a magyarországi üzemanyag összetételében – már ezt adják a benzinkutak

Megváltozott az üzemanyag összetétele a magyar benzinkutakon – erről írt a Vezess.hu.

Tankolás: valami nagyon megváltozott a magyarországi üzemanyag összetételében / Fotó: O. Kalacheva / shutterstock

Az autós szaklap arra hívta fel a figyelmet, hogy a benzinkutakon is megkezdődött a téli időszámítás, így a magyarországi töltőállomásokon november közepétől már csak hidegre optimalizált gázolaj lesz elérhető.

Tankolás: valami nagyon megváltozott

Az átállás Magyarországon november 15-re történt meg és egészen február végéig marad így. Sőt, cégtől függően akár tovább is kitarthat. Addig kizárólag olyan üzemanyagot lehet tankolni a hazai a töltőállomásokon, amelynek adalékanyagai a téli hidegben is hatékonyan akadályozzák meg

a parafinkristályok problémás méretűre való növekedését.

Ez azért fontos, mert nyers gázolajban már mínusz 10 foknál megindulhat a nagyobb paraffinkristályok kiválása, amelyek aztán eltömíthetik az üzemanyag-ellátó rendszer különböző pontjait.

Ennek megakadályozására azonban van megoldás, ezért van szükség az üzemanyagok összetétele megváltoztatásának. Különféle adalékokat – hidegfolyás-javító és paraffindiszpergátor – kevernek hozzá, így például a dízelüzemanyagaival akár mínusz 25 fokig is biztonságosan lehet közlekedni a magyar autósoknak.

Van azonban egy fontos szempont.

A benzinkutak üzemeltetői azt tanácsolják a fogyasztónak, hogy amennyiben a járművük tankjában még nyári dízel van, tankoljanak rá a jelenleg kaphatóból, hogy a fagypont közeli időjárásban is megfelelő legyen az autójuk vagy ás közlekedési eszközük működése. Ezzel el tudják elkerülni a megváltozott áramlástani jellemzők miatt előforduló lerakódásokat.

Sajnos van egy kedvezőtlen folyamat is a magyar benzinkutakon. Hosszú idő után a dízel átlagára elérte a lélektanilag fontos 600 forintot, pénteken pedig újabb három forinttal emelkedett a nagykereskedelmi ár. Eközben a benzin ára hetek óta alig változott. Az újabb áremeléssel a dízel és benzin közti árkülönbség 24 forintra nőtt tegnaptól. Ilyen nagy különbség másfél éve nem volt.

Erről részletesen az alábbi cikkben írtunk.