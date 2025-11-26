Deviza
Ennyi volt? Kiszáradhat az egyik legnépszerűbb magyar tó, már alig maradt benne víz – sokkal nagyobb a baj, mint látszik

Sokan kedvelték a csendet, nyugalmat sugárzó víztükröt és a hozzá tartozó panorámát, ám a tó mára szinte teljesen kiszáradt. A tihanyi Belső-tó problémái a környék egész vízrendszerének a problémáit jelzik.
VG
2025.11.26, 21:31
Frissítve: 2025.11.26, 21:35

Óriási a baj a tihanyi Belső-tónál, hiszen mára szinte felismerhetetlen a hely, amit sokan a tópart nyugalmáért, a víz csendes csillogásáért és a páratlan tihanyi panorámáért szerettek.

tihanyi belső-tó
A tihanyi Belső-tó mára szinte teljesen kiszáradt/Fotó: Nagy Lajos/Napló

Szinte teljesen kiszáradt a tihanyi Belső-tó

A Veol írása szerint a tihanyi Belső-tó visszahúzódott, felfedve az eddig víz fedte részeket. A mederből fatörzsek kiszáradt gyökerek és gémeskutak bukkannak fel, a föld repedezett, helyenként fehéren csillog. A tó közepe felé haladva apró vízfoltok maradtak csak meg a nagy vízfelület helyén.

A szomorú helyzet oka a szakemberek szerint elsősorban a csapadékhiány, az elmúlt években rendszeresen visszatérő aszály nem kímélte ezt a tavat sem. Évek óta kevesebb eső hullik, mint amennyire a tó és a környék rászorulna. 

A tihanyi tavak összefüggnek egymással, így ha a legmagasabban fekvő Belső-tó szintje ennyire drasztikusan csökken, az az egész vízrendszer állapotát tükrözi. 

Bár a lap írása szerint a táj szépsége még így sem tűnt el, ám mint írják, látványosan más lett.

A Balatont nem kell félteni

Október elején járták be a sajtót az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai, miszerint két hét leforgása alatt 5 centiméterrel csökkent a Balaton vízszintje. Az Energiaügyi Minisztérium akkor már kijelentette, hogy „pánikra nincsen ok”, miközben olyan felvételek készültek, hogy már sétálni lehet a Balaton medrében.

Az ősz folyamán a Magyar Tudományos Akadémia konferenciát rendezett Balaton a klímaváltozás tükrében – Viharfellegek a magyar tenger felett? címmel. Az eseményen a sajtó beszámolója szerint elhangzott, hogy a vízszint ingadozására, csökkenésére a társadalomnak is reagálnia kell, méghozzá leginkább azzal, hogy

nem esik pánikba tőle.

A Világgazdaságnak korábban Pali Róbert, a Balaton Szövetség elnöke úgy fogalmazott, hogy be kellene fejezni a pánikkeltést. „Ez nem egy rendkívüli helyzet. Fontos lenne, hogy a társadalom értené, hogy ez egy természet által visszatérő jelenség”.

Az akadémia konferenciáján elhangzott, hogy a társadalom ingerküszöbét lejjebb kell vinni a Balaton vízszintjével kapcsolatban, el kell fogadni, hogy ha kevesebb víz van a tóban, az még nem tragédia. A klímaváltozás azonban egyre erőteljesebben érezteti hatását Magyarországon, elsősorban a vízgazdálkodáson keresztül.

Az elmúlt másfél évtizedben a hazai felszíni vízkészletek átlagosan 14 százalékkal csökkentek az előző harminc évhez képest. A kormány szerint ezért a víz helyben tartása és pótlása nemzeti üggyé, stratégiai kérdéssé vált.

