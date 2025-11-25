Ezt nagyon nem akarta Magyar Péter: nyilvánosságra hozták a Tisza titkos gazdasági programját – egészen sokkoló, mire készülnek
Kedden reggel összefoglaló cikket közölt az Index a Tisza gazdasági programja, pontosabban annak az eddig titkolt dokumentumáról. Ez egy sokszáz oldalas anyag, amely most kikerült a laphoz.
Az Index úgy foglalta össze az általa megismert belső iratot, mint amely
1300 milliárdos megszorítást tartalmaz.
Szerinte a Tisza Párt több száz oldalas gazdasági tervezete minden jel szerint "egy markánsan baloldali fordulatot készít elő és radikálisabb átalakítást vázol fel a magyar közteherviselésben, mint bárki az elmúlt évtizedben".
Tisza gazdasági programja: brutális, ami benne van
A cikkben az olvasható, hogy a „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” címet viselő anyag egyes fejezeteit rendre több aláírás hitelesíti. A Tisza "szakpolitikai tanulmánygyűjteményként hivatkozik rá". Két, egymástól független forrás szerint a terv elsősorban Dálnoki Áron, a Tisza gazdasági munkacsoport vezetőjének felelősségi körébe tartozott.
Az Index kérdéseket küldött a Tisza Párt sajtóosztályának, illetve interjúigényét is jelezte a párt gazdasági programjáért felelős szakpolitikai vezetője felé.
A dokumentum a társadalmi egyenlőségre és az állami újraelosztásra helyezi a hangsúlyt, miközben az adó- és járulékemelések olyan széles körét sorolja fel, amely a lakosság és a vállalkozások túlnyomó többségét érintené. A program szerint az államnak évente legalább 1300 milliárd forinttal több bevételre lenne szüksége, de ezt nem növekedésből, hanem
- kőkemény megszorításokból,
- adó- és járulékemelésekből szedné össze,
- ehhez pedig az adóterhek széles körű, rendszerszintű átrendezését írja elő.
A konkrétumok szintjén ez azt jeleni – megerősítve a korábban már megjelent, a Tisza által tendenciózusan tagadott elképzeléseket –, hogy alapjaiban írnák át a magyar adórendszert. Tervben van
- a családi és társasági adókedvezmények teljes eltörlése vagy radikális visszavágása,
- a társasági és tőkejövedelmek progresszív adóztatása, amely a magán- és vállalati befektetésekre is új terheket rakna,
32 százalékra emelt, európai összevetésben is extrém magas általános forgalmi adó, kiegészítve az alkoholra és dohányra kivetett új különadókkal,
- valamint új, szolidaritási elvre épülő nyugdíj- és egészségügyi járulékrendszer, amely több ponton a jelenlegi befizetési struktúrák teljes újragondolását igényelné.
A családi adókedvezménynél a középső jövedelmi sávban 30, a felsőben pedig már 50 százalékos vágást hajtanának végre. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egy átlagos magyar család minden gyermek után harmadával kevesebb adókedvezményt tudna érvényesíteni.
A dohány- és alkoholtermékek ennél is keményebb bánásmódban részesülnének. A 32 százalékos áfa mellé célzott különadókat is bevezetnének, kifejezetten a fogyasztás – főként a fiatalok körében – visszaszorítására. A hatás messze túlmutatna prevenciós szándékon: a sör átlagára a jelenlegihez képest 50-60 százalékkal nőhetne, egy liter egyszerű asztali bor 3000 forintba kerülne, egy doboz cigaretta pedig elérné a 4500 forintos árszintet.
Az említette áfaemelés az autókra és az autóalkatrészekre is érvényes, egységesen 32 százalékra ugrana a kulcs. Mindez a 1600 köbcenti feletti járműveket érintené.
Ekho, Kata: ezzel vége lenne Magyarországon
A Tisza abban is radikális útra lépne, hogy teljesen eltörölnék az ekhót, ezzel elvenné a kedvezményes adózást több tízezer kreatív ipari szereplő, újságíró, művész és sportszakembertől. A Kata pedig csak egy szűk körnek maradna meg, diákok és nyugdíjasoknak.
Ugyancsak rendkívüli elképzelés, hogy a Tisza felhatalmazásával a Nemzeti Adó- és Vámhivatal gyakorlatilag teljesen átvenné a bérszámfejtést a munkáltatóktól, és mindenkire kiterjesztenék a kötelező, valós idejű ellenőrzést biztosító
Digitális Munkavállalói Kártyát (DMK).
Ez a rendszer a leírás alapján úgy működne, mint egy digitális kapuőr: folyamatosan figyelné a munkavégzés és a jövedelmek minden részletét.
Ez azért is lényeges, mert a dokumentum szerint az elkülönülten adózó jövedelmek kulcsai 20, 30 és 40 százalékra nőnének. Ebből például az következne, hogy egy átlagos lakás kiadása után 20 százalékos adót kellene fizetni, míg egy ingatlan eladásából származó bevételre már a legmagasabb, 40 százalékos kulcsot vetnék ki.
Megszólalt a Tisza párt: mindent tagadnak
A Tisza a cikk megjelenése után reagált az Indexnek, továbbra is tagadja, hogy köze lenne a nyilvánosságra hozott anyaghoz. "Nem létezik ilyen dokumentum, a TISZA Pártnak nem voltak és nincsenek ilyen tervei, a TISZA programjavaslatait nem szignózza senki" – fogalmazott Magyar Péter pártja.