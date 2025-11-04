Deviza
EUR/HUF388.2 +0.23% USD/HUF338.07 +0.54% GBP/HUF439.95 -0.4% CHF/HUF417.36 +0.29% PLN/HUF91.08 +0.05% RON/HUF76.32 +0.2% CZK/HUF15.91 -0.06% EUR/HUF388.2 +0.23% USD/HUF338.07 +0.54% GBP/HUF439.95 -0.4% CHF/HUF417.36 +0.29% PLN/HUF91.08 +0.05% RON/HUF76.32 +0.2% CZK/HUF15.91 -0.06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,029.49 +0.25% MTELEKOM1,760 0% MOL2,920 +0.21% OTP32,500 +0.03% RICHTER10,500 +1.45% OPUS540 +0.19% ANY7,100 +1.43% AUTOWALLIS154 0% WABERERS5,660 -1.39% BUMIX10,179.9 -0.63% CETOP3,662.64 -0.53% CETOP NTR2,289.76 -0.53% BUX108,029.49 +0.25% MTELEKOM1,760 0% MOL2,920 +0.21% OTP32,500 +0.03% RICHTER10,500 +1.45% OPUS540 +0.19% ANY7,100 +1.43% AUTOWALLIS154 0% WABERERS5,660 -1.39% BUMIX10,179.9 -0.63% CETOP3,662.64 -0.53% CETOP NTR2,289.76 -0.53%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Nemzeti Befektetési Ügynökség
HIPA
joó istván
Tisza Párt
Tisza-adó
autógyártás
külföldi befektetés
adókedvezmény

Előre szólt a magyar vezérigazgató: ha ezt meglépik Magyarországon, el kell képzelni Győrt Audi, Kecskemétet Mercedes, Debrecent BMW nélkül – „Én nem szeretném"

Magyar Péterék kormányra kerülve óriási pofont adnának a nagyvállalatoknak. A HIPA vezetője szerint a Tisza Párt adópolitikai tervei versenyhátrányt és munkahelyvesztést hoznának, miközben az adókedvezmények minden vállalatra érvényesek.
VG
2025.11.04, 18:58
Frissítve: 2025.11.04, 19:06

A Tisza Párt egyik szakértője kijelentette, hogy kormányra kerülésük esetén megszüntetnék a külföldi cégeknek adott adókedvezményeket, elgáncsolva ezzel a gazdaság egyik alappillérét. Joó István, a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) vezérigazgatója azonban figyelmeztetett: ez súlyos versenyhátrányt jelentene Magyarországnak, és veszélybe sodorná a nagyberuházásokat, amelyek városok ezreinek adnak megélhetést.

Joó István tisza párt
Joó István, a HIPA vezetője szerint a Tisza Párt adópolitikai tervei versenyhátrányt és munkahelyvesztést hoznának, miközben az adókedvezmények minden vállalatra érvényesek / Fotó: Horváth Viktor / Joó István / Facebook

A Bloomberg keddi riportja nagy hullámokat vert Budapesten: a lapnak nyilatkozó Kármán András, a Tisza Párt adószakértője és gazdasági tanácsadója kijelentette, hogy kormányra kerülésük esetén visszavonnák a külföldi vállalatoknak járó „túlzó” adókedvezményeket. 

A terv érintené a magyar ipar legfontosabb befektetőit, köztük a BMW-t, a Mercedest, az Audit és az ázsiai akkumulátoróriásokat is.

Joó István, a HIPA vezérigazgatója a Facebookon reagált a hírre, és határozottan visszautasította a felvetést. Mint írta, „a társasági adókedvezmény az EU-s szabályok alapján minden beruházó vállalatot megillet, nem lehet különbséget tenni magyar és nem magyar között”. Hozzátette, a kis- és középvállalatok még nagyobb arányú támogatást is igénybe vehetnek, így szó sincs arról, hogy a magyar szereplők hátrányt szenvednének.

Joó szerint a kedvezmények elvétele súlyos versenyhátrányt jelentene Magyarország számára a befektetési versenyben.

Egyes versenytárs országok ráadásul teljes adómentességet adnak. Nálunk ennek mértéke 80 százalék

– írta a kormánybiztos, aki szerint ennek megszüntetése azt jelentené, hogy egyetlen új nagyvállalat sem választaná Magyarországot.

A HIPA vezetője emlékeztetett arra is, hogy a támogatott beruházások sokszorosan megtérülnek az államnak, hiszen a cégek

  • munkahelyeket teremtenek;
  • adókat és járulékokat fizetnek;
  • valamint beszállítói láncokat építenek ki.

„Lehet, hogy mások igen, de én nem tudnám és nem is szeretném elképzelni Kecskemétet a Mercedes, Debrecent a BMW vagy Győrt az AUDI nélkül” – tette hozzá.

 

Gazdasági katasztrófához vezetne a Tisza Párt adóterve

A Bloomberg-elemzés szerint a Tisza gazdasági programja széles körű átalakítást ígér, amelyben az adókedvezmények mellett papíron a különadók csökkentése, valamint a vagyonadó és az euró bevezetése is szerepel. Kármán úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi rendszer „túlzottan a külföldi multikra épül”, miközben más ágazatok, például a bankok és a kiskereskedelem, extra terheket viselnek.

Az azonban kétségtelen, hogy a magyar ipar az elmúlt években óriási átalakuláson ment keresztül, és az elektromosjármű-ipar támogatásával a kormány biztosítani tudja, hogy a gazdaság felkészüljön a jövőre.

Csak a német és ázsiai befektetők eddig összesen több mint tízmilliárd dollárt hoztak az országba, ami óriási lendületet adott a fejlődésnek. 

Elemzők szerint a Tisza tervezett adópolitikai programja ezt a haladást nemcsak megállítaná, hanem egyenesen eltörölné az ország gazdasági előnyeit, és elbizonytalaníthatná a már folyamatban lévő beruházásokat is.

A vita jól mutatja, hogy a 2025-ös választási kampány egyik központi témája a gazdaság és a befektetések jövője lesz. Miközben a Tisza a „méltányosabb tehermegosztás” jelszava mögé bújik, a nagyvállalatok mellett egész társadalmi osztályokat is célba vett. A kormány ezzel szemben az ipari versenyképesség megőrzését tartja szem előtt, amely eddig bizonyítottan hozzájárult az ország fejlődéséhez.

Orbán Viktor berendelte Lázár Jánost, Pintér Sándort, Gulyás Gergelyt és Rogán Antalt: haladéktalan kivizsgálást rendelt el – "Súlyos botrány rázta meg a magyar közéletet"

Orbán Viktor azonnali vizsgálatot rendelt el, a NAIH és a nemzetbiztonsági szervek is nyomoznak. Több százezer magyar állampolgár érintett a Tisza Világ applikáció adatszivárgásában, amelyben ukránok is részt vehettek.

Országszerte

Országszerte
1026 cikk

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu