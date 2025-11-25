Ezt nagyon nem akarta Magyar Péter: nyilvánosságra hozták a Tisza titkos gazdasági programját – egészen sokkoló, mire készülnek

Kedden reggel összefoglaló cikket közölt az Index a Tisza gazdasági programja, pontosabban annak az eddig titkolt dokumentumáról. Ez egy sokszáz oldalas anyag, amely most kikerült a laphoz.

Az Index úgy foglalta össze az általa megismert belső iratot, mint amely

1300 milliárdos megszorítást tartalmaz.

Szerinte a Tisza Párt több száz oldalas gazdasági tervezete minden jel szerint "egy markánsan baloldali fordulatot készít elő és radikálisabb átalakítást vázol fel a magyar közteherviselésben, mint bárki az elmúlt évtizedben".

A cikkben az olvasható, hogy a „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” címet viselő anyag egyes fejezeteit rendre több aláírás hitelesíti. A Tisza "szakpolitikai tanulmánygyűjteményként hivatkozik rá". Két, egymástól független forrás szerint a terv elsősorban Dálnoki Áron, a Tisza gazdasági munkacsoport vezetőjének felelősségi körébe tartozott.

A dokumentum a társadalmi egyenlőségre és az állami újraelosztásra helyezi a hangsúlyt, miközben az adó- és járulékemelések olyan széles körét sorolja fel, amely a lakosság és a vállalkozások túlnyomó többségét érintené. A program szerint az államnak évente legalább 1300 milliárd forinttal több bevételre lenne szüksége, de ezt nem növekedésből, hanem

kőkemény megszorításokból, adó- és járulékemelésekből szedné össze, ehhez pedig az adóterhek széles körű, rendszerszintű átrendezését írja elő.

A konkrétumok szintjén ez azt jeleni – megerősítve a korábban már megjelent, a Tisza által tendenciózusan tagadott elképzeléseket –, hogy alapjaiban írnák át a magyar adórendszert. Tervben van

a családi és társasági adókedvezmények teljes eltörlése vagy radikális visszavágása,

a társasági és tőkejövedelmek progresszív adóztatása, amely a magán- és vállalati befektetésekre is új terheket rakna,

32 százalékra emelt, európai összevetésben is extrém magas általános forgalmi adó, kiegészítve az alkoholra és dohányra kivetett új különadókkal,

valamint új, szolidaritási elvre épülő nyugdíj- és egészségügyi járulékrendszer, amely több ponton a jelenlegi befizetési struktúrák teljes újragondolását igényelné.

A családi adókedvezménynél a középső jövedelmi sávban 30, a felsőben pedig már 50 százalékos vágást hajtanának végre. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egy átlagos magyar család minden gyermek után harmadával kevesebb adókedvezményt tudna érvényesíteni.